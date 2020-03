Dónde comer los mejores steak tartar de Madrid

Carne cruda. Nada define más claramente un steak tartar. Aliñada, servida en frío y, preferiblemente, preparada delante el comensal. Se trata de uno de los platos más sofisticados de muchos restaurantes, y la razón no es otra que la exposición completa de la calidad del producto. Si la pieza no es excelente, no dudéis que se notará.

Es usual encontrar diferentes versiones, pero por lo general debe aderezarse con pimienta y sal, cebolla, alcaparras, pepinillo, yema de huevo y diferentes salsas entre las que encontramos la Perrins y la Worcester, además de mostaza de Dijon. La clave está en acertar con el punto que pide el comensal, y para ello suele darse a probar una cucharilla mientras se está preparando la elaboración, con el fin de corregir si es necesario y encontrar el equilibrio perfecto según el gusto del cliente.

Aquí se comen los mejores steak tartar de Madrid

En cuanto a la carne, cortada a cuchillo, ha evolucionado desde la de caballo hasta la de buey, encontrándolo también hoy en día en otras opciones de vacuno, e incluso de cerdo ibérico. Nosotros nos quedamos con estas diez propuestas de Madrid.

Zalacaín

El más clásico de la capital. Zalacaín se ha renovado, pero en su nueva andadura no ha dejado atrás la que es una de sus elaboraciones más icónicas. Lo preparan frente al comensal, a partir de una pieza de solomillo de buey de máxima calidad, cortada a cuchillo y aderezada al gusto del comensal. Las patatas soufflé que lo acompañan convierten esta elección en un pedacito de cielo para los amantes de la carne.

Dirección: Álvarez de Baena, 4. 28006, Madrid

Álvarez de Baena, 4. 28006, Madrid Horario: 13:15h a 15:30h y 20:30h a 23:30h. Cerrado sábados mediodía y domingos todo el día.

13:15h a 15:30h y 20:30h a 23:30h. Cerrado sábados mediodía y domingos todo el día. Teléfono: 91 561 48 40

Precio: 34 euros (19 euros media ración)

La Taberna de Elia

Convertido en todo un referente en carnes a la brasa dentro de panorama, no solo madrileño, sino también español, en La Taberna de Elia tampoco falta un steak tartar de excepción. Lo preparan con la pieza del entrecot que, tal y como ellos mismos aseguran, es la que brinda más sabor e intensidad. También proponen la posibilidad de hacerlo en solomillo, a petición de los clientes, que resulta algo más suave. Para los más atrevidos, ofrecen una receta “con toque japonés” al que se le añaden especias asiáticas, semillas de sésamo, soja y wasabi.

Dirección: Vía de las Dos Castillas, 23. 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid

Vía de las Dos Castillas, 23. 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid Horario: 12:00h a 00:00h. Cerrado domingos noche.

12:00h a 00:00h. Cerrado domingos noche. Teléfono: 91 162 74 29

91 162 74 29 Precio: 26,95 euros (17,50 euros media ración)

Lakasa

De solomillo de vaca vieja curada es la receta que se elabora en Lakasa, siempre sobre su “karrito” y delante de la mesa, al gusto del comensal. ¿Su secreto? Elegir el mejor producto, limpiarlo y cortarlo bien, para dejar únicamente la carne magra. Añaden una yema de huevo de corral y la guarnición, picada a mano, y siempre atendiendo a lo que prefiera el comensal: más picante, menos huevo… consiguiendo “una complicidad en sala” que ayuda a que las visitas se vayan aún más satisfechas. Se sirve los lunes todo el día y los viernes a la hora de comer.

Dirección: Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 1. 28003, Madrid

Plaza del Descubridor Diego de Ordás, 1. 28003, Madrid Horario: 13:00h a 23:00h. Cerrado sábados y domingos.

13:00h a 23:00h. Cerrado sábados y domingos. Teléfono: 91 533 87 15

Precio: 27,50 euros (15 euros media ración)

AskuaBarra

Tanto como en plato principal como en formato montadito, siempre con sus patatas fritas, en AskuaBarra han hecho de su steak tartar uno de sus mayores reclamos. Lo elaboran con las piezas de uno de los mejores proveedores nacionales, Luismi Garayar, y el resultado obtenido es excelente. Para ellos, la clave está en la elección del mejor producto y combinarlo con ingredientes que lo ensalcen -como el aceite de oliva-, evitando enmascararlo con más aderezo del necesario.

