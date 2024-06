Isabel Pardo de Vera: "Ni Renfe debe tener un monopolio ni otro operador debe alcanzarlo"

Isabel Pardo de Vera, exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha defendido durante su intervención en el V Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades la liberalización del mercado ferroviario en España. En este sentido, ha rechazado la figura de los monopolios, remarcando que ni Renfe ni ningún otro operador debería tenerlo.

"Me he enterado esta mañana sobre la denuncia del Gobierno a Ouigu, no tengo mucho que decir en este asunto. Se que se habla de pérdidas en los ingresos, pero habría que ver cual es el beneficio que tienen los ciudadanos y que viene derivada de la liberalización. Lo que tengo claro es una cosa, ni Renfe tiene que tener un monopolio ni ningún otro operador debería poder alcanzarlo", ha señalado.

Precisamente, sobre la liberalización, Pardo de Vera ha remarcado la importancia de abordar este proceso con una planificación rigurosa. Además, ha destacado las ventajas que este proceso tendría en el conjunto de la ciudadanía.

"La solvencia y el rigor son determinantes a la hora de que un proyecto de liberalización avance en sus fases críticas. La incorporación de nuevas líneas ha supuesto una serie de ventajas incuestionables, favoreciendo el acceso al ferrocarril de una gran cantidad de personas gracias al aumento de las frecuencias", ha añadido.

"Hay interés en operar más líneas, pero se necesita certidumbre jurídica, sobre todo en lo relativo al material de rodadura. El gran problema para las operadoras es que son cautivas de quienes fabrican el producto y tienen las patentes, hay que llegar a un punto de equilibrio económico. El interés es más que evidente", remarcó sobre este asunto.

