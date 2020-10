Tarta de mousse de chocolate y frambuesa, receta de postre sin horno

Total: 9 h

Comensales: 4

En España sentimos cada vez más pasión por el chocolate, en los últimos años su consumo no ha hecho más que subir. Y a ti, ¿te enamora el chocolate? Esta tarta de mousse de chocolate y frambuesa va a conquistarte. Además de que no necesita horno y que se puede congelar bien, es medianamente fácil de realizar y permite un sinfín de variaciones en función de los gustos de cada uno: el chocolate negro puede ser blanco, las frambuesas pueden ser cualquier otra fruta y la base puede no incorporar cacao y sí algún fruto seco.

Su elaboración sólo requiere que la nata esté bien fría y que contemos con un molde desmontable que nos ayude a facilitar la labor. Por cierto, las varillas eléctricas son también importantes cuando de repostería se trata y una lengua pastelera nos ayudará a rebañarlo todo mejor. Tardaremos poco en preparar esta receta que, por encima, podéis rematar con unas frambuesas naturales o liofilizadas, o con cualquier otra cosa que se os ocurra. El coulis, si queréis ahorrar tiempo, lo podréis sustituir también por alguna buena mermelada de frambuesas o de la fruta que os apetezca y combine con el chocolate.

Composición nutricional del chocolate

Según la Fundación Española de la Nutrición "el chocolate es un alimento que tiene principalmente grasa y azúcares por lo que su contenido energético suele ser elevado. Su consumo debe realizarse de forma moderada y ocasional. Es fuente de minerales tales como el fósforo, el magnesio, el hierro y el potasio. Si el chocolate es con leche, el aporte de calcio se incrementa notablemente. También contiene catequinas (flavonoides), con acción antioxidante".

Cómo hacer una tarta de mousse de chocolate

Ingredientes Para la base Galletas María, 16 u

Mantequilla, 90 g

Cacao, 1 cucharada

Azúcar, 2 cucharaditas Para la mousse de chocolate Chocolate para fundir, 80%, 125 g

Mantequilla, 50 g

Nata para montar, 100 ml

Cacao en polvo, 1 cucharadita

Huevos, 2 u

Azúcar, 50 g Para el coulis de frambuesas Frambuesas, 150 g

Azúcar, 3 cucharadas

Unas gotas de limón

Paso 1

Derretir la mantequilla para la base en el microondas, poco a poco para que no explote. Triturar las galletas hasta convertirlas en polvo y mezclar con la mantequilla, el cacao y el azúcar, muy bien. Formar una base de tarta en un molde desmontable (18cm) subiendo por los bordes, no mucho sólo ligeramente. Congelar hasta que se quede bien dura.

Paso 2

Elaborar el coulis de frambuesa poniéndolas en un cacillo con el azúcar y el limón, a fuego medio, removiendo de vez en cuando hasta que caramelice todo. Mejor si queda denso. Enfriar y reservar.

Paso 3

Derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño María o en el microondas poco a poco, parando cada poco tiempo para remover. Cuando se haya fundido dejar atemperar e incorporar las yemas que habremos separado de las claras, guardando éstas en un bol grande. Añadir también el cacao y mezclar bien.

Paso 4

Montar las claras a punto de nieve (mejor si están a temperatura ambiente) hasta que empiecen a espumar y entonces añadir el azúcar hasta hacer un merengue rápido. Reservar.

Paso 5

Montar la nata con las varillas, hasta que se quede bien dura y firme. Es clave que la nata esté muy fría.

Paso 6

Mezclar el chocolate con el merengue haciendo movimientos envolventes y cuando esté todo bien homogéneo hacer lo mismo con la nata montada.

Paso 7

Cubrir la base de la tarta con una capa de coulis de frambuesa y, por encima, terminar con la mousse de chocolate que ya tendremos lista. Llevar a la nevera y enfriar bien un par de horas. Servir terminando por encima con frambuesas, pepitas de chocolate o lo que cada uno quiera.