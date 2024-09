El giro en la vida de Juma, de panadero en Sierra Leona a debutar en LaLiga: "Allí no tenía botas para jugar"

La imprevisibilidad de la vida, a veces nos regala historias como la de Abdulay Juma Bah. Este joven de 18 años, en apenas unos meses, ha pasado de ayudar en la panadería de su padre en Sierra Leona a debutar en LaLiga, la máxima categoría del fútbol español.

"No tenía botas para jugar (en Sierra Leona), era realmente estresante". Estas palabras de Juma recordando su pasado más próximo, porque realmente su vida ha cambiado en apenas unos meses, destacan la espectacularidad de su historia personal.

Con el objetivo de acercar un poco más al joven de Sierra Leona a la afición blanquivioleta, el club ha publicado una entrevista muy personal con el futbolista, que medio emocionado relata como ha sido todo este proceso hasta llegar al punto en el que se encuentra ahora.

Juma empezó "jugando en las calles" de Freetown, su ciudad natal, hasta que le "vio alguien" y comenzó a entrenar con un equipo. El defensor de imponente físico llamó la atención de los principales equipos de su país, llegando a su corta edad a la Premier League de Sierra Leona.

Recuerda que era "muy complicado" porque "no tenía botas para jugar", algo que para él era "realmente estresante". Pero a pesar de todo eso, el futbolista prosiguió en su meta de disfrutar del fútbol. Fue la llegada de Pachu, miembro de la secretaría técnica del Pucela, lo que acabó por detonar todo.

A través de una agencia, el miembro del Real Valladolid apostó por Juma para traérselo a España. "Me vio en la liga y creyó en mí", celebra el futbolista. De esta forma se produjo su fichaje por el club blanquivioleta, algo "realmente increíble".

Antes de todo esto, Juma trabajaba en la panadería de su padre, a quien "ayudaba a traer los cereales para hornear" y también a su madre le echaba una mano para "cocinar y vender en el mercado" local de su ciudad.

Finalmente, su desembarco en Zorrilla se produjo hace un mes, tras varios problemas burocráticos, y en estos casi 30 días su estancia, reconoce, "ha sido increíble". Comenzó entrenando con el Real Valladolid Promesas y tras unas pocas sesiones disputó dos "buenos partidos" con el juvenil.

Esto le abrió la puerta de la oportunidad en el propio Promesas y, seguidamente, las necesidades defensivas del primer equipo le terminaron por catapultar. "Nunca había esperado estar en LaLiga, como sucedió ayer (el sábado)", señala asombrado.

Y es que Paulo Pezzolano apostó por Juma para liderar la defensa en el partido ante la Real Sociedad, fraguando un buen partido y con muchísima personalidad, que dejó asombrados a los más de 21.000 aficionados que presenciaron el encuentro.

Juma reconoce no saber "como expresar" sus sentimientos y añade que estaba "emocionado". "Lo mejor que he sentido nunca", recalca. Palabras que también dirige personalmente a Pezzolano, que "confía y cree en mí" y motivo por el que quiere "darlo todo para devolverle la confianza y ayudar al equipo".

La sorpresa se la llevó cuando entró al vestuario y vio su nombre en el 11 inicial, momento en el que "el corazón se me aceleró". "No podía creerlo. Cuando salí y estaban los aficionados coreando mi nombre fue increíble", relata todavía nervioso.

Juma está "muy feliz de estar aquí" y agradece la ayuda del entrenador y los compañeros, que le dijeron que "jugara, que disfrutara igual que en los entrenamientos".

Una "locura" que Juma todavía cuenta con ciertos nervios y con la emoción en sus ojos tras su "primera vez en el estadio con la afición".

Por supuesto, este hito en su vida también llegó a Sierra Leona, donde todos sus amigos, familia y Freetown en general no quisieron perderse el partido. "Que mi madre me vea jugar por la televisión es un sueño. Me hace feliz. Es increíble, estoy emocionado y realmente feliz", afirma.