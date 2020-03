Bacchus 2020, los mejores catadores del mundo eligen los mejores vinos

Un año más regresa una de las grandes citas con el mundo del vino, el Concurso Internacional de Vinos Bacchus, que este año reunirá en Madrid a un destacado grupo de profesionales de primer nivel mundial, del 6 al 9 de marzo.

La Unión Española de Catadores (UEC), presidida por Fernando Gurucharri, logra congregar este año a varios Masters of Wine para liderar a un panel de catadores, entre los que figuran los más influyentes líderes de opinión del planeta. Tras 18 ediciones se ha consolidado como un certamen de calidad por el nivel de sus participantes y el rigor de sus catas a ciegas.

Por primera vez una categoría para vermuts

En esta edición el vermut se incorpora al Concurso con categoría propia sumándose a las ya existentes: categoría de tintos, blancos, rosados, espumosos y dulces. Esta novedad está justificada por el crecimiento del vermut, tanto en cifras de consumo como en irrupción de nuevas referencias en el mercado, que proporcionan al consumidor una sólida guía de la calidad de las elaboraciones que se pueden encontrar en la actualidad.

Gastro Bacchus 2020

En el marco del mayor congreso internacional del mundo del vino en España, Bacchus, la Unión Española de Catadores lanza del 5 al 9 de marzo una nueva edición de un atractivo recorrido gastronómico por el Barrio de las Letras. Vinos de Rias Baixas, Jerez, Ribera del Duero, Vinos de Madrid, Jumilla o Rueda elaborados a partir de uvas tan reconocidas como la Albariño, Godello, Monastrell, Verdejo, Tempranillo, Palomino Fino o Garnacha se convertirán en protagonistas de una ruta para disfrutar de una selección top de etiquetas de la España vinícola y unas atractivas tapas. Un apetitoso maridaje a un precio de 4 €.

El céntrico Barrio de las Letras de Madrid y sus aledaños será el escenario de esta propuesta, con la que la Unión Española de Catadores consolida su apuesta por divulgar la cultura del vino con la gastronomía como pareja imprescindible. Con la incorporación de El Barril de las Cortes (Carrera de San Jerónimo, 17), Taberna de la Elisa (C/ de Santa María, 42) y Restaurante Amano (Plaza de Matute, 4) serán ya once las paradas escogidas para este delicioso tour culinario. El cartel lo completarán El Barril de Las Letras (C/ Cervantes, 28), La Entretenida Restaurante (C/ Cervantes, 16), Restaurante Vinoteca García de la Navarra (C/Montalbán, 3), Taberna Mariano (C/ Lope de Vega, 25), East 47 (Plaza de las Cortes, 10), La Taberna de Pedro (C/ Montalbán, 3), Casa Patas (C/ de los Cañizares, 10), y La Tia Feli (C/ Jesús 4).

Cómo es la cata a ciegas de los Bacchus 2020

Para llevar a cabo el proceso de cata de los Bacchus 2019 habrá un total de 65 catadores divididos en 13 jurados de 5 catadores todos los días. Los vinos salen enfundados en bolsas negras con un código para que no se conozcan de antemano las marcas. La cata es individual y personal, aunque hay un presidente de mesa que hace de coordinador. Los vinos son preparados en un backstage y son servidos por sumilleres profesionales.

Una vez catados los vinos, los jueces rellenan las fichas de valoración de los vinos (una ficha que incluye diferentes aspectos técnicos de la cata: fase visual, fase olfativa y fase gustativa, con una puntuación final entre 0 y 100 puntos) esas fichas se introducen en un programa informático para que las compute y de ahí se deciden las medallas: Gran Bacchus de Oro (del 92 al 100) , Bacchus de Oro y Bacchus de Plata, en la categoría de tintos, blancos, rosados, espumosos, dulces y vermuts.