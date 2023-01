Lasaña de alcachofas y salmón ahumado, receta fácil y muy rápida

Total: 1 h

Comensales: 4

No sé si Garfield se removería en su hipotética tumba, pero la realidad es que esta lasaña de alcachofas con salmón ahumado es una alternativa bien válida a la tan típica de ragú de carne. Sobre todo, por su simplicidad, cuando esta última requiere de un largo tiempo de cocción de la carne con el tomate, en lugar de un simple salteado como es el relleno de esta lasaña de alcachofas y salmón ahumado.

Un salmón ahumado que puede ser casero y así mejorar todavía más la experiencia.

Simplemente consiste en cocinar la cebolla picada y unas alcachofas limpias de las hojas exteriores aprovechando también los tallos un poco pelados, añadir el salmón ahumado entre las capas e incorporar un poco de la bechamel para aunar sabores y cremosidad, solapar capas con las placas de pasta y terminar con algo más de bechamel y mucho queso. Lo del mucho queso creo que es totalmente imprescindible, sí. Si os gusta la lasaña, no dejéis de preparar la lasaña de cordero sin lactosa, la lasaña de mejillones y espinacas, la lasaña de albóndigas o la lasaña de raviolis.

Podéis utilizar la pasta que más os guste. Yo normalmente utilizo la seca que viene de forma precocida o no, pero últimamente he encontrado en la sección de refrigerados una pasta fresca para lasaña que no requiere de cocción ni remojo previo y me parece una fantasía para ahorrarnos tiempo sin perjudicar el resultado.

Y hablando de tiempos, por supuesto que se pueden usar alcachofas en congeladas o en conserva, sobre todo cuando no están en temporada, pero procurad que sea una buena. En este caso las añadiremos a la cebolla una vez sofrita esta, muy bien escurrida, tanto si vienen al natural en salmuera o en aceite, pues no queremos una lasaña empapada o con demasiada grasa.

Si queréis utilizar alcachofas frescas, habrá que pelarlas muy bien, limpiarlas de las partes más duras y luego cocerlas durante 15 minutos hasta que empiecen a estar tiernas. Otra opción es utilizar otras verduras, como puedan ser unas espinacas, calabacín, una combinación de varias, o incluso unas gambitas, pero siempre teniendo en cuenta que sería bueno añadirle este ingrediente extra para que nuestra lasaña de salmón no quede tan plana de sabor, aunque para gustos se hicieron los colores.

La bechamel será la básica, mantequilla, harina, leche, sal, algo de nuez moscada si se quiere y, en este caso, bien de pimienta. Su aroma casa de manera excepcional con el relleno de salmón y alcachofas.

Cómo hacer una lasaña de salmón y alcachofas

Ingredientes Para la bechamel Mantequilla, 70 g

Harina, 70 g

Leche, 1 litro

Sal, c/s

Nuez moscada, pimienta negra o lo que se desee (opcional) Placas de lasaña, 6 ud

Chalota, 1 ud

Cebolla blanca, 1 ud

Alcachofas congeladas en trozos, 450 g

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Vino oloroso, 80 ml

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Salmón ahumado, 90 g

Queso parmesano rallado, 70 g

Paso 1

Lo primero será hacer el sofrito, para ello pelar y picar finamente tanto la chalota como la cebolla. Poner a sofreír en una olla o sartén ancha con aceite de oliva y sal, a fuego medio para que vaya pochándose con alegría. No importará si toma algo de color, de hecho, eso hará que gane algo de sabor por la caramelización.

Paso 2

Mientras tanto, poner abundante agua a hervir y cocer las placas para lasaña durante 3-4 minutos. Cuando veamos que ya están tiernas, pero no demasiado, escurrir las placas y ponerlas sobre papel absorbente para secarlas ligeramente. Separarlas antes de que empiecen a secarse.

Paso 3

Cuando el sofrito esté listo, agregar las alcachofas descongeladas cortadas en sextos y cocinar durante unos 15 minutos, removiendo constantemente. Añadir sal, pimienta negra y también el vino oloroso y dejar evaporar. Cuando esté bien denso, retirar a un bol.

Paso 4

Ahí mismo podremos hacer la bechamel: derretir la mantequilla y cocinar en ella, a fuego bajo, la harina durante un par de minutos y luego agregar la leche. Remover muy bien con la ayuda de unas varillas y condimentar al gusto. Cocinar durante 5 minutos, hasta que adquiera la consistencia deseada. Buscamos una bechamel líquida, no densa.

Paso 5

En un recipiente apto para el horno, poner en la base un chorrito de aceite de oliva. Encima las placas de lasaña, una capa de sofrito de alcachofas, algo de bechamel y también salmón ahumado. Repetir el proceso, pero sin salmón. Terminar con una capa de pasta cubierta por el resto de la bechamel. Rallar abundante queso parmesano por encima y gratinar con el grill hasta que coja color.

