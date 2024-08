Pérez-Reverte, Carmen Mola, Dolores Redondo y Julia Navarro, entre los más esperados de la 'rentrée'

Gloria Fuertes manifestó en alguna ocasión que le hubiera gustado "leer todos los libros del mundo". Resultaría imposible, es una cuestión matemática, basta que los inicios de temporada sirvan a menudo para que los lectores se afanen en devorar todo cuanto el mercado pone a su alcance.

La avalancha de publicaciones correspondientes a la rentrée de este otoño vuelve a ser inabarcable. Se publicará mucho y, en gran parte de los casos, muy bueno, de modo que los lectores más voraces no querrán perdérselo. Aunque no está de más recordar, en este contexto, una frase de Haruki Murakami: "Si solo lees los libros que todo el mundo está leyendo, solo podrás pensar lo que todo el mundo está pensando".

Es pertinente, por tanto, tratar de separar el grano de la paja, esto es, hacerse eco de los grandes nombres y los libros más esperados, cuyo lanzamiento tendrá lugar antes de que acabe 2024. Antes de desgranar los títulos por categorías, conviene saber que la No ficción acapara buena parte de las publicaciones. No en vano, el pasado 24 de julio supimos, gracias al Informe de Comercio Interior del Libro que dio a conocer la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), que en 2023 los libros de No ficción incrementaron su facturación en un 5,6%, alcanzando ingresos de 849,84 millones de euros.

Novela española

Bien es cierto que la ficción para adultos creció un 4,5 %, con ingresos por 622,23 millones de euros. Si tenemos en cuenta que la No ficción incluye los libros de autoayuda o desarrollo personal, diremos que las novedades literarias siguen marcadas por la pujanza de la novela contemporánea, el gran género comercial. En este texto, por cierto, no nos hacemos cargo de los títulos integrados en la Literatura Infantil y Juvenil, que continúa su imparable ascenso. Su facturación ha crecido un 5,9 % respecto a 2022, sumando ventas por valor de 497,30 millones de euros.

La isla de la mujer dormida, de Arturo Pérez-Reverte, es una de las novelas que ha generado más expectación en la ficción española, y no se hará esperar: se publicará en Alfaguara el 8 de octubre. "Siempre quise escribir una novela de corsarios modernos. Además, el Mediterráneo y el mar Egeo de los años treinta del siglo pasado eran el escenario perfecto para eso", manifestó el propio autor cuando la editorial anunció el lanzamiento en el pasado mes de julio.

La cuota de best-sellers patrios se completa con el regreso de Dolores Redondo —aún se desconoce el título de la novela y la fecha de publicación, pero será, como siempre, en Destino—, Julia Navarro (El niño que perdió la guerra, Plaza & Janés) el 5 de septiembre y, cinco días más tarde, Carmen Mola.

El trío de escritores formado por Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero publicará en Planeta el desenlace de la serie sobre la inspectora Elena Blanco, El clan. Las cuatro novelas anteriores de la saga llegaron a las librerías bajo el sello Alfaguara, de Penguin Random House, pero tras la consecución del Premio Planeta en 2021 parece que el fichaje por la histórica editoria de José Manuel Lara por fin se ha materializado.

Ignacio Martínez de Pisón y Manuel Vilas son dos autores que, en los últimos años, también cuentan con el beneplácito de miles de lectores. El primero, a vueltas con la memoria y el siglo XX, publicará Ropa de casa el 4 de septiembre en Seix Barral; el segundo, El mejor libro del mundo el 25 de septiembre en Destino.

El histórico sello de Planeta presenta un suculento catálogo para el tramo final de año. Será interesante atender al regreso a la novela de Andrés Trapiello, que publicará el 9 de octubre Me piden que regrese. Se trata de una historia situada en los años 40 en Madrid, territorio sobre el que ha obrado con intenso (y provechoso) desempeño.

Vuelven también a la palestra literaria dos incombustibles: el flamante Premio Cervantes, Luis Mateo Díez, con Mi hermano Antón (Reino de Cordelia) el 16 de septiembre; y Álvaro Pombo con El exclaustrado (Anagrama) el 9 de octubre.

Y, por supuesto, no sería conveniente perder la pista a novelistas de culto como Antonio Soler (El día del lobo, Espasa, 2 de octubre), Jon Bilbao (Matamonstruos, Impedimenta, 2 de septiembre), Tomás González (Primero estaba el mar, Sexto Piso, 26 de agosto) y Juan Tallón (El mejor del mundo, 4 de septiembre, Anagrama). La editorial de Herralde vuelve a hacerse cargo de la obra de Óscar García Sierra, que deslumbró en 2022 con su ópera prima, Facendera. El 16 de octubre llegará a las librerías su segunda novela, Ropa tendida.

