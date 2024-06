Teresa Ribera indigna a los agricultores de Valladolid por decir que quieren a las mujeres "atadas a la pata de la cama"

ASAJA Valladolid lamenta “profundamente” y condena “enérgicamente”, las palabras que la actual ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pronunció contra los habitantes del medio rural. La candidata número uno por el Partido Socialista al Parlamento Europeo, comentó este pasado sábado en un mitin de Valladolid que los agricultores y ganaderos quieren a las mujeres "atadas a la pata de la cama".

Para ASAJA Valladolid estas palabras, tremendamente “desafortunadas y alejadas totalmente de la realidad”, demuestran un amplio desconocimiento del medio rural, de una persona que quiere encabezar las políticas europeas de cara a los próximos cinco años.

Ribera señaló el pasado sábado en Valladolid "no es necesario iniciativas específicas acompañando a las mujeres jóvenes rurales porque no quieren saber nada de las mujeres nada más que para estén atadas a la pata de la cama". "No pasarán, no pasarán, los vamos a frenar", afirmó.

La organización vallisoletana pide “más respeto” al medio rural y que la ministra rectifique estas graves acusaciones que dañan la imagen de los habitantes de los pueblos. “Agricultores, ganaderos y demás personas que habitan en el campo, son personas trabajadoras, humildes y de una bondad y humanidad incuestionable, muy alejada de la imagen y prejuicios que tienen personas como Teresa Ribera que tienen prejuicios decimonónicos. Unas acusaciones que denotan una total falta de conocimiento de un sector de la población, que debería conocer más en profundidad y contra el que legisla constantemente sin querer conocer sus necesidades y problemas”, explican en una nota de prensa.

Para ASAJA Valladolid, “la política no necesita personas como Teresa Ribera, tan poco preparadas e informadas, que fomentan en cada intervención, el odio para afianzar entre sus seguidores, un mensaje falso que quiere poner en contra, la ciudad y el campo, con mentiras”.

ASAJA Valladolid invita a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, “a bajarse del coche oficial en los pueblos, entre mitin y mitin, para conocer el respeto por las mujeres y la libertad que tienen las personas del medio rural. Mujeres y hombres libres, que solo quieren un futuro para sus hijos, produciendo alimentos seguros, respetuosos con el medo ambiente y asequibles para todos, no para una élite de la que ella forma parte”.

Por estas palabras, al igual que hizo con el anterior alcalde de la ciudad, Óscar Puente por sus ataques al campo, declara “persona non grata”, a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, hasta que se retracte de tan “desafortunadas manifestaciones”.