Moncloa cuestiona al juez Peinado y Bolaños dice que Begoña Gómez sufre una "gravísima indefensión"

Tres ministros han cuestionado durante las últimas horas la actuación del juez Juan Carlos Peinado, que este viernes se ha visto obligado a posponer la declaración de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, porque no le había notificado adecuadamente la última querella de Hazte Oír.

En opinión del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, con ello queda "patente la gravísima indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, que ni sabe de qué se le acusa, algo normal, porque no hay nada de qué acusarla".

"Es tan claro que no hay nada de nada", ha insistido Bolaños durante un acto oficial celebrado en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, "que si este proceso judicial continúa será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende".

Según el ministro de Justicia, la instrucción de la causa ha demostrado que las denuncias presentadas por las "organizaciones ultraderechistas" Manos Limpias y Hazte Oír están basadas exclusivamente en "mentiras y bulos".

El PP ha considerado que las palabras del ministro de Justicia constituyen una forma de presión sobre el juez que instruye la causa contra la mujer del Pedro Sánchez, Begoña Gómez, cuya declaración como investigada por tráfico de influencias y corrupción en negocios privados ha tenido que ser suspendida este viernes.

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, se ha hecho eco de las declaraciones de Bolaños con las siguientes palabras: "El que habla no es portavoz de Podemos, ni de ERC, ni de Junts, aunque lo parezca".

"Es el ministro de Justicia", ha añadido, "afirmando que en España no se está juzgando a una ciudadana con todas las garantías".

El que habla no es un portavoz de Podemos, ni ERC, ni Junts aunque lo parezca.



Es el ministro de Justicia afirmando que en España no se está juzgando a una ciudadana con todas las garantías.



Ver para creer. pic.twitter.com/0Ez39qiXph — Miguel Tellado (@Mtelladof) July 5, 2024

Pero Félix Bolaños no ha sido el único miembro del Gobierno que ha cuestionado la labor del juez Peinado. Según la ministra de Defensa, Margarita Robles, "el único objetivo" del magistrado este viernes era que Begoña Gómez se viera obligada a "hacer el paseíllo", es decir, sufrir la humillación de desfilar ante los periodistas para declarar como investigada.

"Llevo más de 40 años en el mundo judicial", ha recordado la titular de Defensa, "y lo que he visto hoy me sorprende, no lo comprendo y creo que es una mala imagen para la Justicia".

Tras participar en el acto de entrega de los Premios Palustre de Oro en Jaén, Margarita Robles ha recalcado que jueces y magistrados son "servidores públicos" que están para "prestar un servicio, no para tener protagonismo".

Robles también ha aludido a la concentración celebrada este viernes ante los Juzgados de Plaza de Castilla, convocada por Hazte Oír, la asociación que impulsa una de las querellas contra la mujer de Pedro Sánchez. En esta concentración, muy minoritaria, se han escuchado gritos e insultos contra el presidente del Gobierno y su mujer.

"Cuando veo a personas que se reúnen delante de los juzgados insultando al gobierno, insultando a una persona que va a declarar, creo que no representan a España y no representan a lo mejor que tiene el pueblo español", ha afirmado al respecto la ministra de Defensa, quien ha confesado sentir "una profunda vergüenza" por dicho acto.

Más explícito se ha mostrado el ministro de Transportes, Óscar Puente, al calificar de "sainete" la causa judicial abierta a la mujer del presidente Pedro Sánchez.

"Lo lógico es que esta causa o no se hubiera iniciado, o se hubiera archivado", ha indicado Puente, especialmente después de que la Guardia Civil elaborara un informe "absolutamente exculpatorio" respecto a Begoña Gómez.

El ministro de Transportes ha realizado estas declaraciones tras presentar el buque de Salvamento Marítimo Heroínas de Sálvora en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Puente ha indicado que, en sus 20 años de trayectoria como abogado, nunca vio algo similar a la situación que sufre Begoña Gómez.

"La Justicia no puede ser esto, no puede ser este sainete", ha recalcado, "se echa uno a temblar pensando que sea tan fácil que una causa prenda en un juzgado con simples recortes de prensa, de manos de una asociación que desde luego no tiene ningún ánimo de utilizar la vía penal con fines lícitos, sino que la utiliza claramente con fines políticos, con fines espurios", ha manifestado.