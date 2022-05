Chanel, una diva entre Rosalía y Beyoncé: los expertos en moda analizan su estilo

Ha nacido una estrella. Todo el mundo habla de ella, de su faceta artística y de sus looks, dentro y fuera de nuestras fronteras. Tras su increíble tercer puesto en Eurovisión (que aún puede cambiar) hay un antes y un después en la vida de Chanel Terrero (31 años) y quizá también en la evolución de su estilo.

La cantante dio la campanada en su primera alfombra roja en Turín con un diseño made in Spain, que no dejó indiferente a nadie. Y que fue elegido a conciencia para hacer patria en el festival. EL ESPAÑOL ha hablado con José Luis Diaz Megia, el diseñador de la firma It-Spain, responsable del lookazo, que lo confirma: "Elegimos ese look para Chanel porque representa España desde diferentes facetas que personalmente me interesan e inspiran, desde su color rojo, sus lunares en la corsetería, volantes y larga bata de cola. Es un mix de referencia sobre la imagen flamenca, reinterpretada en el siglo XXI".

Chanel, con su look de It Spain. Gtres.

Igual de español y de espectacular era el look de Palomo Spain que llevó la cantante en la actuación, algo tópico para muchos por la chaqueta torera, pero que desde luego la conectaba estilísticamente con otras estrellas del pop.

Esta es precisamente la valoración que hace la estilista Montse Nieto, responsable de vestuario de programas como El Hormiguero o El Desafío: "Profesionalmente me parece muy acertado el estilismo que está llevando y también hacia donde va. Es un estilo muy diva, muy Beyoncé, Dua Lipa. Es una cantante multidisciplinar, baila, canta, y hace todo, se mueve en el escenario con una soltura y un ritmo espectacular. Hay looks que me gustan más y otros menos, pero me pasa con todas las divas. Creo que Chanel dará mucho que hablar".

Para su regreso a Madrid y su espectacular actuación en la Plaza Mayor de Madrid, donde recibió todo el cariño de miles de fans, la cubano-española se decantó por un diseño completamente diferente, pero también de un creador nacional, el canario Andrés Acosta.

La cantante en la Plaza Mayor de Madrid. Gtres

En conversación con este medio, Acosta revela los detalles de esta primera colaboración y evalúa el estilo de Chanel. "Que una mujer elija tus creaciones para mostrarse al mundo es algo mágico, un verdadero honor. Primero tuve la oportunidad de vestirla para uno de los eventos previos al festival que se celebró en Londres. Su equipo me contactó entonces y en un primer fitting ya encajaron varias de las opciones que luego lucieron ella y su equipo".

El vestido forma parte de la colección Awara, inspirada en la isla de La Palma y en especial en sus cielos. Está confeccionado íntegramente en España con materiales sostenibles y se compone de piezas con siluetas geométricas en sedas orgánicas y bordadas a mano con cristales de Swarovski libres de plomo que le aportan un aire muy galáctico.

¿Qué quería transmitir la cantante con este outift? Andrés lo tiene claro: "Chanel se ha mostrado tal y como quiere, segura en su piel y fuerte ante miradas que a veces hacen mucho ruido pero que están totalmente vacías".

Este es su estilo cuando se trata de subirse a un escenario o posar en una red carpet, pero cuando simplemente es Chanel Terrero resulta más sencilla, sin pasar por alto las tendencias. En una de sus primeras entrevistas en Turin lució vaqueros y top Bardot con volante de la española Charo Ruiz, de estilo ibicenco y con un precio de 269 euros.

La cantante, con mono naranja tipo catsuit.

El martes 17, en su paso por el programa La hora D, presentado por Eva Soriano (32), donde sorprendió con un nuevo estilismo: un ajustado mono en color vitamina. Los llamados catsuits son absoluta tendencia este verano y el naranja también. Tacones y un cinturón dorado como accesorios perfectos. Una seña inequívoca de que está al día de lo que se lleva y quiere ir avanzando en una imagen más sofisticada.

Para comprobarlo, nada mejor que analizar su último outfit hasta el momento, muy estilo Kardashian y bastante diferente a lo que suele llevar. El pantalón oversize desestructurado es de Margiela, una de las firmas más rompedoras, y el mono semitransparente de Skims, la marca de Kim, muestan a la nueva Chanel. En opinión de la estilista Montse Nieto esta es la evolución lógica y también la más acertada.

Lookazo de Margiela y Skims.

"Creo que ella debe evolucionar hacia un punto en el que la tendencia sea ella misma, y que empiece a experimentar este tipo de diseñadores que siempre van un paso adelante como Margiela. Van ad hoc al tipo de diva que ella es y que podrían marcar un antes y un después con un estilo que no te deje indiferente, como el de Rosalía", asegura. Y añade: "Te puede gustar o no, pero eso no es lo importante. Hay que salir de los cánones establecidos y Chanel tiene su sello personal".

En el mismo sentido de pronuncia en diseñador Andrés Acosta: "Pienso que ella irá siempre de la mano de lo último en moda, pero también siempre fiel a su esencia. Tiene la capacidad de elevar a la máxima potencia todo lo que se ponga con su luz tan especial y eso es precisamente lo que hace una estrella: brillar".

Como dice Chanel en su tema SloMo: "Solo existe una, no hay imitacione'. Y si aún no me creen pue' me toca mostrárselo". De momento, en su armario se agolpan firmas españolas e internacionales, estas últimas especialmente para los accesorios, ya que adora los de Dolce&Gabbana y Prada.

