Puente saca la artillería contra Carnero: “Votad bien el 9-J, que luego cambiáis un Ferrari por un Modus”

Óscar Puente ha aprovechado el mitin del PSOE en Valladolid de cara a las elecciones europeas, con la presencia del presidente Pedro Sánchez, para hacer un monólogo contra el alcalde Jesús Julio Carnero. Era su papel y lo ha hecho sin problemas. Ha comenzado agradeciendo el trabajo del grupo municipal socialista, pero claro, ha matizado, “se lo están poniendo muy fácil”. Pero después, fiel a su estilo, y sin problemas de confianza, no ha dudado en compararse con un Ferrari. En una semana muy musical para él, con visita al concierto de Taylor Swift, ha querido evocar a Shakira y su clásico del despecho contra Piqué con el "Ferrari y el Twingo", pero en este caso, ha tirado para un coche que se fabricó en Valladolid, el Modus, y la verdad es que no ha salido muy bien parado.

El sello Puente ha llegado justo al final cuando ha asegurado que el próximo 9 de junio, en las elecciones "no cambiamos un Ferrari por un Modus”, el coche de Renault al que ha tachado de “feo” y que "casi hace cerrar la factoría vallisoletana". Es decir, que el exalcalde no ha tenido ningún pudor en compararse con un Ferrari. Así, ha pedido “no confundirse” en el voto para no elegir como en las municipales a “medio alcalde y medio senador”. Dando a entender que los vallisoletanos votaron aquel 28 de mayo "confundidos".

Puente ha sugerido a los presentes en la feria de Valladolid, 1.300 según las fuentes socialistas, que el próximo 9 de junio no se confundan al votar y que ocurra como pasó el pasado 28 de mayo en las municipales, cuando la ciudad le dio la espalda y apostó por un Gobierno de PP y Vox. “Al loro no nos equivoquemos, que luego votamos a un alcalde y elegimos a medio alcalde y medio senador”, en alusión a la presencia de Carnero también como senador.

“Vaya añito que lleva Valladolid, vaya cambiazo que ha dado”, ha afirmado para posteriormente criticar alguna de las decisiones tomadas por este Ayuntamiento. Ha criticado el plan de choque de limpieza propuesto por el nuevo equipo de Gobierno, “ahora te chocas con la suciedad por las calles”. Además, el que el pádel se traslade de la Plaza Mayor al Polideportivo Pisuerga por un año o la negativa del escultor Jaume Plensa a poner en marcha el proyecto del puente de Poniente.

Por supuesto ha criticado la gestión municipal de los carriles bici y de la reforma del Puente de Poniente. “Dicen que lo que tienen que hacer porque iba en su programa, pues que empiecen por bajar el IBI a los vallisoletanos, que también lo llevaba”.

El ahora ministro de Transporte ha reconocido que no ha salido perdiendo por ser apartado por los vallisoletanos de la alcaldía. “No he salido perdiendo, esto dolido por mi ciudad que no la cuidan, solo la utilizan, y en este caso para estar tres días en el Senado”.

Para terminar, pero sin querer hacer alusiones que luego ya se sabe lo que ocurre, ha mandado un mensaje en clave nacional. “Hasta Díaz Ayuso sabe lo que se vota este 9 de junio, o la motosierra o la libertad. Egoísmo o la solidaridad”.

Iratxe García: “El PP ya está arrodillado a la ultraderecha”

La candidata a las elecciones europeas, Iratxe García, ha querido mostrar en primer lugar su agradecimiento a Pedro Sánchez, “merece la pena”, ha dicho de él y ha dado las gracias por los fondos europeos que ha conseguido desde la Unión Europea. Para posteriormente ya sí, hablar de Europa. “Esa Europa que avanza en derechos, oportunidades e igualdad. No tengáis ninguna duda de que si hablamos de Europa desde el PSOE, estas elecciones las ganamos”. Luego ha criticado que el PP “hable de todo menos de Europa, porque su hoja de ruta es una hoja en blanco”. “Un partido que presume de patriota y solo lo hace poniéndose una pulsera con la bandera, y que está arrodillado ante la ultraderecha”. Ha zanjado su discurso hablando de la “ultraderecha”. “Escuché el otro día a uno de Vox hablando de que la natalidad se soluciona procreando con orden, no sé si hay que ponerse a la fila”.