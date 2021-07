Canto con Auto-Tune y ya parezco Omar Montes: ¿por qué las canciones del verano suenan tan bien?

¿Qué pensarían si les digo que podría hacerles cantar como un profesional en menos de media hora? Bueno, quizá usted tenga una voz moldeada por Santa Cecilia –patrona de la música– y pueda alcanzar las notas deFrank Sinatra o Adele… Pero si más bien le pasa como a mí, que canta igual Fly me to the moon y la última de Bud Bunny, puede que tenga la solución. Se llama Auto-Tune y a estas alturas seguro que habrán oído hablar de él: es un procesador que corrige digitalmente las voces y que está en el 99% de las canciones que escuchamos. Ese es el motivo por el que todo suena bien –algunos dirán que suena igual– y es que, como dijo el mítico productor Rick Rubin: “Ahora mismo, si escuchas pop, prácticamente todo está perfectamente afinado, en tempo y tono perfectos”.

Pero antes de probar -como ya hicimos con la comida del súper siete días o pasando 24 horas en Twitch- si efectivamente el Auto-Tune puede hacernos cantar como Rauw Alejandro o de descubrir quiénes son los artistas que más se benefician del uso de este programa, vamos a empezar por el principio. Para ello he hablado con todo un referente del sector: el compositor y productor gallego Nani García, colaborador de artistas como Pablo Milanés, Jorge Pardo o Kenny Wheeler y creador de la banda sonora de Arrugas, ganadora del Goya a Mejor Película de Animación. Antes de que existiese Auto-Tune, García estaba obligado a corregir cortando y pegando en la propia cinta, al estilo de los antiguos montadores de cine. Además, explica: “La única manera de arreglar las afinaciones era a través de la pura repetición”. Para las discográficas esto era un problema: repetir toma tras toma muchas veces llevaba varios días y requería que la voz del cantante permaneciese en perfectas condiciones. Esto suponía perder mucho tiempo y, en esta industria, tiempo y dinero son sinónimos.

Por eso, cuando en 1996 la empresa Antares Audio Technology confeccionó el programa y lo paseó por los estudios de Los Ángeles, nadie quiso quedarse sin su Auto-Tune. Como explica en su canal el youtuber y músico Jaime Altozano, Antares pertenecía a Andy Hildebrand, un ingeniero que se había hecho multimillonario gracias al desarrollo de un sistema para encontrar petróleo. Muchos años después de aquello y estando ya retirado, a Hildebrand algo le hizo click en su mente cuando, en una comida, una amiga le dijo –como se dicen estas cosas: medio en broma, medio en serio– que alguien debería inventar “el software que la hiciese cantar afinada”. Cualquiera de nosotros habría olvidado el chiste en lo que tardase en llegar un camarero con las copas de champán; pero adivinarán que en el caso de Hildebrand no fue así. Él –supongo que es lo que tienen los genios– se quedó pensando en aquello durante seis meses hasta que dio con la solución: recuperó la misma tecnología que, mediante ondas de sonido, le había servido para estudiar las vibraciones del suelo cuando explotaba dinamita en las llanuras y encontrar petróleo.

Primera fase

En una primera fase, los estudios utilizaron el invento de Hildebrand simplemente como un método corrector. Es decir, imaginen por un momento que son productores y que tienen entre manos lo último de la mayor estrella musical de la actualidad: Rauw Alejandro. Pero cuando llega al set de grabación lo que se encuentran es esto:

Rauw Alejandro (Todo de ti) canta sin AutoTune

Obviamente, lo primero que pensarán después del susto inicial es que no pueden lanzar esa canción al mercado. A no ser, claro, que lo que quieran es jubilar a su estrella, que entonces será la forma más rápida y eficiente. Por eso, a mediados de los 90 el aparatito de Hildebrand supuso poco menos que un milagro para los estudios. Cuando ese mismo clip de audio lo postproducían con Auto-Tune, la canción pasaba a escucharse así:

Rauw Alejandro (Todo de ti) canta con AutoTune

Instantáneamente y como por arte de magia, pueden escuchar que Rauw Alejandro da ahora la nota correcta en cada momento. Los primeros en alegrarse, lógicamente, fueron los técnicos de sonido de la época, cuya vida era ya mucho más fácil. Pero, en un sentido más general, su felicidad se traducía en la de los productores: los temas que antes tardaban semanas en arreglar ahora podían estar listos en muy poco tiempo. Y, como hemos dicho, ahorrar tiempo significa ahorrar dinero. O, lo que es lo mismo, la posibilidad de lanzar muchos más álbumes al año.

