Cómo hacer una pizza casera sin encender el horno gastando mucha menos luz

Total: 20 min

Comensales: 1-2

La factura de la luz no para de subir y todo apunta que no dejará de hacerlo en los próximos meses. Y, mientras tanto, más allá de intentar cambiarnos a una comercializadora que nos ofrezca una tarifa con la que tengamos que pagar unos céntimos menos, lo único que podemos hacer para ahorrar en la factura de la luz es intentar recortar los consumos, especialmente en las horas punta, y eso afecta principalmente a las cenas.

Y si hay algo que nos encanta para la hora de la cena no es otra cosa que la pizza, pero con la luz al precio que está últimamente, hay que pensárselo dos veces para encender el horno, porque entre el precalentamiento y el horneado, este es un electrodoméstico que nunca lo encendemos para un momento.

Pero existen otras formas de cocción como este método para hacer pizza sin horno usando solo la sartén que a mí personalmente me resulta la mar de cómodo, sobre todo porque no tenemos que esperar a que se caliente el horno y me permite hacer la pizza mucho más rápido.

Además, pudiendo hacer pizzas sin horno, podemos disfrutar de este plato en cualquier cocina en la que no dispongamos de horno, incluso cuando nos vamos de acampada. Para que veáis un ejemplo, vamos a usar el método para preparar una sencilla pizza de cinco quesos.

Esta forma de hacer pizza sin horno es un truco que nunca está de más conocer, porque nos puede llegar a sacar de muchos apuros.

Lo que necesitamos para hacer nuestra pizza sin horno es una sartén con tapa (lo más cómodo es que sea de cristal para poder ir viendo cómo va el proceso), también se puede hacer tapando la sartén con un trozo de papel de aluminio, pues de lo que se trata es de no dejar que salga el calor y que la sartén funcione como un pequeño horno para cocinar nuestra pizza.

Cómo hacer una pizza sin horno usando una sartén

Paso 1

Lo primero que haremos será poner a calentar una sartén grande con tapa a fuego medio-alto durante unos 3-4 minutos con la tapa puesta.

Paso 2

Mientras tanto, estiramos la masa hasta tener un círculo del tamaño de la sartén.

Cuando la sartén esté caliente colocamos la masa, la tapamos y bajamos el fuego casi al mínimo. La dejamos entre 5 y 8 minutos hasta que veamos que la masa aumenta su volumen y está ligeramente dorada por la parte de abajo.

Paso 3

Durante ese tiempo aprovechamos para calentar la salsa de tomate. Yo lo hago en el microondas, primero 40 segundos a 800 W y luego de 10 en 10 segundos hasta que está bien caliente, pues este paso es clave para poder hacer la pizza sin horno, ya que en este caso no vamos a tener ninguna fuente de calor por la parte de arriba.

Paso 4

Cuando la masa esté dorada por la parte de abajo, le damos la vuelta, extendemos la salsa de tomate caliente, ponemos el queso, secamos bien la tapa que estará húmeda por el vapor que se ha ido condensado y volvemos a tapar durante unos 6 ó 7 minutos más hasta que el queso esté fundido y la parte que está ahora debajo también esté dorada a nuestro gusto. Cuando esté lista, espolvoreamos con orégano y servimos.

Bonus: Cómo recalentar pizza sin horno que quede crujiente

Para hacerlo tenemos que poner a calentar la sartén sin nada a fuego medio y, cuando notemos que empieza a desprender calor, colocamos la pizza encima, la tapamos y esperar unos 5 minutos, o hasta que veamos que el calor que se concentra en la tapa ha vuelto a fundir el queso.

Con este método tan sencillo, podremos disfrutar de nuestras sobras de pizza casi como recién hechas en menos de lo que hubiese tardado en calentarse el horno y con el consiguiente ahorro de energía.