Sin alejarnos de nuestro idioma, se recibirán con especial entusiasmo las novelas de Gioconda Belli y Leonardo Padura. Tanto Un silencio lleno de murmullos (Seix Barral), de la primera, como Ir a La Habana (Tusquets), del creador del detective Mario Conde, se publicarán el 2 de octubre. Y, como es habitual en su narrativa, ambas historias están atravesadas por los conflictos políticos que determinaron la actualidad de sus respectivos países, Nicaragua y Cuba. Tampoco les va a la zaga la escritora peruana Gabriela Wiener, cuya nueva novela, Atusparia, verá la luz el 17 de octubre.

Martín Caparros y Piedad Bonnet también forman parte de la cuota de latinoamericanos, aunque en sus nuevas publicaciones se separan de los géneros donde, generalmente, han desarrollado su literatura y lanzan al mercado dos obras narrativas, esta vez muy distantes de la ficción. El ensayista argentino publicará Antes que nada en Random House el 24 de octubre y la poeta colombiana, La mujer incierta el 7 de noviembre en Alfaguara, ambos memorialísticos.

Novela internacional

Antes de adentrarnos en la No ficción en español, de la que resaltaremos ensayos importantes y nombres de grandes pensadores, cabe referir la novela extranjera, que viene cargada de autores tan eminentes como Jon Fosse. El noruego es el flamante ganador del Nobel de Literatura y Nórdica, la editorial española que se hizo cargo de sus derechos solo semanas antes de que la Academia Sueca anunciara la designación, publicará el 30 de septiembre Hermana, que obtuvo el Premio Alemán de Literatura Infantil y Juvenil.

El rumano Mircea Cartarescu no ha sido reconocido con el Nobel, pero antes de cada edición aparece en la parte noble de las quinielas. Impedimenta, el sello que desde hace años se hace cargo de sus publicaciones en España, publicará Theodoros, su nueva novela, el 23 de septiembre. "Un ejercicio de pura libertad literaria, una obra torrencial, libérrima, exuberante, inclasificable. Una novela épica que va desde lo realista hasta lo fantasmagórico". Así, con este entusiasmo, la califican desde la editorial.

Si por algo destaca la rentrée de este otoño, en el plano de la ficción internacional, es por la presencia de grandes nombres de mujeres. Alfaguara publicará la nueva novela de Joyce Carol Oates, Carnicero, el 3 de octubre, y Anagrama vuelve a hacerse cargo de otra obra de Emma Cline. Tras el éxito de Las chicas, la autora estadounidense lanza su segunda novela, La invitada, el 12 de septiembre. Sally Rooney, otro talento anglosajón más joven incluso que Cline, publicará Intermezzo en Random House el 26 del mismo mes. Es la cuarta novela de la multipremiada escritora irlandesa.

El mismo sello, Random House, publicará también la nueva novela de Mathias Enard, ganador del Premio Albert Camus en 2022 y del Goncourt en 2015. El escritor francés vuelve con Desertar el 3 de octubre. Y por supuesto habrá que estar atentos a la nueva novela de Jo Nesbø, el escritor de thrillers noruego más leído en su país. Reservoir Books, sello integrado también en el grupo Penguin Random House, lanzará El rey de Os el 7 de noviembre. Además, Alfaguara publicará la novela póstuma de Nélida Piñón, fallecida en diciembre de 2022. Los rostros que tengo, de la brasileña, llegará el 21 de noviembre.

Siguiendo con la ficción, el cuento presenta novedades suculentas este otoño. Salamandra se hace cargo de Perdidas en el bosque, de Margaret Atwood. Se trata de la primera novedad de ficción de la autora de El cuento de la criada desde Los testamentos. La nueva obra de Atwood es una compilación de quince relatos cortos y verá la luz el 7 de noviembre.

Por su parte, Douglas Coupland arroja su visión sobre el mundo actual en los 60 microrrelatos que componen Atracón (Alianza), que se publicará en octubre, mientras el plato fuerte de la editorial Páginas de Espuma será la publicación de los Cuentos completos de Joseph Roth, que llegarán a las librerías el 2 de octubre con la traducción de Alberto Gordo.

Resulta curiosa la coincidencia en el mercado editorial español de grandes narradores franceses que esta vez publican textos confesionales. J. M. G. Le Clézio, Premio Nobel de Literatura en 2008, vuelve con Identidad nómada a Lumen el 14 de noviembre, pero en esta ocasión su libro es un compendio de reflexiones acerca de los impulsos que le llevaron a escribir.

