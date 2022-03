Paté de brócoli, macadamia y queso azul, una versión de brocomole que querrás untar en todo

Total: 15 min

Comensales: 4

Si pensamos en aperitivos, lo primero que nos viene a la mente es cualquier tipo de embutido, snacks, o untables como el hummus y el guacamole que han cobrado mucha presencia en nuestras mesas los últimos años. Si queremos ser un poco más creativos podremos lanzarnos con un paté de bonito picante como lo hacen en Hermanos Vinagre, con un paté de atún y alcaparras o con un paté de cebolla caramelizada. En cualquier caso, debe ser algo rápido de preparar. Al hilo de estos dips, que generalmente se suelen comprar hechos con mayor o menor acierto, surgió como una variante sostenible al aguacate del guacamole, el denominado “Brocomole”, que sustituía esta fruta por brócoli, y es esta receta la que inspira la de hoy.

Este dip de brócoli y queso La Peral es una alternativa saludable a esos aperitivos consistentes en abrir un paquete o destapar un bote. Se hace en apenas unos minutos y es perfecto para ofrecer algo diferente a nuestras visitas.

Además, si tenéis niños por casa o alguien que reniegue del brócoli, es una manera divertida de comerlo, sobre todo porque, aunque sabe a brócoli, el puntito moderadamente fuerte pero cremoso del queso le resta algo de importancia. Y ya que pensamos en todos, y aunque no me gusta poner etiquetas, este es un entrante vegetal sin gluten y vegetariano, pero no por ello menos lleno de sabor.

Consiste básicamente en triturar con un procesador de alimentos, el brócoli cocinado, las nueces de macadamia que, previamente remojadas le van a aportar más cremosidad, el queso, un ajo pequeño o medio, cilantro y aceite de oliva. Ya está. Así de simple. En sustitución de este tipo de nueces se pueden utilizar también anacardos en crudo (que no necesitan el baño previo) o cambiar este queso semiazul por alguno cremoso de esos que venden en tarrina en los supermercados, o incluso crême fraîche.

Cocinaremos nuestro brócoli al vapor para que no absorba mucha agua y al triturar suelte mucho líquido quedando una textura de salsa más que de untable cremoso. De este modo se notará un poco el “granillo” de las flores del brócoli, pero si lo queréis más liso podéis cocerlo hasta que esté bien blando teniendo la precaución de escurrirlo muy bien. En cualquiera de los casos utilizaremos el brócoli entero, pelando un poco el tronco y cortándolo para que se cocine por igual que las flores que son menos duras.

Lo podéis acompañar de lo que más os guste. Unos palitos de pan o de bastones de zanahoria y apio, servirán de maravilla. Para conservarlo, mejor en un recipiente tapado con un film que toque el dip para que no se oxide.

Cómo hacer paté de brócoli, macadamias y queso azul

Ingredientes Brócoli, 1/2 ud

Macadamias, 20 ud

Diente de ajo, 1/2 ud

Cilantro fresco picado, 1 cucharada

Queso La Peral (o algún azul suave), 40 gr

Aceite de oliva, 2 cucharadas

Sal, c/s

Limón, unas gotas

Pimienta negra, al gusto

Paso 1

Cortar los floretes del brócoli y también el tallo, en esta receta se usa todo. Disponer sobre un colador o una vaporera y cocinar al vapor durante 5 minutos hasta que empiece a estar tierno. No queremos que el brócoli pierda el color verde fuerte porque cambiaría el sabor también.

Paso 2

Mientras tanto, podremos ir triturando las macadamias con el cilantro y el queso. Lo ideal sería dejar las macadamias en remojo 30 minutos, para que se ablanden y otorguen al dip una textura más sedosa. Tras triturar la primera vez tendremos que bajar hacia el fondo otra vez lo que se haya quedado en los bordes, con la ayuda de una espátula.

Paso 3

Añadir ahí el brócoli al vapor, el ajo y también un poco de zumo de limón y volver a triturar muy bien. La velocidad no tendrá que ser muy alta sino muy constante.

Paso 4

Añadir el aceite de oliva y también la cantidad necesaria del agua de remojar las macadamias, hasta conseguir la textura deseada. Incorporar al final la cantidad de sal al gusto y también si se quiere un poco de pimienta negra.

