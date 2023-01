El emotivo mensaje de Djokovic a su familia: "No sé si me perdonaréis..."

Novak Djokovic ya es campeón del Abierto de Australia por décima vez en su carrera. El serbio logró un hito al alcance de muy pocos porque tan solo Rafa Nadal había conseguido hasta la fecha ganar un mismo Grand Slam al menos en diez ocasiones, por lo que 'Nole' derribó una nueva barrera. No solo eso, sino que gracias a este título igualó con el tenista balear a 22 entorchados en un Grand Slam en la carrera que mantienen ambos por ser el mejor, o al menos el más ganador, de la Historia.

Sin embargo, la relación de Novak Djokovic con Australia no ha sido la mejor durante estos últimos tiempos. Pese a tratarse de su torneo fetiche, el serbio no pudo estar en la última edición por motivos extradeportivos. Aquella sonada polémica por su negativa a vacunarse contra la Covid-19 le hizo ser expulsado del país oceánico, así que ni siquiera pudo competir en la pasada edición y tuvo que conformarse con ver la competición desde la televisión.

Por eso, en este 2023 Djokovic tenía demasiadas emociones acumuladas que podían jugar incluso en su contra. Todo ha tenido un final muy feliz para él, pero sí que se le pudo ver notablemente emocionado al término del partido en la celebración con todo su equipo técnico y su familia. 'Nole' trepó hasta la grada, se subió al palco donde estaban los suyos y repartió abrazos con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos.

Precisamente, en sus declaraciones a posteriores a pie de pista al recoger el trofeo, quiso agradecer a todo su equipo, y en especial a su familia, el apoyo que le han brindado durante los últimos tiempos: "Solo los míos saben lo que he pasado a lo largo de estas cinco semanas. Gracias a todo por tolerar a veces la peor parte de mí, no sé si me perdonaréis. Este trofeo es mío y de mi equipo", comentó el diez veces campeón del Abierto de Australia.

Regresar a competir en el país oceánico era para el tenista serbio una especie de desafío, porque volvió a florecer en cierto modo todo lo sucedido el año pasado. Así lo apuntó el propio jugador balcánico en su discurso: "Dadas las circunstancias, es la victoria más importante de mi vida. No ha sido fácil jugar este torneo para mí después de todo lo que pasó el año pasado. Ha sido para mí como un reto superado. Quiero dar las gracias a la gente de Australia y de Melbourne por la bienvenida que me han dado", comentó.

Novak Djokovic celebra su victoria en Australia. REUTERS

Además, lanzó un mensaje de coraje y de superación para todos aquellos niños que estuvieran viendo el partido, y les invitó a intentar todo lo que se propongan: "Tsitsipas y yo venimos de dos países pequeños sin tradición de tenis (Serbia y Grecia). El mensaje que quiero trasladar es que todos los sueños se pueden hacer realidad, así que no dejéis que nadie los frene".

