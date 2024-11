La dinastía española en los premios Golden Boy: Lamine Yamal se suma a la lista de Fábregas, Isco, Pedri y Gavi

Lamine Yamal ya es oficialmente el mejor jugador joven del mundo. El extremo del Barça fue nombrado en la tarde del miércoles como el ganador del Golden Boy, un galardón que no es ajeno en la Ciudad Condal, puesto que el internacional con la selección española ya es el cuarto jugador en la historia del Barça que se alza con el prestigioso premio.

A sus 17 años, Lamine ha conseguido dejar que se le considere como una promesa del fútbol español, ya es una realidad. A pesar de su temprana edad, se trata de un jugador capital en el presente y en el futuro del Barça, un futbolista que tiene la calidad y el talento como para marcar una época. Indiscutible en su equipo, pero también en la Selección.

Hansi Flick y Luis de la Fuente saben que Lamine Yamal todavía es un diamante por pulir. El jugador aún tiene mucho que progresar y muchas facetas por mejorar, pero sus virtudes dentro de los terrenos de juegos son indiscutibles. Es por ello que 'Tuttosport', el medio italiano que desde 2003 entrega este premio, no ha tenido ninguna duda en el ganador de este año.

Lamine Yamal, protagonista di una stagione straordinaria tra Barcellona e Spagna, vince il Golden Boy 2024 🔥



Yamal, nell'albo d'oro, succede a Jude Bellingham.

È proprio il caso di dire, "una stella dopo l'altra"...⭐😍#Tuttosport #GoldenBoy2024 #GoldenBoyAwards #LamineYamal pic.twitter.com/knTW6RpIfM — Tuttosport (@tuttosport) November 27, 2024

El ganador del Golden Boy no sólo se escoge por los gustos futbolísticos de los periodistas, sino también por GBFB (Golden Boy Football Benchmark Index), una herramienta que analiza el desempeño de los jugadores sobre el terreno de juego. Además, los jugadores sólo pueden recibir este premio una vez a lo largo de sus carreras deportivas, por lo que a Bellingham le llegó el momento de ceder el trono a Lamine.

El inglés le cederá la corona, pero el español no la recibirá hasta el 16 de diciembre en el Museo del Automóvil de Turín. Lamine se ha impuesto a jugadores como Arda Güler, Alejandro Garnacho, Zaïre-Emery, Samu Omorodion e incluso a su compañero de equipo, Pau Cubarsí.

En la misma mesa que Messi

En 2005 a sus 18 años, Leo Messi fue el primer jugador del Barça (y de La Liga) que ganó el Golden Boy. El argentino tan solo llevaba una temporada y media en el primer equipo, tiempo suficiente para que le reconocieran como el mejor jugador del mundo que a la postre se acabaría convirtiendo.

Esa temporada Messi ganó con el Barça LaLiga y la Champions, además fue clave en el Mundial Sub20 con Argentina marcando seis goles en siete partidos, siendo dos de ellos en la final. Cuatro años después de recibir el Golden Boy acabaría ganando su primer Balón de Oro.

Lamine ha conseguido ganar el Golden Boy con un año menos que el argentino y tras haber disputado 66 partidos con el Barça. Además, ha sido clave en la Eurocopa de España dando el pase a la final en el partido ante Francia en semifinales y repartiendo seis asistencias, siendo una de ellas en la final ante Inglaterra en el primer gol de Nico Williams.

Es el jugador más joven en debutar y en marcar con el Barça y con la Selección, registros que mejoró también en la Eurocopa debutando, marcando y asistiendo. Lamine Yamal es el quinto jugador español que se alza con el Golden Boy y el cuarto del Barça.

💎 𝙇𝒂𝙢𝒊𝙣𝒆 𝒀𝙖𝒎𝙖𝒍, un año de desparpajo, magia y talento al servicio de la @SEFutbol.



👦🏽 Debutante y goleador más joven de la historia de la Selección española.



🏆 Campeón de Europa con apenas 17 años.



🔗 https://t.co/1IJwoK97sJ#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/41O6Q89jh8 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2024

El primer futbolista español que lo ganó fue Cesc Fábregas a los 19 años. Sin embargo, el de Arenys de Mar no lo consiguió estando en 'Can Barça', sino en el Arsenal a las órdenes de Arsene Wenger. En plena adolescencia el entrenador francés le entregó las llaves de la sala de máquinas del conjunto gunner y Cesc no defraudó haciéndose con el puesto de titular tanto en su equipo como en la Selección.

Tras Fábregas, Isco en 2012 fue el segundo jugador español en ganar el premio. El malagueño recogió el relevo del catalán siendo clave en la clasificación del Málaga en la Champions y además, vital para que el conjunto andaluz terminara como primero de su grupo. Pedri en 2021 y Gavi en 2022 fueron los siguientes jugadores españoles que ganaron el trofeo.

Tras el Kopa, el Golden Boy

A pesar de los 16 años en lo que ningún jugador del Barça pudo ganar el Golden Boy, el club azulgrana continúa siendo la entidad que más veces lo ha ganado, cuatro con Lamine Yamal. Además, la opción de Pau Cubarsí sigue estando en la mesa de cara al futuro, puesto que el central tiene 17 años y ya ha estado en la lista de nominados.

"Es un orgullo ganar este trofeo. Es un sueño, estoy muy contento. Gracias a Tuttosport y al jurado. No me quiero olvidar de mis compañeros y cuerpo técnico tanto del Barcelona y de la selección española", dijo el ganador, en un vídeo que se proyectó en Turín, sede del diario italiano. "Muy contento y a por más", añadió.

Precisamente, el extremo está siguiendo los mismos pasos que dieron previamente Pedri y Gavi en 2021 y 2022, puesto que ambos jugadores ganaron el Trofeo Kopa primero y el Golden Boy después.