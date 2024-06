Nueva metedura de pata de Óscar Puente, y esta vez de muy mal gusto

España ya conoce cómo es Óscar Puente en las redes sociales. Hasta hace unos meses solo le conocía Valladolid y Castilla y León, desde que es ministro de Transportes su verborrea en redes sociales no tiene límite. Pero en esta ocasión, y es raro en él, ha realizado un comentario en la red social X que ha tenido que ser hasta borrado.

En plena campaña para las elecciones europeas, al vallisoletano se le ocurrió la idea de publicar un cartel como los que habitualmente utiliza SOS Desaparecidos con la imagen de la candidata de PP, Dolors Montserrat, bajo los rótulos de "Missing" y "Urgente”. Para acompañarlo de un mensaje: “Desaparece el tercer día de campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo tras un debate con Teresa Ribera", se podía leer en el cartel. "Si eliges a alguien para que encabece una lista, se supone que es lo mejor que tienes. Si a la mejor persona que tienes la escondes, mucho no confías en ella. Y si no confías en ella y aún así la pones porque es lo mejor que tienes, ¡cómo será el resto!".

Por supuesto, un mensaje de mal gusto que no ha sido bien recibido, sobre todo por la asociación SOS Desaparecidos que le contestó de manera inmediata. "¡Señor ministro! Detrás de este formato de alerta por desaparición hay historias tristes y dramáticas. Difunde una falsa para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así”. Un mensaje que se vio posteriormente ampliado por el propio presidente Joaquín Amills quien le recordaba: "Demuestra usted una falta de solidaridad y empatía ante el drama de más de 13.000 familias que tienen un DESAPARECIDO. Es vergonzoso y falta de ética y moral, se lo digo como padre de un DESAPARECIDO y presidente de SOS Desaparecidos".

Captura del comentario borrado por Puente en X

Esta crítica se sumó a las muchas que ha recibido en un comentario poco afortunado y que ha desatado una ola de polémica. Una más.

De nuevo Óscar Puente en el centro de todas las polémicas como ya ocurrió cuando desató una crisis diplomática con Argentina por insinuar que su presidente Javier Milei consumía sustancias. Está claro que el exacalde de Valladolid no es de rectificar, y si en este caso, borró el comentario en X es que tiene claro que no era lo adecuado. Eso sí, no ha pedido disculpas.