La nueva cocina india que está redefiniendo Londres desde Mayfair

Que Londres sea una de las grandes capitales de la cocina india no es casualidad. La fuerte presencia de población de origen indio, fruto de una relación histórica prolongada y de sucesivas olas migratorias, ha hecho que esta gastronomía forme parte del ADN culinario de la ciudad desde hace décadas.

Esa historia compartida explica por qué hoy la comunidad india es una de las más numerosas del país y por qué su cultura, también la gastronómica, forma parte inseparable del paisaje londinense.

La cocina india llegó hace décadas para quedarse. Primero lo hizo en forma de curry houses populares, pensadas para un público amplio y adaptadas al gusto local.

Con el tiempo, esa presencia se consolidó y evolucionó. Hoy Londres es uno de los lugares del mundo donde mejor se puede entender la diversidad del recetario indio, desde los platos tradicionales hasta propuestas contemporáneas. A grandes restaurantes como Gymkhana o Trishna se ha unido el restaurante del chef Chet Sharma, BiBi, en pleno Mayfair.

¿La idea? Partir del recetario indio para construir una propuesta contemporánea, profundamente personal y alejada de los tópicos con los que durante años se ha simplificado esta cocina en el Reino Unido y en otros tantos países.

Chet Sharma: crecer entre dos culturas y cocinar desde ahí

El nombre lo dice todo. BiBi es una forma cariñosa de referirse a la abuela en varios idiomas del sur de Asia y funciona aquí como hilo conductor. De hecho, es casi un homenaje a aquellos primeros recuerdos gastronómicos de la infancia. Su abuela materna era india y la paterna, londinense.

El chef creció entre dos culturas y con una relación muy temprana con la cocina. De niño padeció un problema pulmonar que le impedía jugar al aire libre con normalidad, lo que le llevó a pasar muchas horas en casa, observando y aprendiendo de sus abuelas. Esa semilla plantó lo que iba a ser después.

Aunque la vocación estaba, primero probó con otras cosas. Se formó como científico y llegó a completar estudios de doctorado, en una etapa que compaginó durante años con el trabajo en cocinas profesionales como Benares, The Fat Duck o Tom Aikens, además de residencias como DJ en Ministry of Sound.

El punto de inflexión llegó en España, cuando se incorporó al equipo de Mugaritz. Allí entendió la cocina como un espacio de pensamiento, investigación y lenguaje propio. Fue una experiencia determinante, no tanto por las técnicas como por la manera de cuestionarlo todo. En esa etapa compartió piso con Santiago Lastra, hoy al frente de Kol en Londres.

A su regreso al Reino Unido, Sharma ocupó puestos clave en proyectos como el grupo de Simon Rogan, donde fue director de I+D, y trabajó con cocineros como Brett Graham o Mark Birchall. Ese recorrido le permitió afinar una cocina muy analítica, pero siempre anclada en el sabor.

Fue ya en 2019 cuando encontró, junto a sus socios, un local en Mayfair perfecto para abrir su primer restaurante. Pero entonces llegó la pandemia. Tras un periodo de introspección, llegó 2021 y la apertura de BiBi. El éxito fue inmediato, posicionándose como uno de los mejores espacios de este tipo de cocina en la ciudad.

BiBi, el esquinazo de Mayfair donde triunfa la cocina india moderna

A apenas un paso del siempre concurrido Mercato, se encuentra este espacio. El interior es recogido, con la cocina abierta y referencias a la historia familiar del chef. El servicio es otro de sus grandes tesoros, un equipo que acompaña con sutileza, al igual que lo hace su sumiller español.

Esa mirada analítica que adquirió Chet sigue presente en BiBi, especialmente en la forma de construir los platos y de trabajar técnicas como la fermentación, los encurtidos o los caldos. La técnica no se impone, sino que todo lo que se hace en cocina está al servicio del sabor.

El restaurante trabaja con un único menú degustación —del que también existe una versión vegetariana— y resulta un viaje por la memoria desde una visión muy moderna que a muchos puede sorprender, máxime cuando no se han probado platos más allá de las lentejas dhal o los curries.

En nuestra visita, el recorrido arrancó con pequeños bocados, como un papad crujiente elaborado con queso británico Wookey Hole, o una dhokla —un bizcocho salado al vapor típico de la India occidental— coronado con trufa y mooli, el rábano blanco asiático. Son platos que, por nombre, no dicen mucho por el desconocimiento, pero que en boca resultan una delicia.

Aparecen después guiños a la cocina callejera india, como el medu vada, un buñuelo de lenteja negra servido con lubina, o una croustade de kala channa, garbanzo negro especiado presentado en una base crujiente.

El nimbu pani es uno de los pases más álgidos del menú. Se trata de una reinterpretación de la limonada india convertida en un ceviche de hamachi con pera y un aliño ácido y picante que limpia el paladar y resulta muy sabroso.

El menú avanza en profundidad. Llegan platos como los idli de Mangalore, pequeños bollos de arroz y lenteja fermentados, suaves y casi reconfortantes, o el fletán al chile verde acompañado de tupinambo, donde el picante se equilibra con la textura terrosa de la raíz.

El paneer fresco, elaborado con leche frisona, se sirve con pimienta timur, aportando notas cítricas y un punto eléctrico que despierta el plato.

Uno de los momentos más reconocibles es el Sharmaji’s Lahori chicken, un pollo cocinado lentamente y servido con yakhni pulao, un arroz aromático elaborado con un caldo especiado. Es un plato que funciona como homenaje directo a la cocina familiar y que consigue aportar una sensación clara de hogar, de compartir.

Junto a él, en el mismo pase, llega el maa ki daal, lentejas negras cocinadas durante horas, acompañadas de kulcha, un fantástico pan plano recién hecho.

El dulce mantiene el mismo tono, de tradición y vanguardia perfectamente ensambladas. Aparece un huevo al azafrán inspirado en una receta histórica atribuida a Shah Babur, seguido de fruta de la pasión con gelatina de chile, una galleta de granola y un chai especiado que cierra la experiencia de la mejor forma posible.

Con cada bocado, uno se da cuenta de que está ante un universo totalmente novedoso, el de un chef que ha sabido plasmar sus vivencias en el plato. De hecho, en 2025, Phaidon publicó el primer libro de Chet, BiBi The Cookbook: Stories from my Bibi. Mitad libro de cocina y mitad diario, recoge en cada capítulo un legado del que se hablará durante años.