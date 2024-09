Así fue el polémico juicio de Johnny Depp contra Amber Heard: la docuserie de Netflix sobre el controvertido caso

Johnny Depp visita este lunes por primera vez El Hormiguero. La estrella de Hollywood acude al programa de Pablo Motos para presentar la película Modi, three days on the wing of madness que dirige él mismo y protagoniza Riccardo Scamarcio. Una cinta que presentará este martes en el Festival de Cine de San Sebastián.

El actor se convierte, así, en el 'as' en la manga del programa de Antena 3 para disputar, un día más, el liderazgo del access prime time a La Revuelta de David Broncano.

Y es que Johnny Depp está considerado uno de los actores más populares de Hollywood. Sin embargo, su prestigio profesional se vio afectado hace dos años con uno de los juicios más mediáticos y controvertidos que se recuerdan de la última década, contra su expareja, la modelo Amber Heard.

Tráiler de 'Depp v. Heard' de Netflix.

Seis semanas de juicio que Netflix recogió en una serie documental de tres episodios, Depp vs Heard, estrenada el 16 de agosto de 2023. La producción británica, dirigida por Emma Cooper, se basa en grabaciones del juicio transmitido en directo e intercala los testimonios de los dos protagonistas.

Además de recoger el juicio, el documental fue elogiado por analizar el papel que juegan las redes sociales en los juicios mediáticos. Y es que el impacto mediático del caso es una de las cuestiones en las que ahonda la producción británica.

El documental hace especial hincapié en cómo las redes sociales y los medios de comunicación distorsionaron lo ocurrido. El caso evidenció cómo plataformas como TikTok, Twitter y YouTube influyeron en la opinión pública, alimentando una narrativa en redes sociales que, en muchos casos, se inclinaba a favor del actor estadounidense.

El documental de Netflix está dividido en tres episodios de entre 48 y 50 minutos para que los espectadores puedan comprender la cronología del juicio y la forma en que fue cubierto por los medios de comunicación.

Un juicio que dio la razón a Depp

La batalla judicial, que se prolongó durante seis semanas, concluyó con una sentencia de 10 millones de dólares de multa contra Heard por dañar la reputación de la estrella de Piratas del Caribe, al referirse a sí misma como víctima de abuso doméstico en una columna publicada en el diario The Washington Post.

Por ese texto, Depp demandó a su exmujer por difamación y pidió una compensación de 50 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. "Estoy triste por haber perdido este caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: hablar libre y abiertamente", declaró la actriz.

Asimismo, el tribunal de Fairfax (Virginia, EE.UU.) contempló que Depp debía indemnizar con 2 millones de dólares a su exmujer, quien interpuso una contrademanda, también por difamación.

Lo cierto es que el caso desencadenó un conflicto en los tribunales que, aunque dio la razón parcialmente al actor, perjudicó gravemente la imagen pública de ambos. Dos años después, la expareja coincidirá en Madrid. Y es que, a la visita del actor a El Hormiguero, se suma que la actriz vive en la capital.