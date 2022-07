Rigoberta Bandini anuncia en 'La Resistencia' su retirada de los escenarios en otoño: “No puedo más”

La cantante Rigoberta Bandini fue la estrella de este miércoles del programa La Resistencia, el cual presenta David Broncano y que para su final de temporada ha decidido cambiar el famoso teatro donde se graba por la isla de Ibiza. Durante su encuentro, Rigoberta analizó todo lo que le ha sucedido en el último año, donde ha logrado posicionarse como una de las artistas más punteras del país tras su participación en el Benidorm Fest.

Recordemos que Rigoberta Bandini partía como una de las favoritas para representar a España en el pasado Festival de Eurovisión con su tema ‘Ay, mamá’, y encabezaba las apuestas con el trío gallego Tanxugueiras. Sin embargo, quien acabó ganando aquel certamen fue una casi desconocida Chanel Terrero con la canción ‘SloMo’, con el que logró un tercer puesto finalmente en Eurovisión.

Rigoberta, en un momento de la entrevista en La Resistencia, ofreció una información que dejó a todos con la boca abierta. “Tengo que explicar una cosas importantísima. En otoño voy a hacer el final de la gira y después, me retiro. Lo haré un rato largo, pero retirarme de los escenarios no significa que no vaya a trabajar”, explicó. A continuación, añadió: “Estoy un poquito hasta el coño de todo y no puedo más. Pronto anunciaremos la gira de otoño que serán unos conciertos muy especiales y acabaremos con eso”.

💔 "Me retiro. Me retiro un rato largo."



Aprovechad para ir a ver a @rigobandini porque pasará tiempo hasta que podáis volver a hacerlo.

[Rigoberta Bandini: "Si me dejaran enseñar las tetas en Benidorm o en Eurovisión, lo haría"]

Su próxima retirada de los escenarios hasta nuevo aviso es toda una sorpresa, dado que su agenda está llena de conciertos, donde canta temas como el mencionado ‘Ay mamá’, que también interpretó en directo desde el embarcadero de Santa Eulalia del Río de Ibiza. Una oda al feminismo, a las madres y a las tetas, un potente mensaje que Paula comenzó a escribir apenas tenía 23 años, sin saber que una década después le lanzaría a lo más puntero del panorama musical.

𝗔𝗬 𝗠𝗔𝗠𝗔́



No había mejor manera de acabar un programa.



🎤 @rigobandini pic.twitter.com/UpXTPekLTR — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 6, 2022

Paula Ribó González, nombre real de Rigoberta Bandini, también es la artífice de éxitos como Perra o Too many drugs ha conquistado las listas de ventas españolas. Además de su proyecto personal, tiene una amplia carrera como actriz de doblaje, y ha prestado su voz a personajes animados tan conocidos como Chihiro, Caillou y la princesa Mérida de la película Disney Brave.

