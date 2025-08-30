José Andrés, chef español, y su receta de aperitivo fácil: con una lata de mejillones y lista en 5 minutos

0 votos

Total: 5 min

Comensales: 3-4

El reconocido chef José Andrés (56 años, Mieres, Asturias), propietario de más de una veintena de restaurantes en EE.UU., comparte a través de Substack recetas y trucos de cocina.

En una de sus últimas publicaciones, el cocinero ha querido rendir homenaje a dos de sus pasiones culinarias: los nachos mexicanos y los pintxos vascos.

¿Cómo? Fusionándolos a su manera y creando su propia versión, dando lugar a los nachos a la española, un aperitivo insultantemente sencillo para lo delicioso que es.

José Andrés, a modo de broma, pide "disculpas" al cocinero mexicano Ignacio Anaya García, inventor de los nachos en 1940 en la ciudad fronteriza mexicana de Piedras Negras, tal y como cuenta el asturiano.

Nachos a la española

La receta de los nachos españoles de José Andrés no podría ser más fácil y exquisita. Inspirándose en la gilda clásica (a base de aceituna, anchoa y piparra ensartadas en un palillo), el cocinero ha creado un plato increíble que se convertirá en uno de vuestros aperitivos favoritos.

Con sólo una bolsa de patatas fritas, una lata de mejillones en escabeche, anchoas, aceitunas, piparras picantes, ventresca de atún y cebolla tierna tendréis estos nachos 'vascos' económicos y muy rápidos de hacer.

Ingredientes Patatas fritas en aceite de oliva, 1 bolsa de unos 150 o 200 g

Mejillones en escabeche, 1 lata

Ventresca de atún o de bonito, 1 lata

Anchoas, 1 lata

Aceitunas, 1 bote

Cebolla tierna, 1 ud

Piparras, al gusto Paso 1 Pelamos la cebolla y la cortamos en tiras finas. Podemos sumergirla durante unos minutos en agua fría con sal y una pizca de azúcar para suavizar su sabor y evitar que repita. Paso 2 En la fuente en la que vayamos a servir nuestros “nachos a la española”, ponemos las patatas fritas. Paso 3 Escurrimos las aceitunas y las anchoas, pues tanto el líquido de las primeras como el aceite de las segundas, aparte de aportar demasiada sal, humedecerían en exceso las patatas. Paso 4 Cortamos las piparras en aros finos, que serán el equivalente a los jalapeños para darle un toque chispeante a nuestros nachos españoles al estilo de José Andrés. Paso 5 Repartimos la cebolla, las aceitunas, las anchoas y las piparras sobre las patatas fritas. Paso 6 Finalmente, repartimos los mejillones con su líquido sobre el resto de los ingredientes. Es importante hacerlo al final para que el escabeche dé sabor, pero no humedezca en exceso las patatas y éstas conserven su crujiente.

José Andrés recomienda maridar este aperitivo con una botella fría de txakolí, para terminar de completar su homenaje a la gastronomía vasca.

Podéis probar, por ejemplo, con este txakolí de guarda de Astobiza, o este con barrica (el favorito de la sumiller de Mugaritz), o este otro de Getaria con la firma de Karlos Arguiñano.

Otras versiones

Los nachos a la española se prestan fácilmente a crear múltiples versiones: podemos quitar o agregar ingredientes en función de nuestras preferencias o apetencias.

Si no te gusta el picante, puedes retirar la piparra y sustituirla por pepinillos en vinagre o pimientos rojos encurtidos. Si los mejillones no son lo tuyo, sustitúyelos por unos berberechos.

Asimismo, si las aceitunas negras tampoco son santo de tu devoción, intercámbialas por unas alcaparras. Y lo mismo con las anchoas: en su lugar se pueden poner unos deliciosos boquerones en vinagre.

Para los que quieran un sabor aún más intenso, una buena idea es añadir también taquitos de queso curado. Otra opción más sofisticada es probar a preparar los 'nachos' con langostinos pelados y cocidos (combinados con patatas, piparras, boquerón, pimiento rojo y aceitunas).

Y para los vegetarianos y veganos, se pueden mezclar las patatas fritas con aceitunas, piparras y alcaparrones.

Como veis, las posibilidades son enormes y todas muy fáciles de preparar, por lo que no costará nada sorprender a tus invitados con este platillo cómodo y sabroso, personalizándolo según la ocasión.