Cristina Ramos, la salmantina que desafia las oposiciones y logra dos plazas estatales a los 23 años

A sus 23 años, Cristina Ramos Martín se convierte en un ejemplo de esfuerzo y constancia. Nacida en Salamanca y graduada en Matemáticas por la Universidad de Salamanca en 2023, decidió embarcarse en el reto de opositar, y no sólo consiguió una, sino dos plazas estatales en el campo de la estadística en menos de un año.

Su historia es la de una mujer que, con determinación y apoyo familiar, ha superado las expectativas en un proceso que requiere gran fortaleza mental.

Tal y como explica para EL ESPAÑOL de Castilla y León, siempre se sintió atraída por las carreras técnicas, pero fue su intuición la que la guió a estudiar Matemáticas en su ciudad natal.

“Siempre me han atraído las carreras técnicas, como Matemáticas, Física o Estadística, pero fue más una decisión intuitiva al principio. Una vez dentro, confirmé que había tomado la decisión correcta”, nos cuenta.

Como muchas estudiantes de carreras exigentes, Cristina se enfrentó a dificultades durante los primeros meses. “El periodo de adaptación fue lo más complicado para mí. La carrera requiere un tipo de razonamiento al que no estaba acostumbrada, y tuve que cambiar por completo mi forma de estudiar”, admite.

Sin embargo, a medida que fue avanzando en el grado, empezó a disfrutar de la carrera y a encontrar su camino en el vasto mundo de las matemáticas. “Disfruté tanto de las asignaturas más teóricas, como Álgebra, como de las aplicadas, como Finanzas. Ambas me formaron mentalmente y me mostraron la aplicación práctica de lo aprendido”.

Estabilidad laboral

Tras graduarse, la decisión de opositar fue motivada por la estabilidad laboral y la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un entorno práctico. Cristina optó por preparar simultáneamente las oposiciones del Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado (A2) y del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado (A1).

“Me atrajo el hecho de que está directamente relacionado con mi carrera. La posibilidad de contribuir al sector público y participar en proyectos que impacten a la sociedad es muy motivador para mí”.

Sin embargo, enfrentarse a dos oposiciones al mismo tiempo no fue tarea fácil. Ramos, nos revela que uno de los mayores retos fue organizarse y gestionar la presión. "Lo más difícil de opositar es el reto mental. Organizarme, renunciar a otros planes para estudiar y mantener la constancia fueron los mayores obstáculos".

"La presión y los nervios se multiplicaban por dos al estar preparando dos oposiciones al mismo tiempo", confiesa. Pero, a pesar del desgaste mental, el apoyo de su familia fue crucial.

“Mis padres me han respaldado en todo lo que hago, y mi hermana siempre me anima. Mi pareja también ha sido y es un gran apoyo”.

También menciona que su éxito se debe en gran parte a la constancia y a su capacidad para mantenerse enfocada, aunque admite que no seguía una rutina estricta de estudio. "Intentaba estudiar todos los días lo máximo posible, pero ajustaba mi enfoque según cómo me sentía".

Algunos días "me centraba en memorizar, y en otros, cuando me sentía más cansada, prefería hacer problemas". Esta flexibilidad le permitió adaptarse mejor a sus necesidades y optimizar su tiempo de estudio.

Carrera de hombres

Al hablar sobre su experiencia como mujer, Cristina afirma haber tenido suerte de encontrarse con un ambiente respetuoso tanto entre sus compañeros como entre sus profesores. “No he encontrado barreras ni prejuicios. He tenido mucha suerte, ya que tanto mis compañeros de clase como los profesores han sido muy buenos y me han enseñado mucho”.

En cuanto a su éxito, a tan corta edad, se siente afortunada, pero asegura que todo esfuerzo tiene su recompensa. “Animaría a todas las jóvenes que lo estén considerando a estudiar matemáticas. Esta carrera me ha proporcionado conocimientos valiosos y me ha ayudado a formar mi pensamiento lógico. Además, aunque yo elegí esta rama, hay muchas más salidas en el campo”.

Ahora se encuentra a la espera de conocer su destino dentro del cuerpo de estadísticos, pero se muestra abierta a todas las posibilidades que le depara el futuro. “Me adapto bien a diferentes entornos y estoy segura de que disfrutaré de la experiencia y las oportunidades que se presenten”, dice.

Para los nuevos opositores, su consejo es claro: “Tener paciencia y normalizar los momentos difíciles. Es normal tener breakdowns a lo largo del proceso, pero es importante superarse y no caer en el desánimo”.

Además, destaca la importancia de encontrar momentos para desconectar, algo que le ayudó a mantener el equilibrio entre su vida personal y el estudio.

Cristina Ramos es un ejemplo claro de cómo la dedicación y el apoyo familiar pueden llevar a alcanzar grandes metas. Salamanca, con su ambiente académico vibrante y su encanto, ha sido el escenario perfecto para que esta joven inicie una prometedora carrera que, sin duda, dará mucho que hablar en el futuro.