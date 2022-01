Los enigmas que esconde el vestido de Rigoberta Bandini en el Benidorm Fest

El pasado jueves Rigoberta Bandini revalidó su puesto como firma candidata a representar a España en el Festival de Eurovisión 2022. Su interpretación sobre el escenario del Benidorm Fest de la canción 'Ay mama' la hizo merecedora de ser la triunfal vencedora de la segunda semifinal. Una actuación cargada de autenticidad en la que ha plasmado el espíritu de su candidatura, que parece haber encandilado al público y al jurado dado que ambos le otorgaron la máxima puntuación de la noche.

Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, escogió para esta especial ocasión una especie de faja color piel que iba cubierta de un vestido blanco troquelado que estaba repleto de motivos cargados de significados. Un simbolismo que recrea a la perfección el concepto que la artista quiere plasmar en su actuación y que ha pasado desapercibido a ojos del espectador. Ha sido la propia cantante quien, a través de las redes sociales, ha querido enseñar en detalle el vestido que ha creado para ella el diseñador catalán Joan Ros. Un atuendo que esconde mensajes en clave que desvelamos a continuación.

Rigoberta Bandini luciendo el diseño realizado por el creador Joan Ros.

El primer motivo que Rigoberta muestra en el citado vídeo donde explica los detalles de su vestido, es un ojo que se encuentra en la parte superior de su torso. Un dibujo que es exactamente igual al que tiene tatuado en una de sus clavículas y que para ella supone una gran protección espiritual. Sobre el abdomen, el diseño tiene la figura de la emperatriz en el tarot de Marsella. Una imagen que simboliza la autocracia femenina, la maternidad, la responsabilidad social y familiar de la mujer, su creatividad y su sentido de protección. Dibujo que es también la carátula de la canción que presente al Benidorm Fest y que, tal y cómo su propia compositora ha declarado, le "transmite su poder".

Portada de la canción 'Ay mama' con la figura de la emperatriz del tarot de Marsella.

En una de las mangas del vestido que luce Bandini, se puede leer la palabra "belleza", concepto que en la canción se considera producto de la capacidad reproductiva de la mujer. La palabra "tetas" también está presente en una parte de la falda, sin duda uno de los términos que marcan a esta candidatura. Además, en la zona de la cola del vestido se puede leer "Aneto", marca de caldo precocinado que la artista reconoce consumir y que ha querido añadir en el diseño para así hacer referencia a la mención que realiza de este alimento en la primera estrofa de su canción. "No es publicidad, no me pagan. Lo que pasa es que soy muy buena persona", confiesa la catalana.

El vestido de Rigoberta me parece flipante. En la gala obviamente no se vieron tantísimos detalles, pero los explica en este vídeo y sinceramente... Es precioso. pic.twitter.com/S0r6oJfwzf — SUPERCHOCO (@superchocotw) January 28, 2022

Por último, y no por ello menos especial, Rigoberta Bandini ha enseñado con orgullo como en una de sus mangas aparece escrito "Nico", nombre del hijo de la artista. Un pequeño que ya canta la canción de su madre, tal y cómo ella misma ha mostrado en su perfil de Instagram, y que la ha hecho conocer el verdadero sentido de la maternidad en primera persona.

Sin lugar a dudas este traje es toda una pieza de arte que posee todos los ingredientes necesarios para hacer brillar a Rigoberta sobre el escenario. Un modelo que ya forma parte de la historia del recién estrenado Benidorm Fest, y que podría darle suerte para que este sábado 29 de enero resulte elegida como la representante española en Eurovisión 2022.

