Tudanca justifica su renuncia ante Sánchez en el PSOE de CyL: "Mis adversarios están siempre fuera del partido"

Tudanca claudica. No seguirá al frente del PSOE en Castilla y León. Él, como ha ocurrido con Manuel Espadas en Andalucía, han decidido dar un obligado paso a un lado y no presentarse a la reelección como secretarios generales de su federación. Tudanca pierde el pulso que mantuvo con Ferraz y Sánchez.

Ahora en Castilla y León se abre la vía libre para el alcalde de Soria, Carlos Martínez, sustituto de Tudanca si todo continúa según lo previsto y a falta de que se cierren los plazos para postularse a las primarias. El burgalés seguirá siendo de momento portavoz en las Cortes, (aunque se decidirá en el futuro), pero deja de ser secretario general culminando su fracaso al frente de un PSOE Castilla y León que desde hace tiempo anda sin rumbo.

Sin embargo, se marcha sin querer levantar polémica: "Mis adversarios están fueran del PSOE, hoy también", ha afirmado, aunque reconoce que "ha vivido momentos de desunión". Hace tres días informó de su renuncia al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no ha querido dar más detalles sobre esa llamada.

Pese a que en Navidad aseguró que quería que fueran los militantes lo que eligieran al secretario general, ahora cambia de opinión. "Los militantes seguirán siendo los que tomen la decisión, pero mi decisión es para mantener la unidad dentro del partido".

Miriam Chacón ICAL Tudanca claudica ante la presión de Sánchez y renuncia a continuar al frente del PSOE de Castilla y León

Sin embargo, reconoce que es una decisión propia "para mantener la unidad" y que en estas conversaciones no hay contraoferta a cambio de su renuncia. "Me siento agradecido, el partido no nos debe nada. Le debo yo al partido. No ha habido negociación. No hay conversación sobre lo que haré en el futuro, pero algo tendré que decir, creo yo", ha dejado en el aire.

Tudanca lo ha confirmado esta misma mañana en una rueda de prensa donde ha confirmado que es una decisión que ha tomado tras "pensar mucho" y "hablar con muchas personas". Ha reconocido que ha hablado con Pedro Sánchez y como se suele decir en estas situaciones, "se pone en manos del partido para poder aportar todo lo que sea".

El socialista ha puesto de ejemplo dos coches que están a punto de chocar. "Quiero dar un volantazo para evitar un choque porque pueden llegar unas elecciones autonómicas y no podemos darle esa oportunidad al PP", ha afirmado.

La falta de apoyos y de liderazgo de Tudanca se ha visto reflejado esta mañana en la sede regional cuando apenas han estado presentes dos procuradoras. Muchas ausencias.

Un PSOE mejor

Además, ha querido sacar pecho de su bagaje y del legado que deja." Hemos roto un techo de cristal, hemos demostrado que se puede ganar al PP. Nadie podrá decir que el PSOE no puede gobernar. Dejo un partido más unido". Cree que su balance en estos 10 años, pese a las derrotas electorales, "es de éxito", porque "hemos construido un partido ganador".

Ha recordado que es el momento de que "llegue otro u otra que haga algo más". "Esta tierra necesita un cambio y un futuro mejor", ha insistido. "hace dos años decidí irme y al final me quedé. Ahora decido irme por mi voluntad", ha afirmado para afirmar que “ocupe el cargo que ocupe o siendo solo militante, esa es mi ilusión, seguir apoyando. "Es el momento de un nuevo proyecto", ha asegurado.

Sánchez sigue con su proceso de colocar al frente de las federaciones a sus favoritos y Castilla y León no ha sido una excepción, pese a que desde siempre Tudanca fue uno de sus más fieles barones, hasta que desde Ferraz decidieron moverle el sillón. Solo en ese momento, el todavía secretario decidió plantar cara y montar unas primarias exprés que desató la ira en Madrid.

Sustituto

Aunque todo hace pensar que ahora Carlos Martínez tiene vía libre, Tudanca no ha querido dar nombres. Eso sí, si finalmente es el único candidato ha reconocido que tendrá todo su apoyo. "Me gustaría que siguiera gente de la tierra y Carlos lo es", ha reconocido.

