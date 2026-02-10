Loli, cocinera: "La coliflor más rica y sana no lleva bechamel, se hace con 2 patatas, 1 cebolla y estas 3 especias"
Una receta sencilla y con pocos ingredientes que, además, evita los olores que a veces deja la coliflor hervida.
- Total: 1 h
- Comensales: 4
La coliflor es una de esas verduras que, por suerte, han ganado admiradores con el paso del tiempo. No es que se haya convertido en otra cosa, pero hemos aprendido a cocinarla mejor y a disfrutarla más.
A pesar de ser un alimento muy sano, hasta no hace mucho tenía una mala fama ganada a pulso por todas las veces que nos la hicieron comer de pequeños insípida, cocida de más y con ese olor en el portal de casa que nos hacía rezar al llegar del colegio para que no saliera de nuestra casa.
Pero, afortunadamente, hoy en día, en parte, gracias a Internet, hemos descubierto que la coliflor puede ser la base de platos saludables y muy sencillos de hacer que son una auténtica fantasía, como esta receta de hoy.
Una receta barata y saludable perfecta para cenar
Con solo tres ingredientes (coliflor, patata y cebolla) y tres especias (pimienta, comino y pimentón), la cocinera Loli Domínguez, al frente del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, prepara la receta con coliflor más fácil y sana que uno podría imaginar, con el añadido de que, además, está deliciosa.
Y decimos que es la más fácil, porque vamos a poner todos los ingredientes en una bandeja de horno tapada con papel de aluminio y no les vamos a hacer más caso hasta pasada media hora.
Una receta que se hace sin trampa ni cartón, pero para la que Loli, aun así, tiene algún consejo que darnos.
En primer lugar, recomienda escurrir muy bien la coliflor después de lavarla para que no suelte agua durante la cocción y aconseja cortar las patatas de un tamaño "tipo guiso", ni muy grandes para que no queden duras, ni muy pequeñas para que no se deshagan.
Otro truco importante que la cocinera considera importante es condimentar los ingredientes por separado; primero patata y cebolla con sal, pimienta y un poco de aceite; y, después, la coliflor con un aliño de ajo, comino, pimentón, sal, pimienta y aceite.
Y, para no desperdiciar nada, sugiere añadir "un chorrito de agua" al bol del aliño para aprovechar lo que queda y verterlo sobre las verduras en la bandeja.
Ingredientes
- Coliflor mediana, 1 ud
- Patata, 2 ud (aprox. 500 g)
- Cebolla, 1 ud
- Ajo, 3 dientes
- Aceite de oliva virgen extra, 30 ml (2 cucharadas)
- Comino molido, 2,5 g
- Pimentón dulce, 2,5 g
- Sal, al gusto
- Pimienta negra molida, al gusto
- Agua, 30-50 ml
- Perejil fresco, al gusto
Paso 1
Precalentamos el horno a 200 °C. Mientras tanto, cortamos la coliflor en ramilletes, la lavamos bien con agua fría y la dejamos escurriendo.
Paso 2
Pelamos y lavamos las patatas, las cortamos en trozos medianos y cortamos la cebolla en juliana fina.
Paso 3
Colocamos las patatas y la cebolla en una bandeja de horno. Añadimos sal, pimienta y un chorrito de aceite. Mezclamos bien y repartimos todo en el fondo.
Paso 4
En un bol grande preparamos el adobo para la coliflor, para ello, picamos o prensamos el ajo y lo mezclamos con el comino, el pimentón dulce, sal, pimienta y el resto del aceite.
Paso 5
Añadimos la coliflor al bol y mezclamos con cuidado para que se impregne bien por todas partes.
Paso 6
Colocamos la coliflor sobre la bandeja (encima de la patata y la cebolla), vertemos un chorrito de agua en el bol para "rebañar" mejor el aliño restante, regamos con él las verduras y cubrimos la bandeja con papel de aluminio.
Paso 7
Horneamos 30 minutos con papel de aluminio. Después, retiramos el aluminio y horneamos 20 minutos más, ya destapado, hasta que la patata esté tierna y la coliflor quede ligeramente dorada.
Paso 8
Espolvoreamos perejil fresco por encima y servimos.
Un tesoro vegetal
La coliflor es una verdura muy nutritiva que aporta abundante vitamina C, fibra y vitaminas del grupo B como el ácido fólico. Destaca por su contenido en antioxidantes naturales que ayudan a proteger las células del cuerpo, incluyendo compuestos fenólicos y flavonoides.
Uno de sus componentes más valiosos son los glucosinolatos, sustancias azufradas que han mostrado propiedades protectoras contra el cáncer confirmadas por distintas investigaciones científicas.
Para aprovechar mejor sus nutrientes, es preferible consumirla cruda, al horno o al vapor, ya que la cocción prolongada en agua reduce significativamente su contenido de compuestos beneficiosos.
Otras recetas fáciles con coliflor
Hay mucha vida más allá de la coliflor hervida de nuestras abuelas sin tener que sepultarla bajo una montaña de queso y bechamel. A continuación, te dejamos unos cuantos ejemplos:
-
Crema de coliflor sin nata. Sofreímos cebolla y ajo con un poco de aceite, añadimos la coliflor en trozos y una patata pequeña para dar textura. Cubrimos con agua o caldo y cocemos hasta que esté todo tierno. Trituramos hasta obtener una crema fina y ajustamos sal y pimienta. Servimos con un chorrito de aceite de oliva y, opcionalmente, algunos picatostes o semillas.
-
Nuggets de coliflor. Cortamos la coliflor en ramilletes pequeños y la cocemos 3-4 minutos para que se ablande un poco. Dejamos enfriar un poco y pasamos los trozos por huevo batido y, a continuación, por una mezcla de pan rallado con pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta. Horneamos hasta que estén crujientes y dorados y servimos con salsa de yogur o tomate.
-
Arroz de coliflor estilo oriental. Rallamos la coliflor hasta que quede con textura de "grano de arroz". En una sartén salteamos ajo, cebolla o cebolleta y añadimos zanahoria en dados pequeños. Incorporamos la coliflor, salteamos un par de minutos a fuego fuerte para que no se cueza en exceso y añadimos salsa de soja al final. Podemos añadir también huevo revuelto, gambas o pollo para hacerlo plato único.