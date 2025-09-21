Alberto Chicote (56), chef, rotundo: "Para que la tortilla quede jugosa, el truco es cocinar la patata en dos fases"

0 votos

Total: 50 min

Comensales: 4

Patatas, huevo, aceite, sal y, opcionalmente, cebolla; muy pocos ingredientes que dan lugar a multitud de tortillas de patata que no tienen nada que ver unas con otras.

Unos cocineros las prefieren casi líquidas, otros solo buscan que sean ultracremosas y, por supuesto, hay quienes no soportan la tortilla si no está completamente cuajada.

Entre los grandes cocineros de este país tampoco hay unanimidad y todos ellos defienden sus tortillas a capa y espada, como Dabiz Muñoz, que no se corta al decir que la cebolla estropea la tortilla porque no casa con el huevo; o Jesús Sánchez, que apuesta por la tortilla de patata con cebolla, pero pochando ambos ingredientes por separado.

La tortilla de Alberto Chicote

Al chef Alberto Chicote estamos más acostumbrados a verle criticar las tortillas de otros que a que nos dé sus trucos, pero a veces hace excepciones, como en esta ocasión en la que el chef Mario Sandoval le propuso el reto de hacer una tortilla de patata.

Explica Chicote que las patatas han de cortarse de un grosor determinado, concretamente de unos 2 o 3 milímetros, para que la cocción sea rápida y uniforme. Para seguir su consejo en casa, lo más cómodo es hacerse con una mandolina, así tendremos un corte totalmente regular y en mucho menos tiempo.

Una vez cortadas las patatas, el chef las cocina en dos fases. En primer lugar, las confita en aceite abundante hasta que estén tiernas. Cuando están listas, las escurre del aceite y las pasa de nuevo por la sartén muy caliente para que se doren.

Con este segundo paso se consigue que algunas patatas queden algo más crujientes y esto nos va a regalar un contraste de textura que resulta muy agradable.

Chicote es concebollista confeso, pero advierte que la cebolla debe pocharse por separado y debe mezclarse con las patatas cuando ambas están listas.

Para que la tortilla quede cremosa, que no líquida o cruda, el chef Chicote no utiliza solo huevos enteros, sino que añade tantas yemas como huevos, esto es, por cada seis huevos, usa seis yemas adicionales. Y otro de sus trucos es no batirlos en exceso, lo justo para mezclar yemas y claras, pero sin que llegue a formarse espuma.

La sal se deja para el final, cuando tanto patatas como cebolla se han mezclado con el huevo. Como se puede comprobar, se trata de trucos muy sencillos que, si se siguen al pie de la letra, nos van a ayudar a hacer tortillas maravillosas.

Ingredientes Patata, 600 g

Cebolla, 400 g

Huevo, 3 ud

Yema de huevo, 3 ud

Aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente

Sal, al gusto Paso 1 Pelamos las patatas y las cortamos en láminas finas de unos 2-3 mm de grosor. Paso 2 Ponemos las patatas en una sartén amplia con abundante aceite de oliva virgen extra y las pochamos a fuego lento hasta que estén tiernas. Paso 3 Escurrimos bien las patatas del aceite y las pasamos de nuevo a la sartén muy caliente durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, para que se doren ligeramente por fuera. Paso 4 Mientras se cocinan las patatas, picamos finamente la cebolla y la pochamos en una sartén con un poco de aceite a fuego medio-bajo, hasta que quede bien caramelizada. Escurrimos el exceso de aceite y reservamos. Paso 5 Batimos en un bol amplio los huevos y las yemas, lo justo para que la mezcla sea homogénea, pero sin que llegue a formarse espuma. Paso 6 Incorporamos al bol las patatas y la cebolla caramelizada. Sazonamos con sal al gusto, mezclamos bien y dejamos reposar unos minutos para que la patata absorba parte del huevo. Paso 7 Calentamos una sartén antiadherente con unas gotas de aceite de oliva virgen extra y vertemos la mezcla. Cuajamos la tortilla a fuego medio lo justo para que se dore ligeramente por fuera, pero el interior se mantenga cremoso. Paso 8 Giramos la tortilla con ayuda de un plato o una tapa y terminamos de cuajarla por el otro lado, ajustando el punto de cocción según nuestro gusto.