Dirección: Arlabán, 7. 28014, Madrid

Arlabán, 7. 28014, Madrid Horario: 13:30h a 15:30h y 20:30h a 22:30h. V y S hasta las 23:00h. Cerrado domingos noche.

13:30h a 15:30h y 20:30h a 22:30h. V y S hasta las 23:00h. Cerrado domingos noche. Teléfono: 91 593 75 07

Precio: 20 euros (11 euros media ración)

Sacha

Serán 48 años los que Sacha cumpla el próximo mes de abril, lo que lo convierten en otro de los grandes de la gastronomía de la capital. Desde su apertura y ahora con el relevo de Sacha Hormaechea, hijo de los fundadores, ha conseguido mantenerse en un mundo culinario que cada vez avanza y se transforma más rápido. En su carta, una de las propuestas que permanecen desde el inicio y que no tienen intención de modificar es su steak tartar que, a pesar de que se prepara en cocina, es impecable, siempre con el punto solicitado por el comensal y acompañado de pan italiano.

Dirección: Juan Hurtado de Mendoza, 11. 28036, Madrid

Juan Hurtado de Mendoza, 11. 28036, Madrid Horario: 14:00h a 16:00h y 21:00h a 23:00h. Cerrado sábados noche y domingo todo el día.

14:00h a 16:00h y 21:00h a 23:00h. Cerrado sábados noche y domingo todo el día. Teléfono: 91 345 59 52

Precio: Precio: 23,75 euros

Horcher

En Horcher preparan su receta tal y como se supone que debe hacerse en sala: primero elaboran una mezcla con huevo, mostaza, sal, pimienta y aceite de oliva, a la que, una vez esté lista, se le añaden 175 gramos de solomillo de vaca picado a cuchillo en el momento. Tras impregnarse bien la carne, se agrega cebolla, pepinillo, alcaparras y una pizca de anchoa, que le aporta un sabor único y más intenso. Se acompaña con tostadas de pan muy finas y sus irresistibles patatas soufflé.

Dirección: Alfonso XII, 6. 28014, Madrid

Alfonso XII, 6. 28014, Madrid Horario: 13:15h a 16:00h y 20:30h a 23:30h. Cerrado sábados mediodía y domingos todo el día.

13:15h a 16:00h y 20:30h a 23:30h. Cerrado sábados mediodía y domingos todo el día. Teléfono: 91 522 07 31

Precio: 40 euros

Casa Lucio

La carne tártara de Casa Lucio es otro clásico de uno de los restaurantes más icónicos de Madrid. En su carta no podía faltar esta elaboración que, muy a pesar de algunos clientes, no preparan frente al comensal. A pesar de este pequeño “fallo”, el punto otorgado a la preparación es también un clásico: un sutil toque picante que lo convierte en una de las versiones más suaves que podemos encontrar. Se sirve con tostaditas y cebollino.

Dirección: Cava Baja, 35. 28005, Madrid

Cava Baja, 35. 28005, Madrid Horario: 13:00h a 16:00h y 20:30h a 00:00h.

13:00h a 16:00h y 20:30h a 00:00h. Teléfono: 91 365 32 52

Precio: 25 euros

Barra y Mantel

La peculiaridad del steak tartar de Barra y Mantel es que le añaden un poquito de anchoa a la mezcla de la carne con el aderezo. Este ingrediente le aporta un toque salado que, tal y como asegura Iván González, va muy bien con el conjunto de la elaboración. La carne de solomillo premium, cortada a cuchillo de manera tradicional, se selecciona cada semana entre sus propios proveedores, lo que garantiza una calidad máxima y un sabor muy equilibrado.

Dirección: Jorge Juan, 50. 28001, Madrid

Jorge Juan, 50. 28001, Madrid Horario: 13:30h a 00:00h. Cerrado noches de domingo y noche.

13:30h a 00:00h. Cerrado noches de domingo y noche. Teléfono: 91 064 45 98

Precio: 22 euros

Sisapo

Sobre un hueso de tuétano atemperado a la parrilla y con un toque de romero presentan en Sisapo su propuesta, de solomillo de ternera y cortado a cuchillo. Para aderezarlo utilizan una mezcla muy especial con piparra vasca, alcaparras, aceite de Arbequina, mostazas de estragón y de Dijon, salsa Perrins y yema de huevo. El resultado es una elaboración con mucho sabor que se suaviza con unos brotes tiernos que también le aportan color y textura.