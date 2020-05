Bizcocho de mayonesa y chocolate, la receta que te sacará de apuros

Total: 55 min

Comensales: 8

Antes de que te eches las manos a la cabeza o pienses que a mí ha dejado de funcionarme la mía, recuerda que la mayonesa no es más que una emulsión de huevo y aceite con un poco de sal y limón, y que precisamente el huevo y el aceite son dos ingredientes básicos a la hora de elaborar un bizcocho, por eso si en un momento dado te apetece un bizcocho casero y el antojo te pilla sin huevos o sin aceite, pero con algún bote de buena mayonesa en la despensa, estás salvado y además ahorras parte del trabajo -cascar huevos, batir, ...-

Ingredientes (para un molde Bundt clásico de 25 cm de diámetro) Para la mayonesa (*) Aceite de girasol, 240 ml

Huevos M, 2

Sal, una pizca

Zumo de limón, 1 cucharada Para el bizcocho Harina de trigo, 250 g

Sirope de ágave, 100 ml

Cacao en polvo desgrasado, 35 g

Canela en polvo, 1/2 cucharada

Impulsor o levadura química, 1 sobre

Esencia de vainilla, 1 cucharada

Agua, 240 ml Para la ganache de chocolate Nata para montar, 100 ml

Chocolate fondant para postres, 100 g

(*) O 350 gramos de mayonesa

Paso 1

Encendemos el horno a 170ºC para que se vaya calentando.

Paso 2

Encamisamos el interior del molde (yo en este caso lo he untado con aceite y lo he espolvoreado con harina porque he usado un molde tipo bundt con bastantes recovecos, pero si es un molde de paredes lisas se puede forrar con papel de horno).

Paso 3

En un bol mezclamos bien los ingredientes secos (la harina, la levadura, el cacao y la canela).

Paso 4

En el vaso de la batidora ponemos los huevos, el aceite, el zumo de limón y la pizca de sal y preparamos una mayonesa con ayuda de una batidora de brazo. Si usamos mayonesa comercial nos ahorramos este paso.

Paso 5

Ponemos la mayonesa a un cuenco, añadimos el sirope de ágave y mezclamos bien. Incorporamos los ingredientes secos que hemos mezclado previamente tamizándolos directamente sobre la mezcla de mayonesa y sirope. Mezclamos con una espátula hasta obtener una pasta.

Paso 6

Añadimos la esencia de vainilla y el agua y mezclamos bien con ayuda de unas varillas hasta obtener una crema.

Paso 7

Echamos la crema en el molde que hemos preparado y horneamos unos 45 minutos a 170ºC (hasta que al pincharlo con un palillo de brocheta salga limpio). Los moldes con agujero central como los Bundt se deben poner sobre la rejilla del horno para que el aire caliente pueda circular por el tubo central y la cocción sea uniforme.

Paso 8

Al sacar del horno dejamos entibiar unos 10 minutos en el molde, desmoldamos y lo dejamos enfriar con una rejilla.

Paso 9

Para preparar la ganache con la que decoraremos nuestro bizcocho ponemos a calentar la nata en un cazo pequeño y la retiramos del fuego cuando esté a punto de comenzar a hervir. En ese momento, añadimos el chocolate troceado y removemos sin parar hasta que se haya fundido todo el chocolate y tengamos una mezcla homogénea que dejaremos enfriar durante unos 5 minutos y, posteriormente, echaremos por encima de nuestro bizcocho de mayonesa ya frío a modo de decoración.

Notas

Si alguno de vosotros estáis intentando hacer memoria porque os está apareciendo ese típico flash que nos indica que algo ya lo hemos visto antes pero no sabemos muy bien dónde, ni cuándo, ni cómo... os confirmo que estáis en lo cierto, pues este truquito de usar mayonesa para improvisar bizcochos -que se bautizaron como Mayocakes- se hizo muy popular cuando en España apenas había blogs de cocina y casi toda la información sobre gastronomía y recetas se concentraba en el foro de MundoRecetas.