Fray Ángel, fraile cocinero, sobre su receta más sabrosa con 2 latas de atún: "Es un plato fácil de hacer en 35 o 40 minutos"

Total: 45 min

Comensales: 4

A los que cada lunes siguen las recetas de Ramón Serrano en su canal de YouTube, este religioso, cocinero en el monasterio de Santo Espíritu del Monte en Gilet (Valencia), les transmite paz.

Y son ya más de 400.000 las personas que se han rendido a su forma tan amena de compartir las recetas que con tanto cariño prepara para sus hermanos frailes.

Y es que fray Ángel, además de cocinar, cuenta historias sobre la historia que enganchan tanto como los platos que elabora.

Atún, pimientos y tradición

Los pimientos rellenos han sido, durante décadas, un plato icónico en los hogares españoles. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes ingredientes los convierten en una receta de aprovechamiento por excelencia típica de la dieta mediterránea.

Rellenos de carne, arroz, pescado o incluso legumbres, los pimientos así cocinados son un recurso fácil y resultón incluso para días de fiesta.

En la receta de hoy, fray Ángel une los pimientos rellenos con una de las tradiciones más arraigadas de la Comunidad Valenciana: el esmorzaret. Una costumbre matinal que consiste en un almuerzo contundente que se toma a media mañana y en la que los bocadillos generosos son los protagonistas.

Entre los bocadillos más típicos del esmorzaret destaca el de atún con olivas. Y es en esos ingredientes sencillos como el pan, el bonito en conserva y las aceitunas negras donde el fraile Ángel encuentra inspiración para su receta.

Del bocadillo al plato

Pimientos rellenos de fray Ángel

En vídeo publicado en su canal de YouTube hace unas semanas, fray Ángel presenta su versión más sabrosa de los clásicos pimientos rellenos. Se trata de una receta que transforma el tradicional bocadillo valenciano de atún con olivas en un plato completo.

"Vamos a hacer unos pimientos rellenos", anuncia el fraile, mientras comenta que se trata de "una receta de diario".

El fraile parte de una idea sencilla, pero eficaz, que es coger los ingredientes del bocadillo -pan, atún y olivas- y colocarlos dentro de un pimiento. Para ello, escoge pimientos grandes y carnosos, ideales para asar en el horno.

Para el relleno utiliza pan duro en remojo, desmigado con un tenedor. "Lo voy a escurrir, no mucho, pero sí que quede mojado", explica. A esto le añade atún en conserva junto con parte del aceite de la lata "porque lleva el aroma, qué maravilla".

Las aceitunas negras, troceadas a cuchillo, y las alcaparras picadas serán las encargadas de que el sabor sea aún más potente. Fray Ángel aprovecha para mostrar la diferencia entre alcaparras y alcaparrones, afirmando que "la alcaparra es más fina, pero el alcaparrón también es bueno". Todo el relleno se mezcla en un bol antes de ser introducido cuidadosamente en los pimientos.

Ya rellenos, los pimientos se coronan con una mezcla de pan rallado y perejil para lograr una superficie crujiente al hornearse. "¿A quién no le gusta lo crujiente?", se pregunta. El toque final es un chorrito de aceite de oliva infusionado con ajo, que realza el sabor "sin complicar el plato".

Para la cocción, fray Ángel recomienda hornear los pimientos entre 35 y 40 minutos a unos 170-180 °C. "La cocción del pimiento es lo fundamental, porque lo demás está todo cocinado", aclara.

Su buena mano con la cocina queda clara cuando admite que no trabaja con medidas exactas. "Ponga las cantidades, me dicen. Si el primero que no las sé soy yo", confiesa.

En la presentación final, fray Ángel propone servir los pimientos tibios. "Estas cosas no apetece tomarlas muy calientes, porque no se saborean", explica.

Como guarnición, sugiere una opción con sabor a norte, un par de gildas, esa clásica banderilla vasca con aceitunas, piparras y anchoas. "Hacen muy buena combinación", afirma.

Otra posible guarnición podría ser una ensalada verde ligera o una porción de arroz blanco, aunque el propio plato ya es completo en sí mismo.