Félix Bolaños: "No estamos en ningún otro escenario que el que Sánchez siga siendo presidente"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que "no estamos en ningún otro escenario" que no sea que Pedro Sánchez continúe siendo presidente del Gobierno a partir del lunes, cuando finaliza el tiempo que se ha marcado para su reflexión acerca de si sigue o no en el cargo.



"El escenario es que podamos, a partir del lunes, continuar gobernando con toda normalidad, con el presidente a la cabeza", ha insistido ante las preguntas de los medios de comunicación a si llegada a un acto en Madrid.



El ministro se ha referido a la denuncia de Manos Limpias sobre la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, como una "chatarra jurídica que no pretende que se condene a nadie", porque es "imposible que suceda", sino que sólo pretende "dañar la reputación, acosar y generar daño a una persona absolutamente honesta" como ella.

["La democracia habló y dio tu nombre": agrupaciones del PSOE de toda España se activan en apoyo a Sánchez]

La "falta de humanidad" del PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha acusado hoy al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de "falta de humanidad", de "machista" e incluso de "burlarse del amor" y de "ahondar en la estrategia de la miseria" contra Pedro Sánchez.

En rueda de prensa en el Congreso, López ha criticado la reacción del PP a ese periodo de reflexión de cinco días que se ha tomado Sánchez. A su juicio, en estos años el líder del PSOE "ha tenido que soportar el ataque más despiadado por tierra, mar y aire", algo de atribuye a una "estrategia de la derecha política, económica y mediática, absolutamente orquestada, que no acepta que gobierne uno de los suyos".

"Y mientras algunos defendíamos al presidente, otros han jaleado esta estrategia y muchos han mirado a otro lado", se ha quejado.

[Pesimismo en Moncloa: ministros y dirigentes del PSOE presionan a Sánchez para evitar su dimisión]

El dirigente socialista ha lamentado que, tras la carta de Pedro Sánchez, "las declaraciones de líderes del PP son el mejor ejemplo" de esa estrategia, pues han seguido "acusando sin rubor" a Sánchez y exigiéndole explicaciones por una denuncia cuyos promotores admiten que puede basarse en falsedades.

López ha confirmado que no ha hablado con Pedro Sánchez desde el miércoles y rechaza hacer elucubraciones sobre la decisión que el presidente pueda tomar el lunes, insistiendo en la conveniencia de convencerle para que continúe. "Merece la pena dar esta batalla del coraje y de la esperanza", ha afirmado.

Y ese será el mensaje que quiere dar el PSOE en su Comité Federal de este sábado, en el que finalmente no se aprobarán las listas para las elecciones europeas de junio: "No estamos dispuestos a que triunfe esta estrategia de la difamación, del vacío absoluto".