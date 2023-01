Messi: "No me gusta lo del 'anda para allá' ni dejar esa imagen"

El pasado 18 de diciembre, la selección de Argentina se proclamó campeona del mundo por tercera vez en su historia. La Albiceleste conquistó el Mundial de Qatar 2022 al vencer a la Francia de Kylian Mbappé en la final. Con este triunfo, la gran figura del torneo fue un Leo Messi que habló por primera vez en una entrevista desde aquello. Lo hizo para el medio TyC Sports.

Antes de referirse a ganar su primer Mundial, Messi habló sobre el capítulo con Weghorst: "No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que él (Van Gaal) había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito. Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen, pero son cosas que pasan también".

Además, también vivió otros momentos complicados: "Si bien el momento más difícil fue la derrota con Arabia Saudí, el partido con México fue el más difícil que tuvimos, por todo lo que nos jugábamos. Creo que fue el partido que peor jugamos también, por todo lo que conllevaba tener que ganar sí o sí, eso te hace jugar diferente. Pero confiaba en que íbamos a pasar, que se nos iban a dar las cosas. Si no hubiésemos tenido el grupo que tenemos, yo creo que en esa situación hubiese sido muy difícil de superar".

Messi levanta la Copa del Mundo REUTERS

En cuanto a la final, Leo Messi señaló que vio "resúmenes, jugadas, festejos de la gente cuando somos campeones, pero la final en sí, los 90 minutos, no la volví a ver". Y de ahí al beso al trofeo: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba. Me decía 'Ya está, vení y agárrame que ahora sí la podés tocar'. La veía ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé, la fui a besar porque pasé por al lado. Lo necesitaba".

Familia y Dios

Sobre cómo lo vivieron los suyos, dijo lo siguiente: "Fue un mes increíble para mí y mi familia. Thiago estaba enloquecido. Ver cómo disfrutaba, cómo lo sentía, cómo sufría... porque después del partido con Holanda lloraba. O Mateo haciendo cuentas después del partido que perdimos contra Arabia. Ciro es el que menos entiende, pero los otros dos lo vivieron como hinchas. Sufriendo, viviéndolo al máximo, disfrutándolo. Incluso cuando volvimos a París extrañábamos los días en Qatar. La pasamos muy bien".

Y de su familia y cómo lo pasaron sus hijos y su mujer Antonela a su fe en Dios. Messi aseguró que sabía que algún día ganaría la Copa del Mundo por esto: "Yo lo había dicho una vez. Creo que fue antes del 2014. Dije que sabía que Dios me iba a regalar un Mundial".

Reconocimiento

Uno de los momentos más comentados fue la de su fotografía con la copa en redes sociales y que esta se convirtió en la foto con más 'me gusta': "No buscaba ser la foto más likeada ni mucho menos. Pero ahí está también eso. Eso muestra un poco lo que la gente quería verme con esa Copa. Es muy difícil contestar todo, tenía un millón de mensajes en Instagram y se me terminó bloqueando, borrando muchos mensajes que no llegué a ver. Fue una locura".

En referencia a esto, agradeció todos esos mensajes de reconocimiento: "Muy agradecido porque los nombres que llegaban a poner cosas sobre mí son todos estrellas mundiales, números uno en lo que hacen. Que pongan algo mío para mí es un orgullo muy grande. Es algo muy lindo que otros deportistas te reconozcan de esa manera. No soy mucho de responder o comentar fotos, como mucho un like. Pero bueno, mucho no vi, me fui enterando. Era tanto y en tan poco tiempo que fue extraordinario. Alguno que otro fui contestando".

Maradona

No se olvidó de Diego Armando Maradona: "Me hubiese gustado que Diego me entregase la copa. Pero si no por lo menos que vea todo esto, a la Argentina campeona del mundo, con todo lo que él amaba a la selección y deseaba que pasen estas cosas. Hubiese sido muy linda esa foto también. Desde arriba tanto él como mucha gente que me quiere y quiere mi bien hacía fuerza para todo. La canción fue un boom para todo el mundo. De arriba estaba empujando".

