Montadito de atún, aguacate y aceitunas, receta de cena rápida

Preparación: 10 min

Cocción: 3 min

Total: 13 min

Comensales: 2

Calorías: 349

Tipo de comida: Cena

Tipo de cocina: Mediterránea

Llegar a casa por la noche cansados de trabajar y con hambre es una situación muy frecuente. En ese momento, con las tripas rugiendo, se dispara la tentación de pedir comida a domicilio, que puede valer como solución puntual, pero resulta poco aconsejable como solución definitiva tanto por cuestiones nutricionales como de presupuesto. Por eso nos encanta traerte ideas como este montadito de atún, que se preparar en un pispás.

Ingredientes Chapatas de ración, 2 (pueden ser integrales)

Atún al natural, 2 latas pequeñas

Aguacate, 1 pequeño

Sal, al gusto

Zumo de limón, 1 cucharada

Aceitunas negras sin hueso, 6-8

Cilantro, unas hojitas (opcional)

01: Preparar el aguacate y las aceitunas

Cortamos el aguacate en dos mitades, retiramos el hueso y extraemos la carne con ayuda de una cuchara. La aplastamos con ayuda de un tenedor y la aliñamos con sal y zumo de limón.

Cortamos las aceitunas negras en rodajas finas.

02: Tostar el pan

Si el pan no está recién hecho y queremos que esté crujiente, lo que haremos será abrir los panes a lo largo y tostarlos ligeramente por dentro sobre una plancha caliente.

03: Preparar el montadito de atún

iko636 iStockPhoto

Extendemos la mitad de la pasta de aguacate sobre cada una de las bases de pan. Encima repartimos el contenido de cada una de las latas de atún escurrido y desmigado.

Finalmente, repartimos las aceitunas y las hojitas de cilantro y terminamos tapando con el otro trozo de pan.

04: Servir

iko636 iStockPhoto

Al llevar el pan ligeramente tostado y el aguacate como ingrediente, este montadito de atún es un bocadillo que debe consumirse inmediatamente para evitar que el pan se reblandezca y que el aguacate se acabe oxidando.

Notas

Si aún no has probado lo bien que queda el aguacate machacado para dar jugosidad a un bocadillo, no sabes lo que te estás perdiendo. Además, si Instagram está lleno de tostadas con aguacate no es casualidad, es que es algo muy sencillo que está muy rico.

Así que, si aún no lo has hecho, no tardes y cuéntanoslo. Haz una foto, súbela a las redes sociales y etiquétanos en Facebook o Instagram.