Zascas a Rufián por arropar a las Tanxugeiras: enarbolan la 'estelada' con la indignación de todos

Después de haber sido finalistas del Benidorm Fest y quedarse a un paso de participar en Eurovisión, el grupo gallego Tanxugueiras no se ha bajado de los escenarios españoles. En Galicia no hay festival en el que no figuren en lo más alto del cartel, pero en el resto de España el fenómeno Terra también se ha dejado notar mientras su gira las sigue llevando por todas las comunidades y, a juzgar por lo sucedido en los últimos días, acompañadas también de la polémica.

Aída Tarrío y las hermanas Olaia y Sabela Maneiro han estado el pasado viernes en el escenario del Feslloc, el festival que se celebra anualmente en la localidade de Benlloch, en Castellón, y al día siguiente han pisado el escenario del Festival Cruïlla de Barcelona, donde las han recibido con los brazos abiertos. Aun más si cabe después de las imágenes que se habían hecho virales de su actuación, enarbolando una estelada.

El momento, captado por el público del Feslloc, ocurrió cuando las gallegas empezaron a entonar la canción que las catapultó a la fama, donde repiten en varias ocasiones e idiomas eso de que "no hay fronteras". En mitad de la actuación, Olaia desplegó una bandera independentista de los llamados Países Catalanes por sus defensores, al tiempo que su hermana Sabela hacía lo propio con el símbolo separatista de Galicia, la estrelada.

"Menudas paletas"

No es la primera vez que las Tanxugueiras portan simbología independentista y nunca se han esforzado en ocultar su ideología nacionalista; de hecho, en la fiesta final del Benidorm Fest ya habían hecho lo propio, pero la imagen no había trascendido tanto como este vídeo de su concierto en Castellón:

Les @tanxugueiras aquesta nit passada al Feslloc amb una estelada dalt l’escenari ❤️ pic.twitter.com/AolRaRvBwr — Joan Mangues (@jmangues) July 9, 2022

No tardaron en llegar las reacciones críticas con el gesto de las gallegas, a las que han acusado de "respetar poco a España" y también de "incoherencia" al cantar por el fin de las fronteras enarbolando símbolos que las promocionan. De hecho, muchos han celebrado también que no hayan sido ellas las representantes en Eurovisión:

Me alegro que no representaran a España en Eurovisión, unas individuas que parecen respetar poco a España — J. Barceló (@JBarceloMtnez) July 9, 2022

Cantan No hay fronteras mientras ondean una estelada… menudas paletas. 🤣 — Fco.Caballero 🇪🇸🇪🇺🇺🇦 (@Time_Travel_0) July 9, 2022

Sin estelada, no vuelven.

Con estelada, más conciertos y más pasta 💰💰💰💰💰



Tan simple cómo cierto. — Aitor M.Y. (@AitorMentaD0) July 9, 2022

Menos mal que no llevamos a estas cutres y pelotas a Eurovision. Se ponen a cantar "No hay fronteras" y sacan una estelada. Y en Galicia la bandera independentista 😂, "muera la intelijencia", parecen estar berreando. — Offred/🍫 (@TrastolilluBCN) July 9, 2022

Música aldeana, banderas aldeanas… — Juan Carlos Isla (@JuanCar69111487) July 9, 2022

“No hay fronteras” pero que las haya para que Galiza y Catalunya sean independientes? No son mas bobas porque no se puede — Pegasus. (@CansadodeCasado) July 9, 2022

"Las banderas solo son un trapo" / "Abajo las fronteras" starter pack: pic.twitter.com/5922YYmQeS — Autoridado (@EraKoffing) July 9, 2022

Non hay fronteiras pero queremos meter tres, en concreto en Galicia, País Vasco y Cataluña. — Raltenius (@RAlten96) July 9, 2022

El aluvión de comentarios contra Tanxugueiras tuvo sus ecos en todo Twitter y llegaron a oídos del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que no ha dudado en romper una lanza a su favor y, de paso, acordarse de Alberto Núñez Feijóo para asestarle un zasca:

Insultar a tres cantantes en un escenario con una estelada y votar a un político con un narco en un yate. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 9, 2022

Fiel a sus juegos de palabras, Rufián ha metido en el mismo saco a los que han criticado la estelada de Tanxugueiras y los votantes de Feijóo, al que perseguirá su foto con Marcial Dorado de por vida. Pero, como siempre que el de ERC teclea cualquier cosa en Twitter, ha tenido que encajar una lluvia de zascas como estos:

La estelada se ha convertido en una bandera de odio.

Sobre lo de Feijo no tengo nada que añadir. — Antropólogo Loco Boicot🔻 (@antropologo_0) July 9, 2022

Mejor votarte a ti que te abrazas co Otegui... 😒 — Rojo 🔴 (@rojo_roto) July 10, 2022

Votar a un político que... pic.twitter.com/aPlRgvFaj3 — La Pradera (@LaPradera_) July 9, 2022

Y tú, que dices ser republicano e independentista cuando cobras del estado español y te nombra el Rey. Estás tú para dar lecciones de coherencia a nadie. — Fechuncristo Superstar 🏛️🇸🇧🇸🇴 (@FLicoretas) July 9, 2022

Otro capítulo más de réplicas desmedidas a Rufián para la colección.

