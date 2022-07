Historia no contada de las Tanxugueiras: de cantar contra Franco en Meirás a ondear la estelada

Quienes las conocían antes de meterse al público en el bolsillo con su bronce en el Benidorm Fest aseguran que "están iguales" aunque sea difícil de creer con todo lo que están viviendo, incluida la controversia que les ha valido las críticas por desplegar una estelada en el escenario. A Aida Tarrío y las gemelas Sabela y Olaia Maneiro la popularidad no las ha cambiado, pero sí ha complicado su agenda: no hay fiesta que se precie en Galicia sin tener a Tanxugueiras en lo más alto de su cartel. No solo se han convertido en profetas en su tierra, sino que su música ha logrado derribar las fronteras físicas y lingüísticas para cosechar triunfos en todos los rincones de España.

Conscientes de la necesidad de aprovechar el tirón en estos tiempos de pasiones volátiles, las gallegas pisan escenarios a diario, presentan su nuevo disco Diluvio y no renuncian a cuidar a su comunidad de fieles seguidores desde sus redes sociales, donde llevan siendo tal y como son desde 2017. Esos cimientos construidos a base de tradición, espontaneidad, amor por el terruño, orgullo y coherencia se perfilan como el seguro de vida del trío gallego, al que algunos se empeñan en ponerle fecha de caducidad.

Y es que Tanxugueiras no se libran tampoco de los haters y la polémica las ha acompañado desde que enarbolaron la primera bandera independentista gallega en el fin de fiesta del Benidorm Fest. Su significación política ha sido motivo de crítica desde los sectores más conservadores, pero ellas nunca han ocultado su compromiso político con la "matria" gallega, la diversidad, el feminismo y los avances sociales. De hecho, sus canciones hablan de ello más y mejor que cualquiera de las banderas que puedan mostrar en el escenario.

Juntas desde 2016 en este proyecto conjunto, tras conocerse estudiando en Santiago de Compostela, fue un amigo común el que las ayudó a elegir nombre mandándoles un listado de términos relacionados con la toponimia de la zona de Fumaces, en Riós (Ourense). Tanxugueiras es el nombre de unas fincas cercanas a las aldeas y resguardadas de los lobos, donde habitan colonias de tejones ―teixugos en gallego normativo y tanxugos en la variante lingüística del lugar― y era para los animales un lugar seguro, así que esa simbología jugó también a favor de la elección. Pero que nadie se lleve a engaños: ellas se juntaron por la fiesta y el licor café.

Entre foliadas y seráns

Así han venido contándolo todo este tiempo: "Hicimos el grupo para tocar en las foliadas y los seráns", como confirmó Sabela en esta entrevista con EL ESPAÑOL. Para aquellos que no han tenido la suerte de estar ni en unas ni en otros podemos resumir su esencia explicando que son reuniones festivas en las que se canta, se tocan instrumentos tradicionales y se baila. Son fiestas populares y abiertas a las que todo el mundo puede sumarse, lo que podría ser una jam session para otras músicas, pero sin poseer ese espíritu competitivo y con el añadido de promocionar la conservación y transmisión cultural. Además, los seráns ―tardes, en gallego― se organizan por la tarde y pueden sumar otras actividades, como la narración oral. Ambas estuvieron prohibidas durante el franquismo y se empezaron a recuperar en los ochenta.

Las hermanas Maneiro, en los extremos, con el grupo de 'cantareiras' de A Mámoa en 2015. A.C. A Mámoa

Las Maneiro y la Tarrío no llegaron hasta allí por causalidad. Como ocurre con un gran porcentaje de gente joven en Galicia, habían comenzado a sumergirse en la música y el baile tradicional desde que eran bien pequeñas. En el caso de Sabela y Olaia a través de la Asociación Cultural A Mámoa de Luou, en Teo (A Coruña), y en lo que concierne a Aida, en el Grupo Tahume de Aguiño, en Ribeira (A Coruña). Allí aprendieron a ser cantareiras y pandereteiras, asimilando la raíz de una tradición musical que estaban llamadas a modernizar para abrirla a un público mucho más extenso poco tiempo después.

Pero cuando se juntaban en 2016 para ir de foliada esto todavía no lo sabían. Tanxugueiras eran unas de las habituales de uno de los templos de la músical folk en Santiago e Compostela: A Casa das Crechas. En este local emblemático, situado al lado de la catedral, hacen sesiones semanales durante los nueves meses de curso escolar y el trío gallego incluso volvió a una de ellas después de su paso por el Benidorm Fest: "Es de agradecer que no se olviden y vuelvan con normalidad a un sitio donde nadie es nadie en particular, no hay rollo estrellato ni por parte del público ni de los músicos", explica a EL ESPAÑOL Vítor Belho, fundador del negocio en 1987 y promotor musical.

