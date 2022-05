Atalaque Garnacha del Horcajo, el vino mimado de un coleccionista de viñedos singulares

Nombre: Atalaque Garnacha del Horcajo

Atalaque Garnacha del Horcajo Bodega: Atalaque

Atalaque Añada: 2018

2018 Tipo de vino: Tinto

Tinto Variedad: Garnacha en pie franco

Garnacha en pie franco Región (D. O.): Méntrida

Méntrida Crianza: 12 meses en roble francés

12 meses en roble francés Alcohol: 15.5 % Vol

15.5 % Vol Formato: 750 ml

750 ml Cata: Delicado, elegante y de largo recorrido

Delicado, elegante y de largo recorrido Precio: 23,25 €

23,25 € Punto de venta: www.rodriguezdevera.com

Atalaque Garnacha del Horcajo 2018

Tiene menos de 35 años, pero ya ha conseguido convertir su vocación en una forma de vida. Apasionado de las viñas centenarias, Pepe Rodríguez de Vera inició su propio proyecto en la Finca Casalta (D.O. Almansa) hace ahora 12 años. Desde entonces, no ha hecho otra cosa que profundizar en su particular manera de entender el cultivo de la vid, apostando por la recuperación de parcelas y las vinificaciones singulares.

Para ello, el joven enólogo se ha dedicado los últimos años a identificar zonas para recuperar viñedos, variedades y procesos tradicionales. Su idea de cuidar el terruño hace honor a su legado familiar a partir de la excelencia. Todo un ‘coleccionista de viñedos únicos’ que cuenta con proyectos en Toledo, Alicante, Rioja, Toro, Rueda, Jumilla, Ibiza, Jerez, Montilla o Requena, y cuya pasión le ha llevado a prepararse para alcanzar el título de Master of Wine, máxima distinción internacional del mundo del vino. Pepe Rodríguez de Vera, no olviden este nombre.

Viñedo finca El Horcajo, en Fuensalida (Toledo)

Su relación con el vino siempre ha sido peculiar. Como enólogo, sus primeros viñedos fueron en Chinchilla de Montearagón (Albacete), en la finca familiar de Casalta, vinculada a sus antepasados desde hace siete generaciones. Desde este enclave único, situado a 1.000 metros de altura, empezó a darle forma a su idea de elaborar vinos singulares a los que trasladar su visión por innovar y su compromiso de elaborar con un respeto absoluto por la vid, producciones controladas y mínima intervención. Su objetivo es y ha sido siempre hacer vinos con matices propios, en los que el máximo protagonismo lo tenga el viñedo.

Garnacha del Horcajo 2018 resume esta filosofía a la perfección. Desde Bodegas Atalaque, Pepe realiza su labor en viñas con hasta 110 años de historia, pertenecientes a la finca El Horcajo, en Fuensalida (Toledo), donde el enólogo se quedó prendado de los viñedos de Santiago Peña, agricultor fuertemente vinculado a esta tierra. Consciente de su potencial, rescató del arranque estas cepas centenarias y comenzó junto a él el proyecto que hoy da nombre a la bodega.

Garnacha del Horcajo a pie de viña

Atalaque Garnacha del Horcajo es un monovarietal de parcela procedente de viñas prefiloxéricas plantadas en pie franco, que sale al mercado con una serie limitada de 5.000 unidades. Para elaborarlo, Rodríguez de Vera vinifica esta garnacha por separado para otorgarle el valor que merece. La selección de la uva es meticulosa desde el viñedo, para que en la bodega esta transmita una mayor tipicidad al vino. Después de pasar doce meses en barricas de roble francés, el resultado es un vino delicado, elegante, de largo recorrido, cuya calidad ha sido reconocida internacionalmente.

Maridajes recomendados para Garnacha del Horcajo

Esta garnacha de aroma intenso, con notas de fruta roja y negra y un fondo especiado con matices ligeramente ahumados y terrosos, se muestra viva en boca, con una acidez equilibrada perfecta para armonizar con diferentes tipos de comida. Atalaque Garnacha del Horcajo funciona especialmente bien con platos de sabores rotundos como los quesos curados, las carnes de todo tipo, los pescados al horno o con salsas potentes, e incluso ensaladas y verduras difíciles de maridar. Desde Cocinillas te proponemos descubrir la personalidad de este vino tinto junto a platos condimentados con especias asiáticas. Incluso si tienen un toque de picante.

Recetas para acompañar esta garnacha vieja

Sigue los temas que te interesan