El anuncio de la clasificación de Islandia al Mundial que se ha hecho viral

Islandia se clasificó al Mundial de Rusia 2018 tras ganar a Kosovo (2-0) por primera vez en su historia. Un logro a la altura de pocos. El país, con menos habitantes que Murcia (y más ovejas que habitantes, dicen) disputará una fase final y, obviamente, ha enloquecido. O, más bien, lo hizo este lunes. Gylfi Sigurdsson marcó el primer gol al final de la primera mitad y Johann Gudmundsson hizo el segundo.

Esta clasificación ha dado pie a múltiples reacciones. La primera de ellas, un anuncio de Icelandair en el que se repasa la historia de una selección 'maldita' que jamás lograba clasificarse para el Mundial, pero que esta vez lo ha conseguido. Una producción impecable que se asemeja a una película y que da las gracias a sus jugadores, que están haciendo historia en un país tan pequeñito.

Iceland is playing against Kosovo in Reykjavík tonight for a place in the men’s World Cup. Let's make it a night to remember! #ForIceland pic.twitter.com/hX52gugW70