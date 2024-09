Una española vive una situación surrealista en el examen de conducir: "Fue lo más comentado durante años"

Son muchos los jóvenes y aspirantes a obtener el permiso B de conducir que dedican horas y horas a realizar clases prácticas para aprobar el examen. Aprender a conducir es todo un desafío por el que los nervios suelen adueñarse de estos alumnos en la mayoría de ocasiones.

La tensión acumulada antes de ponerse al volante junto con el profesor y el examinador, puede condicionar considerablemente el resultado del examen práctico del coche. De hecho, estos nervios pueden además, generar malentendidos e incluso momentos muy memorables.

Precisamente esto es lo que le ocurrió a una joven que se presentó hace unos años al examen de conducir. "Me monté en el coche, me preparé, me puse el cinturón y coloqué el retrovisor", se animó a contar la chica en el programa de radio Las Mañanas Kiss de la emisora Kiss FM, que presentan Xavi Rodríguez y María Lama.

Hasta aquí todo normal, hasta que el examinador le preguntó por su nombre. "Señorita, ¿se llama?", dijo el experto de tráfico. Realmente esta era la pregunta más sencilla, sin embargo según contó la joven, algo curioso sucedió a continuación.

La chica, presa del pánico, entendió ese "se llama" como un reproche por parte del examinador, interpretando que no había pedido permiso para entrar al coche, más que como una simple pregunta hecha con la intención de saber su nombre.

Fue entonces cuando ella, sin dudarlo, se desabrochó el cinturón, se bajó del vehículo, cerró la puerta y llamó a la ventanilla con los nudillos "para que el examinador me dejara entrar". Tal y como relató ella misma, protagonizó un momento que "fue lo más comentado en la autoescuela durante años".

No obstante, lejos de la surrealista situación que vivió, pudo realizar el examen sin problema alguno. De hecho, finalmente, reconoció que aprobó y todo quedó en un digno momento de "tierra, trágame".

Examen teórico

Tal y como hemos mencionado anteriormente, sacarse el carnet de conducir a la primera se ha convertido en un trámite cada vez más complicado, y no solo por el examen práctico que hay que afrontar, sino también por el test teórico que debemos aprobar.

Por ello, con el objetivo de ayudar a los aspirantes que se están preparando el examen teórico del carnet de coche, Pons Seguridad Vial publicó hace unos meses un informe en el que indica cuáles son las diez preguntas más falladas en los test de preparación para la obtención del permiso B de conducir.

La selección se elaboró en base a los errores cometidos en los 750.000 tests realizados a través de su plataforma online Pons Go entre los meses de enero y junio de 2022. Así pues, a continuación, exponemos las 10 preguntas que más se fallan en el examen teórico de conducir en 2023.

Primera pregunta: ¿Qué vehículos tienen que tener contratado una póliza de Seguro Obligatorio?

A) Todos los vehículos que circulen por las vías públicas.

B) Todos los vehículos de motor, excepto los ciclomotores.

C) Los vehículos de motor y los ciclomotores. (respuesta correcta)

Segunda pregunta: Si al aproximarse a una intersección, observa a un agente con el brazo levantado verticalmente, debe detenerse…

A) Solo si ya ha entrado en la intersección.

B) Solo si ve al agente de frente y siempre que pueda hacerlo en condiciones de seguridad.

C) Siempre que pueda hacerlo en condiciones de seguridad. (respuesta correcta)

Tercera pregunta: ¿Cómo se debe circular en una pendiente ascendente con nieve?

A) Con una relación de marchas cortas.

B) Con una relación de marchas lo más alta posible. (respuesta correcta)

C) Lentamente y reteniendo el vehículo.

Cuarta pregunta: ¿Se permite hacer uso de ráfagas con el alumbrado de largo alcance para advertir al vehículo que le precede la intención de adelantar?

A) No.

B) Sí, pero únicamente fuera de poblado.

C) Sí, tanto en poblado como fuera de poblado. (respuesta correcta)

Quinta pregunta: El sistema de ayuda de salida en pendiente, ¿cómo ayudará al conductor?

A) A través de un sensor que detecta el ángulo de inclinación del vehículo e impide que se vaya hacia atrás al levantar el pie de freno.

B) Acelerará rápidamente el motor para evitar que el vehículo se vaya hacia atrás al levantar el pie de freno.

C) Activará el freno de estacionamiento de manera automática y no lo desactivará hasta que el conductor presione el acelerador, evitando así que el vehículo se vaya hacia atrás.

Sexta pregunta: Si quiere girar a la derecha, con la flecha verde iluminada, ¿tiene preferencia de paso?

A) No, porque la luz roja me prohíbe girar.

B) No, porque la flecha verde me permite pasar, pero debo ceder el paso a los vehículos que se aproximen. (respuesta correcta)

C) Sí, porque la flecha verde me obliga a girar.

Séptima pregunta: Como norma general, ¿se puede conducir una motocicleta con sidecar con el permiso B?

A) Sí, pero debe obtenerse una autorización especial.

B) No. (respuesta correcta)

C) Sí

Octava pregunta: La carga que sobresale por la parte delantera del vehículo debe señalizarse…

A) Con una luz blanca y un reflectante blanco, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad.

B) Con una luz blanca, tanto de día como de noche.

C) Con una luz blanca, de noche o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad. (respuesta correcta)

Novena pregunta: Esta señal indica…

A) Que el estacionamiento tiene duración limitada, y se debe indicar la hora de inicio del estacionamiento. (respuesta correcta)

B) Que no se puede estacionar ni parar en el lado de la calzada donde se encuentra la señal.

C) Que no se puede estacionar en el lado de la calzada donde se encuentra la señal.

Décima pregunta: ¿Se considera un ciclomotor como un vehículo de motor?

A) No. (respuesta correcta)

B) Sí, porque tiene motor.

C) Sí, porque es un vehículo autopropulsado.