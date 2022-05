Lasarte: La cocina de Berasategui con la delicadeza de Paolo Casagrande

Visitar Barcelona sin comer en Lasarte es como ir a un spa sin bañador: lo tienes tan cerca y no lo puedes disfrutar que la rabia te come por dentro. Quizás Lasarte no sea la cocina más representativa de la capital catalana, pero se ha convertido en un referente para los amantes de la cocina.

Para entender Lasarte hay que conocer el contexto. Ubicado en el extraordinario y emblemático Monument Hotel, nos recibe a su llegada un local recientemente reformado y diseñado por los arquitectos Óscar Tusquets, Carles Bassó y Tote Moreno, con el interiorismo de Óscar Tusquets y Mercè Borrell.

Un espacio donde la luz y las texturas transmiten paz, tranquilidad y armonía que, como luego veremos, continúan su camino hacia la propuesta gastronómica, pues en cada uno de los platos encontraremos estas mismas sensaciones que nos dominan durante toda la experiencia.

El tándem Berasategui - Casagrande

La cocina cuidadosa y elaborada de Lasarte

Lasarte es Martín Berasategui, pero Lasarte también es Paolo Casagrande. Berasategui es el nombre del restaurante, donde encontramos la propuesta base, los cimientos de la cocina, y Casagrande es su apellido, con un Paolo que interpreta y completa la carta con sus propuestas novedosas y llenas de frescura.

Lo que encontramos es, por lo tanto, fruto de la raíz culinaria de Martín Berasategui en Lasarte-Oria, en combinación con las aportaciones imprescindibles de Paolo Casagrande. El resultado: una propuesta diferente, más renovada y en constante cambio que persigue la originalidad.

El producto y la temporada son la base de Lasarte

Una cocina basada en el producto de excelsa calidad, combinado con las más modernas técnicas de cocina y un cuidado llevado al máximo detalle en cada elaboración.

Lasarte abrió en Barcelona el año 2006, y consiguió la tercera estrella Michelín en 2017, igualando así en la guía roja a la casa madre de Lasarte-Oria. Una peculiaridad que me encanta de Lasarte es que no solo ofrece un menú degustación, y es que el comensal puede llegar a disfrutar de la carta y de un menú a mediodía. Por lo tanto, el espacio no está solo pensado para aquellos amantes de la cocina que quieran ir a vivir un festival, sino que permite a mucha más gente disfrutar de su altísimo nivel de cocina en un menor espacio de tiempo y con cantidades mucho más reducidas.

El menú degustación en Lasarte

El menú degustación cuenta con diez pases, aperitivos y petits fours, por un precio de 280 euros. El menú mediodía reduce las cantidades a los aperitivos, un entrante, un primero, un principal y postres por un precio de 190 euros.

Y la carta incluye diferentes opciones con precios medios de 60 a 70 euros. Es un restaurante de precios elevados, pero totalmente acorde a la propuesta planteada, el nivel de la cocina y la categoría de Lasarte con la firma de Berasategui y la ejecución de Casagrande.

