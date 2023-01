Ivanisevic se confiesa sobre Djokovic: "Ha hecho 77 terapias al día para jugar, es de otro planeta"

Novak Djokovic no quería dejar pasar la oportunidad de hacerse con su décimo Abierto de Australia e igualar a Rafa Nadal en el número de Grand Slam conseguidos. El serbio equilibró la pelea con el español y, tras este entorchado, alcanzó los 22 majors en su carrera deportiva, algo que le sitúa en la pelea por ser el mejor de la Historia del tenis en este aspecto.

El triunfo de Novak Djokovic en Australia no ha sido, sin embargo, ni mucho menos un camino de rosas. Los problemas físicos en los primeros compases del torneo le hicieron bordear la retirada, pero su capacidad de recuperación y de sacrificio le llevó a seguir adelante y a terminar venciendo pese a no estar en plenitud de su forma física. Esto es, precisamente, lo que alabó su entrenador al término del torneo.

Goran Ivanisevic, el preparador del serbio, mostró su admiración por el proceso que había llevado a su pupilo a ganar el Abierto de Australia y la manera en la que lo había logrado. Sus molestias le tuvieron muy cerca de decir adiós antes de tiempo, y eso lo recalcó el entrenador una y otra vez.

"No diría que el 100%, pero sí el 97% de los jugadores que hubieran recibido esa resonancia el sábado, habrían ido directos al árbitro del torneo y se hubieran retirado. Él no, Novak es de otro planeta. Su cerebro funciona diferente", comentó sobre esta milagrosa continuación en el torneo.

El entrenador fue todavía un poco más allá con estas reverencias hacia su tenista: "Llevo cuatro años con él, pero me sigue sorprendiendo cómo piensa. Lo ha dado todo, ha hecho 77 terapias al día y cada día ha ido mejorando. No me lo esperaba, estaba en shock. El partido ante Dimitrov me dio miedo, pero al final ha ganado el torneo", completó.

Su mejor victoria

De las palabras de Ivanisevic para hacer balance de la victoria de Djokovic, se siguió desprendiendo admiración por lo que el serbio acababa de hacer: "Aprendes de él todo el rato y cada vez está más loco, en el buen sentido. Es increíble, no sé cómo describirlo. Pensé que lo había visto todo, pero entonces viene esto. Quizá en el futuro venga incluso algo más", argumentó.

El entrenador además coincidió en que, tal y como dijo el propio Djokovic, esta ha sido su mejor victoria en un Grand Slam: "Creo que esta es la mejor, no solo por lo que ocurrió el año pasado, sino porque las tres últimas semanas han sido muy duras. Pensé que lo había visto todo en 2021 cuando ganó con una rotura en el abdominal, pero lo de este año ha sido increíble. Que haya sido capaz de jugar mejor cada día ha sido impresionante".

Además, dejó una llamativa frase sobre la presión a la que un entrenador también está sometido, y bromeó en este aspecto: "Mientras gane, estará todo bien. Esto es como ser entrenador del Real Madrid, necesitas convivir con la presión. Si no ganas, te despiden, pero ya me he habituado".

Por último, Ivanisevic le da a Djokovic "dos o tres años más" entre los mejores tenistas del mundo: "La manera en la que cuida su cuerpo y su alimentación es algo increíble. Tener chicos jóvenes es bueno para nuestro el deporte, pero Rafa y Nole todavía están en la pelea".

