David Broncano vuela hasta Ibiza para despedir la quinta temporada de 'La Resistencia'

David Broncano graba los dos últimos programas de la temporada en Ibiza Movistar Plus+

Tras una larga temporada en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, David Broncano ha decidido 'descamisarse' y dejar a un lado su clásico traje con corbata para despedir los dos últimos programas de la quinta temporada de La Resistencia.

Todo el equipo del programa de Movistar Plus+ han volado hasta Ibiza, la isla de los acantilados y la luz, para despedir por todo lo alto la quinta temporada en el embarcadero de Santa Eulària des Riu. Estos dos programas podrán verse los días miércoles 6 y jueves 7 de julio en Movistar Plus+. Además, la productora ha confirmado que el programa estará disponible para todos los espectadores, sean o no de Movistar, a través de la App de Movistar.

Un total de 300 personas pudieron disfrutar en directo del idílico paraíso que montó el programa para la grabación de su despedida en la isla. El presentador aparecerá en la isla acompañado de sus compañeros, así como de Candela Peña, Pablo Ibarburu y Sergio Bezos, que irán apareciendo de diferentes maneras al plató.

El formato ha ido dando algunas pistas durante estas semanas por sus redes sociales, hasta que ayer, lunes 4 de julio, confirmaron la noticia de cómo serían las dos últimas entregas. "Hemos ido a un sitio a una cosa. La semana que viene lo veréis", indicaba un tuit de La Resistencia, en la que se podía ver al presentador escondido detrás de un árbol.

Hemos ido a un sitio a una cosa 🌴



La semana que viene lo veréis. pic.twitter.com/xYVkdWoFpm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 30, 2022

Los invitados del final de temporada

Rigoberta Bandini y Aleix Espargaró son los encargados de poner la guinda final a los dos últimos programas de La Resistencia. La cantante de 'Ay Mamá' y el piloto de motociclismo han sido los invitados de las dos entregas especiales. Además, la productora ha dejado un avance en el que se pueden ver varias sorpresas y las actuaciones musicales de Dollar Selmouni y Fernando Costa.

'La Resistencia' viaja a Ibiza.



Un final de temporada con Rigoberta Bandini y Aleix Espargaró como invitados y, con actuaciones musicales, donde el mar, el sol y el humor fueron la fórmula perfecta para cerrar la quinta temporada del programa. pic.twitter.com/EcIuhFwFpQ — El Terrat (@ElTerrat) July 4, 2022

Sexta temporada

El 'late show' se irá de vacaciones a partir del jueves 7 de julio hasta septiembre, con el que Broncano volverá a la pequeña pantalla con su sexta temporada. El formato renovó en 2021 por tres años más, con lo que sus fans todavía podrán seguir disfrutando del humor durante un tiempo.