Recuerda que aparecieron por las foliadas siendo ya "unas jóvenes fantásticas que tenían muy claro su fortaleza" y rápidamente "sorprendieron con sus polifonías" al resto de músicos, convirtiéndose en unas asiduas con sus voces y sus panderetas. Sostiene Belho ―que fue responsable, en los noventa, del lanzamiento de exitosos artistas gallegos como Susana Seivane o Berrogüeto, entre otros muchos― que fue viéndolas actuar fuera de España, ante unas 2.000 personas cautivadas con su música en Escocia, cuando entendió que podrían emprender un gran proyecto como el que mantienen ahora.

"Talento no les falta para afrontar cualquier reto y me alegro de su éxito, que es también es de toda la música hecha en Galicia", presume, indicando que Tanxugueiras comprendieron enseguida que su perfil artístico, vinculado a la difusión que ellas mismas hacían desde sus redes sociales, podría ser la receta de su triunfo. El soporte para dar el salto, sin duda, lo encontraron en la comunidad creada en torno a Crechas y la banda de músicos con los que compartían escenario en sus primeros compases profesionales.

Tanxugueiras de 'foliada' en Crechas el pasado mes de abril. A Casa das Crechas

Un vídeo viral en Glasgow

Fue precisamente acompañando a la Banda das Crechas a expensas de Belho en el festival Celtic Connections en Glasgow, Escocia, cuando un vídeo grabado por el músico Tom Brancroft las convirtió en un fenómeno viral. Era enero de 2017 y el trío gallego se valía únicamente de sus manos y una mesa para poner la percusión al tema La Panadera, que cantaron, como acostumbran, a varias voces. "Fue la primera vez que las vi, antes no había escuchado nada de ellas", confirma a EL ESPAÑOL el divulgador musical Pepe Cunha.

Cunha, al frente del proyecto multidisciplinar de divulgación Ábrete de Orellas desde hace 25 años, es uno de los mayores expertos en música hecha en Galicia en la actualidad: "Después ya las vi en varios festivales y conciertos, las pude conocer personalmente, y mantengo una buena relación tanto con ellas como con su equipo", explica. No en vano, él fue uno de los invitados a las charlas que las Tanxugueiras celebraron online durante la pandemia con artistas y personas relevantes del mundo de la cultura gallega.

"Se está hablando muchísimo de ellas y todavía no he encontrado a nadie en el panorama cultural que no se alegre de lo que les está pasando. Ellas no son un producto y eso se nota, eso lo sabemos quienes las hemos visto trabajar y evolucionar, por eso a todo el mundo le parece guay que les pasara esto", dice Cunha, valorando que Tanxugueiras han sido capaces de abrir el abanico de público mezclando lo tradicional con un estilo más urbano, moderno, sin olvidarse de sus raíces.

"Ellas están orgullosas de donde vienen y no se olvidan de sus referentes: mujeres como Guadi Galego, Leilía, Mercedes Peón, Sés... Han partido de la tradición, pero son jóvenes de ahora y esta es la clave, que han incorporado sus propios gustos", insiste el divulgador. El hecho de que empleen, desde la coherencia y el respeto, innovaciones como el auto-tune y bases electrónicas combinadas con sus panderetas y versos que tienen, en ocasiones, más de cien años es uno de sus grandes valores, según el experto.

El boom en Galicia

Aquel vídeo viral pisó el acelerador de su trabajada carrera y Tanxugueiras empezaron a ser unas imprescindibles sobre los escenarios gallegos, pero no declinaron hacer sus incursiones en Asturias e incluso en Bélgica, además de Suiza o India. Aquel 2017 firmaron en el Festival de la Luz ―organizado por Luz Casal en Boimorto (A Coruña)― su concierto más multitudinario en solitario hasta ese momento, y al año siguiente llegó su primer trabajo discográfico, que propició colaboraciones con músicos ya consagrados dentro y fuera de Galicia, y galardones como el Martín Códax, los Premios MIN o el World Music Charts Europe 2020.

"Han conseguido una gran repercusión para la música gallega y en gallego. Es cierto que ha habido muchos proyectos que la han tenido, pero ellas están ayudando a que los artistas gallegos no se pongan límites. Hasta ahora, quizás no tenían confianza para usar el idioma en sus canciones y cada vez se animan más, como pasa con Xoel López, por ejemplo. Tanxugueiras ha normalizado el uso de la lengua y hemos visto que la gente es receptiva también fuera de aquí, que debemos dejar atrás el auto odio y los prejuicios", señala Pepe Cunha.

Su compromiso antifranquista

Precisamente, su defensa de la lengua y la cultura gallega es algo que Tanxugueiras nunca ha ocultado. En sus redes sociales celebran siempre el Día da Lingua, el Día das Letras Galegas, y el 25 de julio como Día da Matria Galega, que no de la Patria, en un guiño más al valor del matriarcado que sostuvo Galicia con sus cuidados y su trabajo, y preservó en gran parte la tradición oral. Considerando que "lo personal es político", siempre han apoyado las reivindicaciones feministas del 8 de marzo y han condenado los crímenes machistas el 25 de noviembre. Asimismo, la visibilidad de la diversidad sexual es otra de sus señas de identidad que, por cierto, han plasmado hace poco en su tema Pano corado.

