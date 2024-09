La Casa de Andalucía exige una "rectificación pública" al portavoz de Vox en Aragón por imitar el "deje" de Juanma Moreno

La Casa de Andalucía de Zaragoza exige una rectificación pública al exvicepresidente aragonés y actual portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, por imitar el "deje" de Juanma Moreno en el Parlamento aragonés.

Todo ha ocurrido en la sesión de este viernes. En una pregunta sobre inmigración, Nolasco ha hecho referencia a unas palabras del presidente de la Junta de Andalucía diciendo que tenía el corazón "asín de ancho".

La expresión ha hecho que el propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, le haya llamado la atención en su turno de réplica. "Intente no reírse del presidente de la comunidad autónoma de Andalucía y de la forma de hablar que tienen los andaluces. Es un error. Le he escuchado ya varias veces intentar reírse de la forma de hablar que tienen los andaluces y la forma de hablar que tiene el presidente de Andalucía y le pido que no vuelva a hacerlo", ha dicho.

El respeto es básico en la política y en la vida.

No me gusta que nadie ridiculice a nadie por su forma de hablar. Menos aún en el caso de ⁦@JuanMa_Moreno⁩, el presidente de una Comunidad tan querida e importante como Andalucía, que cuenta con miles de residentes en Aragón. pic.twitter.com/YSCxlWvUAi — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) September 27, 2024

Pese a haber agotado su turno de palabra, Nolasco ha invocado el artículo 121.3 del reglamento de la cámara para remarcar que "fue Juanma Moreno el que, mofándose de la forma de hablar que tienen los andaluces más humildes, dijo que él tenía el corazón asín de ancho. Él no habla así habitualmente. Me parece gravísimo que usted diga que yo me río de los andaluces. Yo me río de muy pocas cosas, quizá son ustedes los que se ríen y no toman en serio el problema de la inmigración ilegal", ha manifestado, instando a Azcón a disculparse.

Azcón, sin embargo, se ha negado y ha asegurado que "cuando la gente se equivoca, hay que decírselo con educación y con tranquilidad". "Puede criticar en muchas cuestiones al presidente de la Junta de Andalucía, pero por la forma de hablar que tiene, por cuestiones de forma, es mucho mejor que hable de cuestiones de fondo. Puede seguir en esa línea, pero la gente nos mira. Usted sabrá lo que hace", ha agregado.

Los populares han recogido incluso el momento en vídeo:

Las palabras de Nolasco han saltado, incluso, de la esfera parlamentaria. Para Nélida Daza, presidenta de la Casa de Andalucía en Zaragoza, lo ocurrido es "de una indignación total".

"Me parece denigrante. Yo no tengo el mal llamado deje, que no es deje, sino acento, pero la sangre andaluza corre por mis venas. Nos hemos sentido ofendidos por ese comentario tan inapropiado, y no solo nosotros, sino los dos millones que viven en todo el mundo", ha asegurado a través de un comunicado. Solo en Aragón, recalca, viven más de 25.000 andaluces. "Todos nos sentimos muy orgullosos de nuestro acento, que no solo lleva palabras, sino una buena actitud y educación", ha subrayado.