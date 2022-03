Tarta de tres chocolates, un postre de escándalo

Total: 55 min

Comensales: 8

Hay muchos tipos de tarta de chocolate y también muchas formas de hacer una tarta de tres chocolates. La que yo había hecho previamente era la típica con gelatina pero tengo que reconocer que esta versión con texturas de mousse supera a todos los recuerdos que tengo de esta tarta en capas. La verdad es que si pienso en tarta de chocolate me voy directamente a la tarta de chocolate y caramelo salado fundente, pura perdición, a la tarta de queso y chocolate blanco o a la mítica y estupenda tarta Sacher famosísima en Viena. Por supuesto, no hay mejor tarta que un buen brownie fundente.

Con la gula ya apretando; debo decir que lo bueno de esta tarta también es la base realizada a partir de restos de bizcocho. ¡Por qué no sólo de galletas existen las bases de las tartas! Lo único que habrá que hacer será desmigar el bizcocho y mezclarlo con mantequilla y lo que queramos, como hacemos con las galletas. Luego, eso sí, habrá que hornearlo para que se quede bien consistente. Mis tres capas no son tres mousses: es una capa de ganache de chocolate, una de mousse de chocolate negro y otra de chocolate blanco. por encima me gusta decorar con un poco más de la propia ganache que hemos hecho para la base pero también podríamos hacer una cobertura brillante de chocolate y quedaría precioso.

Cómo hacer una tarta de tres chocolates deliciosa

Tarta de tres chocolates Clara Villalón

Ingredientes Base de la tarta Restos de bizcocho, 200 g

Mantequilla, 80 g

Cacao, 2 cucharadas Ganache de chocolate Chocolate 80% Valrhona, 180 g

Nata para montar, 120 g Mousse de chocolate negro Chocolate 80% Valrhona, 250 g

Nata para montar, 420 ml

Azúcar glas, 80 g

Yemas de huevo, 4 ud Mousse de chocolate blanco Chocolate blanco, 250 g

Nata para montar, 420 ml

Hojas de gelatina, 2 ud

Azúcar glas, 30 g

Paso 1

Triturar el bizcocho muy bien, con una trituradora o con las manos, desmigándolo completamente. Mezclar el bizcocho con mantequilla derretida en el microondas (con cuidado porque explota) y también con el cacao, hasta que cambie de color todo el conjunto.

Paso 2

Precalentar el horno a 200 ºC y preparar el molde de nuestra tarta poniendo en la base un papel de horno. Untar los bordes con mantequilla. Distribuir toda la base de bizcocho y aplastar muy bien con la parte de atrás de una cuchara, para que se quede lo más plano y liso posible. Hornear durante 15 minutos y dejar enfriar completamente.

Paso 3

Para preparar la ganache de chocolate poner a hervir la nata. Cuando rompa a hervir verter sobre el chocolate, dejar reposar dos minutos y triturar con una batidora haciendo muy bien la emulsión. Podríamos añadir una cucharadita de miel. Disponer sobre la base de la tarta cuando ésta ya esté fría y extender completamente. Dejar enfriar.

Paso 4

Para preparar la mousse de chocolate negro hacer el mismo proceso: calentar 120 ml de la nata y verter sobre el chocolate. Dejar reposar un par de minutos y mezclar muy bien con la ayuda de la espátula. Añadir entonces las yemas de huevo y emulsionar. Dejar enfriar ligeramente. Mientras tanto montar el resto de la nata, que tiene que estar muy fría, con la ayuda de unas varillas. Cuando veamos que empieza a coger forma incorporar el azúcar glas y seguir montando. Tendrá que quedar muy firme.

Paso 5

Incorporar la nata a la ganache de chocolate, mezclar con movimientos envolventes y dejar enfriar. Colocar entonces sobre la base de ganache, extendiendo muy bien todo. Limpiar los bordes para que no haya restos de chocolate negro en la capa del blanco.

Paso 6

Sumergir la gelatina en abundante agua fría con hielo durante 5-10 minutos. Calentar 120 ml de la nata y verter sobre el chocolate, dejar reposar un par de minutos añadiendo también la gelatina escurrida en la parte de la nata. Mezclar muy bien.

Paso 7

Montar el resto de la nata como en la parte de la mousse de chocolate negro e incorporar a la ganache de chocolate blanco. Rellenar la tarta con la mousse de chocolate blanco para terminar. Alisar muy bien y enfriar completamente antes de desmoldar.

Paso 8

Desmoldar la tarta con cuidado, limpiar los bordes y terminar decorando por encima con un poco más de ganache de chocolate. Cuidado al cortar la tarta con el mismo cuchillo, si está manchado manchará el siguiente corte.

