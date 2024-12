La última bala de Laporta para retener a Olmo y Pau Víctor cumpliendo el límite salarial de La Liga: límite 30 de diciembre

El Barça se encuentra inmerso en una gran encrucijada tras el fallo del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona al desestimar la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor. El precedente de Gavi en 2023 arrojaba un cierto optimismo de cara a las resoluciones de ambos jugadores, pero el magistrado Ignacio Fernández de Senespleda ha denegado la cautelar en la mañana de este viernes.

La situación es cada vez más delicada en virtud de los pasos que dio la junta directiva del Barça liderada por Joan Laporta, ya que solamente pidieron la licencia federativa hasta el 31 de diciembre. Por lo tanto, además de no poder jugar en la Liga, también se les impediría disputar la Copa del Rey, la Supercopa de España y la Champions.

Si Dani Olmo hubiese estado inscrito en la Federación, el jugador sólo se perdería los partidos ligueros ante el Getafe y Valencia por exceder la masa salarial y su presencia no correría peligro en el resto de competiciones. Sin embargo, el 'modus operandi' de Joan Laporta ha sido bien diferente al no tener a Dani Olmo y Pau Víctor con la licencia federativa.

Aunque un jugador tenga la licencia federativa, es posible que no pueda disputar los partidos de Liga ya que su club no cumple con las normas del 'fair play' financiero y con la regla 1:1; pero sí podría jugar las competiciones que dependen de la Federación, es decir, Copa del Rey y Supercopa de España. El Barça no cubrió este aspecto y no tramitó la ficha de los dos jugadores.

La UEFA tramita las fichas de los jugadores para las competiciones europeas a través de la RFEF, por lo que si las licencias de Dani Olmo y Pau Víctor siguen sin tramitarse, los jugadores no podrían participar en ninguna competición hasta que el Barça presente la documentación correspondiente a la Federación.

El plan B del Barça

El Barça ya ha gastado por la vía judicial una de las dos balas que tenía en su munición, pero todavía le queda la resolución de la segunda demanda paralela que presentó en un Juzgado de Primera Instancia, previendo que el auto denegara la petición del club azulgrana de obtener la cautelar. La segunda demanda se resolverá el 30 de diciembre.

La negativa del juez Ignacio Fernández de Senespleda ha sorprendido a la directiva azulgrana ya que se trata del mismo caso que tuvo Gavi y con el mismo juez. Senespleda falló en favor de los intereses del Barça en junio de 2023. Sin embargo, ahora se han producido nuevos condicionantes como las quejas del Athletic, Sevilla y Atlético de Madrid que ha provocado una actitud diferente de La Liga, organismo que ahora sí se ha personado con sus abogados, a diferencia del año pasado, en el juicio.

Según el diario Sport, en esta nueva denuncia el Barça pide "que todo el sistema que regula la contratación y la inscripción de jugadores sea suspendida porque lo está haciendo la comisión delegada de La Liga y creen que no es competente hacerlo". Por ese motivo el club pide la cautelar hasta el 30 de junio, para que hasta que se produzca la sentencia definitiva ambos jugadores puedan jugar.

En el caso de que el auto del Juzgado de Primera Instancia que se conocerá previsiblemente el lunes sea negativo para el Barça, a Laporta sólo le queda una alternativa: recurrir a las palancas. El 'plan B' de la junta directiva consiste en vender los asientos VIP en el Spotify Camp Nou a una empresa de Qatar durante los próximos 20 años.

La junta del Barça lo aprobó en la reunión ordinaria celebrada el pasado lunes y el acuerdo está ya cerrado, aunque no en los plazos que desearía el club, puesto que estaba previsto ejecutar dicha palanca en junio con el objetivo de renegociar la venta de estos palcos a un precio mayor. El Barça esperaba recibir 200 millones y finalmente se le abonarán 120 kilos.

Los requisitos de La Liga

Para que el Barça tenga cierto margen de maniobra en las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, además de posibles movimientos en el mercado de fichajes, es necesario que el club esté dentro de la regla 1:1, es decir, poder invertir el dinero que libere por las ventas de los jugadores o el ahorro de los salarios de los futbolistas que ya no formen parte del equipo.

Antes de incorporar a nuevos jugadores, el Barça debe vender a algunos futbolistas que formen parte de la plantilla azulgrana. Tras las salidas de Vitor Roque, Ilkay Gündogan y Clément Lenglet, el club esperaba llegar a la regla 1:1 tras ahorrarse los 15 millones de sueldo del alemán, sin embargo, el delantero brasileño no estaba inscrito, por lo que no ha liberado nada.

En octubre, Laporta hizo balance sobre la situación económica del club y transmitió tranquilidad de cara a las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, además de estar cerca de entrar en la regla: "Antes de diciembre tenemos que intentar que LaLiga entienda que tenemos unos ingresos suficientes para estar en la regla 1:1. LaLiga nos ha felicitado por nuestro esfuerzo en esta lucha feroz para reducir las pérdidas", reconoció el presidente culé.

"Faltaban alrededor de 60 millones de euros, pero ya teníamos acreditados unos cuantos y digamos que nos faltarían 35 millones de euros. No tenemos que sufrir por las inscripciones de Pau Víctor y Dani Olmo porque estamos trabajando y lo lograremos, como hemos hecho siempre. Pero esto no cae del cielo, se tiene que trabajar y poner esfuerzo", concluyó el presidente azulgrana sobre el tema.

Dani Olmo conduce el balón en el partido ante el Borussia Dortmund en la Champions. Reuters

El riesgo de que Dani Olmo se vea obligado a salir del conjunto azulgrana es muy grande. Si el lunes el veredicto del juez no es en favor del Barça, al jugador sólo le queda confiar en Joan Laporta y la activación de la nueva palanca para poder ser inscrito... siempre y cuando La Liga dé el visto bueno a la cuantía que el club pretenda depositar para facilitar las inscripciones.

Si La Liga no da validez a la operación del Barça, Dani Olmo tiene dos alternativas: fichar por un nuevo club como agente libre que sería según lo estipulado en una cláusula de su contrato, o bien seguir en el conjunto azulgrana pero sin la posibilidad de jugar ningún partido oficial en ninguna de las competiciones en la que se encuentre inmerso el Barça.