Así es el pub al que irían los Peaky Blinders en Birmingham: 600 años de historia y delicioso sunday roast The Old Crown

Hace apenas unos días, las redes estallaron. ¿El motivo esta vez? Una primera imagen del ganador del Óscar, Cillian Murphy, que se volvía a poner en la piel de Tommy Shelby para protagonizar la esperada película de los Peaky Blinders. Con unos cuantos años más desde la última vez que lo vimos interpretar el papel y con algunas canas adicionales, el polifacético irlandés estaba de vuelta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix UK & Ireland (@netflixuk)

Todos los fans de la serie enloquecimos, y la imagen se volvió viral. Aquello que Steven Knight, creador de la serie, anunció hace algún tiempo, se convertía en realidad: habría una película de los gangsters de Birmingham. Nosotros ya lo sabíamos, porque tan solo unos días antes de aquello, pudimos visitar dos de los espacios donde se iba a rodar parte de la película: los Digbeth Loc Studios y el Black Country Living Museum. Ambos ya fueron parte de la exitosa serie y ahora volverían a estar representados en esta nueva aventura, de la que también formarán parte Rebecca Ferguson y Barry Keoghan.

Washington Green Fine Art Official

Aunque gran parte de la serie se rodó en Liverpool, la trama tiene lugar en el Birmingham de la década de 1920, justo después de la Primera Guerra Mundial. La famosa serie puso a Birmingham en el mapa cultural, convirtiéndose en un fenómeno que ha reavivado el interés por la historia de la ciudad y sus personajes icónicos. Pero hace poco más de 100 años, estas calles estaban plagadas de delincuencia, abarrotadas de gente y eran el hogar de los Peaky Blinders.

Visit Britain

En este contexto, The Old Crown, el pub más antiguo de Birmingham, se presenta como el lugar perfecto donde estos personajes habrían disfrutado de una pinta o unos tragos de whisky. Fundado en 1368, este establecimiento ha sido testigo de innumerables historias y eventos, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad.

Un icono histórico en el corazón de Digbeth

Nos vamos hasta la zona de Digbeth, que en los últimos años ha experimentado una transformación notable. Antes marcada por su pasado industrial, ahora brilla con un aire moderno y fresco. Es un barrio emergente y culturalmente diverso, conocido por su comunidad de emprendedores, artistas y creativos que lo han convertido en un centro de innovación.

The Old Crown

Festivales de música, exposiciones de arte, mercados callejeros... Su espíritu alternativo se refleja en cada esquina. Y lo hacen todavía más interesante a través de una variada oferta gastronómica. Entre coloridos murales de graffiti y las fachadas de ladrillo, The Old Crown se mantiene como un ancla de la historia en medio de esta modernidad. Su presencia sirve como un recordatorio del patrimonio cultural de una ciudad con un marcado pasado industrial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Old Crown (@oldcrownbham)

Lo primero que llama la atención de este pub, es su estructura de madera blanca y negra, como si de un extraño en otra época se tratase. El interior sigue la misma línea, tan acogedor como histórico, nos transporta a otra época, con taburetes de cuero y cómodos sillones dispuestos alrededor de un bar con varias barras y salones.

Decoración vintage, un suelo que cruje a cada pisada y los azulejos desgastados añaden un aire de nostalgia, con la esencia de un auténtico pub británico, donde no nos extrañaría nada encontrarnos a alguno de los Peaky con la cabeza hundida en sus icónicas boinas.

Siglos de historia y hasta la visita de una reina

Fundado en 1368, The Old Crown es mucho más que un pub; es un pedazo vivo de la historia de Birmingham. Esta joya arquitectónica es el edificio no religioso más antiguo de la ciudad y ha sido testigo de siglos de cambios. Durante sus más de 650 años de historia, ha sido escenario de eventos clave, como las escaramuzas de la Guerra Civil Inglesa.

The Old Crown

Una de las anécdotas más fascinantes es la visita de la reina Isabel I en 1575. Según cuenta la leyenda, hizo una parada en el pub mientras regresaba de Kenilworth Castle. "A lo largo de su historia, The Old Crown ha resistido ataques durante la Guerra Civil Inglesa, sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial (una detonó a solo 20 metros de distancia) y ha resistido numerosas peticiones de demolición", explican desde el lugar.

The Old Crown

En un mundo donde muchos pubs han sucumbido a las tendencias modernas y han perdido su esencia, The Old Crown se mantiene firme, ofreciendo una experiencia que combina historia, comunidad y buena comida.

¿Una de las razones por las que ir? El famoso Sunday Roast

Tommy Shelby disfrutaba de la buena mesa. No nos extrañaría que visitara este lugar para probar uno de sus mayores atractivos: el famoso Sunday roast. Como se hace tradicionalmente en Inglaterra, los domingos preparan este suculento manjar que incluye clásicos como las patatas asadas, zanahorias glaseadas con jarabe de arce, repollo rojo, verduras de temporada y un Yorkshire pudding casero, todo acompañado por una salsa gravy que cocinan durante 48 horas.

The Old Crown

Los platos llegan a la mesa generosamente servidos, con una mezcla de sabores y una presentación de lo más atractiva. Las opciones incluyen el tradicional solomillo de ternera de primera calidad, la suprema de pollo e incluso un pork belly crujiente. Las opciones vegetarianas, como el boniato y los garbanzos asados, son igualmente irresistibles, ofreciendo una alternativa perfecta para quienes prefieren evitar la carne.

Más de 600 años después, sigue siendo un lugar imprescindible

Más allá de ser un sitio donde pasar el rato o disfrutar de un rico asado dominical, The Old Crown es uno de los lugares más queridos por la comunidad de Birmingham. Desde noches de juegos hasta fiestas temáticas de los 90, Halloween y eventos deportivos, el ambiente está siempre lleno de risas y camaradería. Los viernes y sábados, DJs animan las veladas, y la propuesta de cervezas locales y ales es de lo mejor de la ciudad, tanto en el interior como en su terraza al aire libre.

Además del Sunday roast, The Old Crown ofrece un menú variado que incluye comida típica de pub, platos de temporada y opciones para todos los gustos. Puedes empezar con las brochetas de pollo piri piri o los calamares cajún, y seguir con un clásico entre los clásicos: el fish and chips.

The Old Crown

Aquí lo preparan con haddock (eglefino, un tipo de bacalao) rebozado en cerveza, que acompañan con puré de guisantes con menta y patatas fritas condimentadas en casa. Tampoco conviene perderse el maple gammon, un plato tradicional en el que se brasea una pieza de jamón cocido, que previamente se ha macerado con sirope de arce.