Así, siguió hasta que en 1998 llegó Cher y revolucionó todo con su tema Believe. Para Nani García, lo relevante fue que “marcó el camino a muchos otros para darle un sentido estético al Auto-Tune”. Es decir, ya no era una simple herramienta correctora, sino que podía convertirse en una marca de autoría: el famoso “efecto robot”. Y, de la valentía de Cher (cuando los productores plantearon quitar el Auto-Tune por temor al rechazo del público, la cantante fue tajante: “Por encima de mi cadáver”), a la consolidación artística con T-Pain. El rapero y compositor de Florida es de esos privilegiados que canta como los ángeles, pero entendió que el Auto-Tune podía servirle para diferenciarse: igual que a Hitchcock se le asocia el suspense o a Velázquez las distintas profundidades lumínicas, la firma autoral de T-Pain era el Auto-Tune.

Probamos

Desde entonces, en los últimos veinte años se ha integrado en la música hasta tal punto que ya es casi imposible encontrar temas que no hagan uso de esta herramienta. Su empleo también se ha democratizado con la irrupción de diferentes marcas que hacen softwares de afinación similares. Sin embargo, como ocurre con Kleenex o Chupachups, la marca Auto-Tune ha quedado como el sustantivo utilizado para referirse de forma genérica a todos los programas digitales de corrección de voz. Y, si tenemos distintas opciones gracias a las nuevas empresas que han desarrollado este tipo de productos, también ha favorecido su expansión la facilidad cada vez mayor con que cualquier usuario puede modificar su voz y aplicarla a una canción. Ya que nos ponemos, me he atrevido a probarlo con el tema que tanta polémica le ha acarreado a Rauw Alejandro. Tras descargarme la base musical y retocar unos ajustes de forma intuitiva, he versionado Todo de ti con este resultado. Como verán en el segundo clip, el manejo es tan sencillo que puedo ir modificando mi voz al tiempo que la escucho. Juzguen ustedes mismos:

Rauw Alejandro (Todo de ti)

Pero el Auto-Tune no está solo en el pop o el reggaetón. En la línea de T-Pain, el joven productor musical Óscar González –puede que lo conozcan como Gonzza, nombre con el que es conocido en Spotify con más de 11.000 oyentes mensuales–, más dedicado a la música electrónica, me confiesa que “si quieres ser único tienes que utilizarlo muy bien porque puedes conseguir efectos increíbles”. De nuevo, el Auto-Tune como herramienta estética capaz de convertir a cualquier persona con ganas y talento en un potencial profesional de la música. Aunque Gonzza, por su estilo, no lo utiliza demasiado, sí está convencido de que es muy útil: “No pasa nada porque no tengas los recursos de un artista top o un talento descomunal; con una voz normalita también puedes conseguir resultados bastante decentes”. Nani García, en cambio, nos pone los pies en la tierra a los que ya nos veíamos como los nuevos C. Tangana: “Estoy convencido de que el Auto-Tune no puede convertir a cualquiera en un artista”.

A pesar de lo que dice García, son muchos los ejemplos que han salido a la luz recientemente de cantantes que sin el Auto-Tune no suenan mejor que nosotros bajo la ducha. Desde Enrique Iglesias o Katy Perry hasta los que más revuelo han causado en España recientemente: Omar Montes y Bad Gyal. Así suena su hit Alocao con Auto-Tune:

Omar Montes, Bad Gyal - Alocao (Video Oficial)

Y con Auto-Tune:

Bad Gyal y Omar Montes - Alocao (Sin AutoTune)

Como no queremos ser demasiado malos, y como sabemos que muchas veces solo vemos la paja en el ojo ajeno, he probado a versionar yo también este temazo. Después de los resultados obtenidos podemos suponer que esto del Auto-Tune también requiere cierta habilidad. Abajo, mi Alocao con y sin Auto-Tune:

Omar Montes y Bad Gyal (Alocao)

Espero que ustedes tampoco sean muy duros conmigo (si creen que es fácil les reto a intentarlo). Lo interesante es que el caso de Montes y Gyal nos hace preguntarnos si, como piensa el primero, Auto-Tune es simplemente “un instrumento musical como cualquier otro” o, por el contrario, es una trampa que atenta contra la esencia de la música. A este respecto, Nani García lo compara con el uso de Photoshop para el retoque de imágenes. Bajo su punto de vista, tenemos que entender que “cualquier producto o creación audiovisual lleva incluida la connotación de ilusión: el cine es ilusión y la música producida en estudio también lo es legítimamente”.

