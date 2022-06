Sabela Maneiro (Tanxugueiras): "Venimos de lo tradicional, pero hablamos el idioma musical que se escucha actualmente"

Sabela Maneiro, Olaia Maneiro y Aída Tarrío son las Tanxugueiras, que en los últimos meses han revolucionado el panorama musical, desde su aparición en el Benidorm Fest, donde fueron las favoritas del público y estuvieron muy cerca de representar a España en Eurovisión. Las tres cantanteiras y pandereteiras fusionan ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos, con el gallego como seña de identidad, lo que no les ha impedido conectar el público de todo el país. El próximo 25 de junio, las Tanxugueiras ofrecerán un concierto en Valladolid, en el que prometen "mucha tradición y mucha diversión". Pero esta no es la única ciudad de Castilla y León en la que recalarán las gallegas, también lo harán en León, el día 26; en Zamora, el 28; y en Segovia, el 29. Una de ellas, Sabela Maneiro, hace un repaso en esta entrevista de los inicios del grupo y el momento en el que se encuentra actualmente, entre otros detalles sobre su visión de la música.

Una parte de vuestro público os conoce desde el Benidorm Fest o desde hace relativamente poco tiempo, pero ¿cómo fueron vuestros inicios?

Los inicios fueron sin pretensiones de nada, simplemente de pasarlo bien. Hicimos el grupo para ir a unas fiestas que se llaman 'Foliadas', donde se toca la pandereta con diferentes personas aunque no las conozcas de nada. Lo hicimos para recorrer toda Galicia, incluidas las discotecas, que también íbamos, pero lo pasábamos mejor en esas fiestas.

¿Qué ha supuesto para vosotras participar en el Benidorm Fest?

Para nosotras, participar en el Benidorm Fest fue muy productivo y tenemos claro que gracias a eso llegamos a más gente de todo el Estado español. Fue un trampolín muy bueno.

El próximo 25 de junio actuáis en Valladolid, ¿qué se va a encontrar el público?

Mucha tradición y todas las canciones que van a salir en el próximo disco, mucha diversión, y sobre todo, mucha verdad y mucha conexión.

¿Hay fecha para la salida del disco?

No sabemos exactamente la fecha, pero ya está en fábrica.

Ya habéis hecho bastantes conciertos de la gira actual, 'Midas', ¿qué impresiones estáis teniendo?

Aquí en Galicia viene muchísima gente, muchas personas se quedan fuera y no pueden entrar a las plazas para vernos, y eso es algo que agradecemos. Pero hasta ahora, en todos los sitios a los que fuimos, la gente acogió muy bien nuestras canciones, las canta en gallego a pesar de no hablarlo y estamos muy contentas con cada concierto que hacemos fuera.

¿Eso también es una manera de que la gente se aproxime a las tradiciones y lengua gallegas?

Sí, Galicia forma parte de España y la música tradicional de las diferentes comunidades también. Está claro que llegas muchísimo más a raíz de formatos como el Benidorm Fest, pero además de todas las canciones, en los conciertos hacemos unos minutos de música propia tradicional y la gente la acoge muy bien. Cuando mi compañera Aída empieza a tocar la lata de pimentón la gente empieza a aplaudir porque es algo que no se suele ver fuera de Galicia. Y cuanto cogemos las panderetas el público se viene muy arriba.

Mezcláis sonidos modernos con sonidos tradicionales, ¿notáis también esa variedad en el público?

Tenemos muchísima suerte porque a nuestros conciertos puede ir toda la familia a vernos, porque la gente más mayor disfruta de la música tradicional, pero también vienen padres con niños y gente más adolescente entre los que nuestros temas tienen una acogida brutal. Es una forma de llegar a ese público que disfruta de la música tradicional más pura, de la que nosotras venimos porque somos pandereteiras y cantareiras, pero a la vez hablamos el idioma musical que se escucha actualmente y somos mujeres contemporáneas que escuchamos todo tipo de música y lo que hacemos lo hacemos porque nos sale de dentro, pero además de eso, sabemos que para llegar tenemos que mezclarlo con la música que se escucha actualmente.

¿Lo tradicional siempre está presente, sin importar el tiempo que pase?

La tradición siempre está cambiando, y lo que ahora es contemporáneo dentro de un tiempo será tradicional. Ahora podemos traer la música tradicional que se hacía hace muchos años, pero antes de eso, ¿qué era la música tradicional? La tradición no es algo estático, sino que va cambiando con el tiempo.

¿Creéis que podéis crear un precedente para otros artistas que cantan en gallego o en cualquier otra lengua cooficial?

Sí, lo que más conocemos y más cerca tenemos es Galicia o Asturias, y se está haciendo un trabajo muy grande desde antes de que nosotras fuéramos al Benidorm Fest. La fusión entre ritmos tradicionales y contemporáneos es algo que está en auge. Un ejemplo es Rosalía. Hace tiempo habría sido inviable que una persona que no es andaluza cantara flamenco, y de la forma en que lo hace, llevándolo a su terreno. Creemos que hay una gran explosión de las músicas tradicionales de toda España, y una de ellas es la gallega.

Vuestro single 'Pano Corado' habla de la libertad de amar, ¿por qué es importante lanzar este mensaje?

'Pano Corado' habla sobre la diversidad, sobre el amor y sobre los prejuicios que tenemos y la necesidad de meternos en la vida de los demás cuando el amor es amor. Nosotras estamos a favor del amor y no del odio y hay muchas niñas y niños que lo están pasando realmente mal, aunque parece que la sociedad va avanzando, pero muy lentamente y aún no estamos preparados mentalmente, no sé la razón, porque es algo que tiene que ser sí o sí. Es un mensaje de "no te avergüences de quién eres mientras no hagas daño a nadie y vive tu vida siempre con amor". Eso es lo que queremos transmitir con 'Pano Corado'. Hace años también existía la diversidad del amor en sí, pero no se podía visibilizar. Hoy por hoy sí se puede, aunque sigue existiendo el acoso hacia personas trans u homosexuales, y es una forma de dar visibilidad dentro de lo que nosotras podemos hacer. Creíamos que esto era algo que se tenía que tocar.

En este y otros temas, ¿la música es un vehículo para lanzar mensajes de compromiso?

La música es una forma de lanzar esos mensajes y que lleguen directamente al corazón, de cantar un mensaje con una melodía, y además un mensaje donde no estás increpando a nadie, sino que estás dando una visibilidad a lo que está sucediendo.

¿Tenéis en mente algún próximo lanzamiento o novedades?

Antes de que salga el disco sí habrá lanzamientos de singles, y aparecerán todos en nuestras redes sociales, nuestra página web. Poco a poco, se irá anunciando todo lo que vamos a hacer.