Además, tendremos la oportunidad de degustar, por partida doble, a Annie Ernaux, ganadora del Nobel en 2022, y a Leila Slimani. Altamarea publicará el 30 de octubre Escribir la intimidad, una jugosa conversación entre Ernaux y Rose-Marie Lagrave, mientras que Cabaret Voltaire, el sello que custodia buena parte de la obra de la escritora francesa, lanzará el mismo día Escribir la vida (Fotodiario), que combina extractos de dos documentos personales: un álbum de fotos y un diario.

También en Cabaret Voltaire aparecerá el 2 de octubre un volumen con dos obras de Slimani: El diablo está en los detalles, una colección de seis textos en los que reflexiona sobre la actualidad sin renunciar a la fantasía, y Como yo escribo, un diálogo con el periodista francés Éric Fottorino acerca de su proceso creativo.

Ensayo extranjero

El ensayo extranjero, despojado de tentativas autobiográficas, es la categoría más profusa de la rentrée. Las librerías españolas se llenarán de libros de grandes pensadores como Byung-Chul Han (El espíritu de la esperanza, Herder), Wendy Brown (Estados amurallados, soberanía en declive, Herder), Bernard-Henri Lévy (La soledad de Israel, La Esfera de los Libros) o Michael Ignatieff, reconocido este mismo año con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. La editorial Taurus publicará el 17 de octubre El álbum ruso.

Noam Chomsky ha sido otro de los grandes pensadores contemporáneos que, durante las últimas semanas, ha estado en el candelero de la prensa cultural debido a su delicado estado de salud. Dos libros verán la luz en septiembre. Autoridad ilegítima, en Altamarea, y Sobre Cuba, en Capitán Swing, firmado a cuatro manos con Vijay Prashad.

También a medias se ha escrito El Coliseo, de Mary Beard y Heirh Hopkins, que se publicará en Crítica el 2 de octubre. Además, será muy esperado el nuevo libro de Yuval Noah Harari, Nexus (Debate), que llegará el 10 de septiembre, y el de Nora Ephron, Ni me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada (Libros del Asteroide), otra recopilación de ensayos de una de las voces más brillantes del Nuevo Periodismo norteamericano a la que se espera el 11 de noviembre.

La libertad, el exilio y, en general, la realidad política del momento son los temas que trufan Una mosca atraviesa medio bosque, de la Nobel Herta Müller, que aparecerá en noviembre. En Conquistadores (Tusquets), una crónica sobre la conquista de Perú por Francisco Pizarro cuyo lanzamiento está previsto para el 2 de octubre, podremos disfrutar de la lucidez de Éric Vuillard.

Además, Timothy Snyder aterriza en Galaxia Gutenberg con otro libro, Sobre la libertad. Incluso antes, en septiembre, la editorial Navona publica la gran biografía de Herman Melville a cargo de Elizabeth Hardwick, mientras que Alianza recupera Un hombre, de la gran periodista italiana Oriana Fallaci.

Ensayo y poesía en español e inéditos

El ensayo español tampoco se queda atrás. Grandes nombres como el de los filósofos Jorge Freire (Los extrañados, Libros del Asteroide) y Juan Arnau (Una meditación soleada, Galaxia Gutenberg) y debuts prometedores en el género, como es el caso de Juan Gómez Bárcena. El espléndido novelista que ya ha demostrado ser se embarca en un ensayo, Mapa de soledades, que se publicará el próximo 9 de octubre en Seix Barral. Marta Sanz, ya curtida en el género, vuelve con Los íntimos (Anagrama, 25 de septiembre) y Paco Cerdà, que deslumbró con 14 de abril, ficha por Alfaguara, que publicará Presentes.

Las grandes novedades de la poesía española vienen de la mano de las mujeres y de La Bella Varsovia, sello que auspicia el regreso de Bibiana Collado, que se ganó el favor de la crítica con su primera novela, Yeguas exhaustas (Pepitas de calabaza, 2023), y ahora publica Chispitas de carne. Más conocida también por su desempeño en la narativa es Pilar Adón, Premio Nacional de Narrativa en 2023 por De bestias y aves (Galaxia Gutenberg, 2022). La editorial adherida al sello Anagrama publicará su Poesía completa el 2 de octubre.

Entre las recuperaciones, no podemos olvidarnos de las Novelas inéditas de Luis Martín Santos (Galaxia Gutenberg publicará el tercer tomo en noviembre). Tampoco de dos obras de Carmen Martín Gaite que publicará Siruela, anticipando unos meses la efeméride centenaria de la escritora, que se celebrará en 2025. Páginas escogidas y Visión de Nueva York serán los títulos que llegarán este otoño, repleto de libros que encandilarán a los grandes lectores.