Su reflexión es sugerente en tanto nos hace ver que nos dirigimos hacia un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se difumina. Como en la serie Years and years, donde el mayor deseo de una de las protagonistas era integrar en su fisonomía los filtros de Instagram, el falseamiento de la realidad cruda está a la orden del día. El maquillaje, las pestañas y uñas postizas, los tratamientos para cambiar el tono de piel… lo que algunos consideran trampas se ha convertido en algo intrínseco a la sociedad contemporánea. En esta deriva de los acontecimientos, el Auto-Tune solo viene a mejorar trucos ya superados como el micrófono (¡qué mayor trampa que esa puede haber!). O, como escribió el artista sonoro y pensador David Toop: “Uno de los sonidos más importantes del siglo XXI; mitad androide mitad humano”. El Auto-Tune, en definitiva, habla de nosotros como sociedad.

Peor invento

Esto no quita que hayan surgido muchas reacciones adversas. ¡Hasta la revista Time lo incluyó en su lista de los “50 peores inventos”, junto a otros como la bandeja de Spam en E-mail o las camas de bronceado! Estas resistencias al cambio tienen que ver más con una pulsión emocional e instintiva contra todo aquello que pone en riesgo un orden anterior de las cosas que con un pensamiento práctico. No obstante, García sí señala un posible problema del Auto-Tune: la destrucción de antiguos empleos. Si bien en todas las épocas de la humanidad se ha dado la dialéctica por la que las nuevas invenciones entraban en conflicto con su contemporáneo sistema económico, “es indudable que el Auto-Tune acaba con muchos puestos de trabajo”. Ya en 2004 hubo una huelga de músicos que tuvo a Broadway parado durante cuatro días. Lo que demandaban en ese caso era erradicar el uso de sintetizadores en las producciones para evitar así que un técnico con un ordenador pudiera hacer el trabajo de cinco músicos a la vez. Con el Auto-Tune ocurre algo parecido.

Sin embargo, García matiza: “También crean muchos otros empleos, aunque probablemente no en el mismo sitio geográfico simultáneamente”. En todo caso, lo que para este productor es indudable es que se trata de una herramienta que se ajusta a los ritmos de producción actuales, pues “no sería ni posible (por tiempo) ni deseable (por excesivo dispendio de recursos) grabar en condiciones de excelencia toda la música que se demanda hoy en día, mucha de la cual solo se quiere para estar de fondo”. Y es que, además de música, al Auto-Tune se le han encontrado muchas más funciones: desde la creación de memes hasta piezas humorísticas como las del youtuber Lagarto, capaz de hacer una canción de cualquier cosa:

Realmente a veces lo echo de menos 😂😂 https://t.co/9g9NtQhbYa — the big black cookie 🚀🎆 (@jorgeJE98) July 13, 2021

Después de este repaso a la historia del Auto-Tune puede que se sigan preguntando si realmente podrían llegar a cantar como un profesional. Lamento decirles que no tengo respuesta –sí que les animo a descargarse la primera app para el móvil que vean y lo intenten–. Pero por desgracia sí que tengo la respuesta para mí, y creo que en cuanto la escuchen coincidirán conmigo en que lo que me sacará del periodismo no será una fulgurante y exitosa carrera musical. Me he lanzado con todo a cantar el tema del verano. Sí, me refiero a Volando Remix, de Mora, Bad Bunny y Sech, que en el momento en que escribo esto se sitúa en el número 3 del Top 50 España de Spotify. Comparen con la original y disfruten:

Mora, Bad Bunny y Sech (Volando Remix)

Mora, Bad Bunny y Sech - Volando Remix (Video Oficial)