Cualquiera, por lo tanto, podría saber cuáles son sus inclinaciones políticas con echar un vistazo a sus publicaciones, pero la cara menos bonita de la popularidad es el juicio público al que ahora se enfrentan y se multiplica en las redes sociales. Un sector de la sociedad no les ha perdonado sus imágenes con la bandera independentista gallega, la estrelada, o la que luce la Serea de Castelao, otro de los símbolos del galleguismo. Pero quizás lo que peor ha sentado es que hayan enarbolado también una estelada en su última actuación en Castellón, cuestionando la coherencia de su canto de "no hay fronteras", según sus críticos.

Antes de estas polémicas, Tanxugueiras ya habían tomado posiciones antifranquistas cuando compusieron Autocracia, un tema para "no olvidarnos nunca de nuestra historia, para que las cosas que no deberían repetirse no lo hagan" y para "recordar a toda esa gente con nombre o sin él que luchó por nuestros derechos": "Este canto narra la historia de una triste dictadura que vivimos en el pasado, en una época oscura", dice una de las estrofas. Esta fue la canción escogida en junio de 2021 cuando cantaron en el Pazo de Meirás dentro de la marcha cívica organizada por varios colectivos para pedir que se convierta la exresidencia de Franco en un lugar de memoria de las víctimas:

"Ellas no son anti nada, son pro país y pro cultura, que reconocen como una parte de ellas. Es gente que se expresa con naturalidad sobre cualquier tema, que no van a un sitio por ir", sostiene Pepe Cunha cuando le preguntamos por el revuelo que se ha suscitado en las redes al haberse visibilizado su significación política. Belho, por su parte, reflexiona que "la exposición es lo que tiene, que vendes tu alma a este espacio global y sale de todo, y hay que aguantarlo, saber gestionarlo". Aida, Sabela y Olaia siempre han podido navegar en esas aguas pero, más recientemente, han decidido echar el candado a sus cuentas personales en Instagram.

El salto al Benidorm Fest

Cunha se enteró de su participación en el Benidorm Fest primero como un rumor, "como que en Internet estaban votando para que se presentaran, y después me lo confirmaron en el Culturgal, que irían a probar, a ver qué pasaba. Me moló que hubiese salido del público, pero no pensé que fuese a ser todo tan heavy aunque, si lo piensas bien, teniendo la base que tienen solo hace falta cuidar la puesta en escena y la exposición mediática", valora Cunha. Ellas lo anunciaron al mundo desde sus redes, contentas por dar relevancia a las lenguas cooficiales, de no renunciar a su esencia y de "llevar al gallego por delante a todos los escenarios, porque lo nuestro es lo nuestro", decían:

Preguntamos al experto si les ha venido mejor a ellas no haber ido a Eurovisión y no lo duda: "Lo mejor no era ganar, sino ganarse al público. Ellas, como Rigoberta o Rayden, ya tenían sus seguidores y un proyecto detrás, y esto les ha servido para llegar aun a más gente. Están dando conciertos todos los días y Chanel, en cambio, ¿dónde está?", se pregunta, analizando que ha quedado demostrado que la artista que finalmente fue a Eurovisión responde a un producto creado para la ocasión.

"Ha sido mejor que no hubiesen ganado el premio y que quedasen como las víctimas de un juego sucio, por decirlo de alguna manera", entiende Belho, que califica al evento y todo lo relacionado con el Benidorm Fest como una "campaña de márketing financiada con dinero público" y se sorprende de que, "a pesar del Gobierno de Galicia, que no cuida nuestras singularidades y no las promueve, la respuesta del público gallego identificándose con Terra fue extraordinaria".

Un futuro garantizado

"¿Se están quemando? Yo soy optimista. Están tocando en escenarios muy potentes, sí, pero antes también tocaban en todos lados. Eran pueblos pequeños donde iba menos gente a verlas y ahora los colapsan cuando tocan, son un fenómeno, sí. Es cierto que el público es voluble, pero ellas tienen la cabeza muy bien amueblada y un proyecto musical sólido, además de un equipo muy bueno. Bajará la intesidad, pero quizás llegue otro tipo de intensidad, como la de salir de la Península, por ejemplo", augura el divulgador musical.

"Son jóvenes, con mucha energía, están pudiendo con lo que se les viene, pero no sé si esa magnitud se va a mantener. Sé que son personas comprometidas con su proyecto y con mucha capacidad de resistencia, además ya tienen la marca hecha y consolidada", considera el promotor musical, continuando en un tono un poco menos optimista que Cunha: "En la música hay ascensos vertiginosos con caídas muy rápidas, pero creo que ellas seguirán teniendo demanda". En todo caso, el tiempo será quien diga por qué caminos discurrirá la carrera de Tanxugueiras.

