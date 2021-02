Paté de atún y alcaparras, receta de aperitivo fácil para picotear

Total: 20 min

Comensales: 4

Es esta época tan difícil para quedar con amigos en España, cada vez se echan más de menos esas comilonas o esos picoteos infinitos rodeados de nuestros seres queridos y allegados. Esas tardes de juegos de mesa, noches de fútbol y tantas otras reuniones rodeados de comida, bebida y buenos recuerdos. No podemos juntarnos, pero eso no quita que podamos disfrutar de una cena de picoteo nosotros solos o con nuestra familia.

Son muchas las recetas que podemos hacer para una buena noche de película, pero lo mejor es el poco tiempo que se tarda en preparar la mayoría de estos aperitivos y lo saludables que son. Además, son fácilmente adaptables al gusto del comensal, pues aquí lo que funciona de verdad es la imaginación de cada uno.

En esta ocasión, hemos hecho un paté de atún y alcaparras, un picoteo rico y muy saludable que lo mismo sirve para dipear, para mojar o para untar entre dos rebanadas de pan y comerse un buen bocadillo. Si os gusta el paté, es bueno saber que podéis preparar los vuestros en casa sin excesivo esfuerzo, como uno casero de pollo y oloroso, uno de chorizo, uno original de bacalao y beicon o uno de jamón lleno de proteínas.

Para ligar todo bien y hacerlo muy cremoso, hemos agregado un poco de mahonesa casera (incomparable respecto a una industrial) que es el contrapunto perfecto para la acidez de la alcaparra y el picor de la mostaza. El atún a utilizar puede ser uno de lata cualquiera, pero cuanto más calidad tenga, mejor será el resultado. Y como hemos dicho anteriormente, si no gusta el atún se puede cambiar perfectamente por mejillones o cualquier otro producto que sea de nuestra preferencia aunque ya nos distanciaría de este clásico portugués al que a veces incluso añaden un punto de picante si se quiere.

Allí se suele servir en pequeños cuencos de cerámica, como aperitivo nada más sentarse a la mesa, como eso que siempre está incluso antes de saber qué se va a pedir. En Italia también se ve en algunos sitios. Lo que más os sorprenderá es que podréis hacer otra versión sustituyendo la mahonesa por mantequilla y también podréis añadir unas anchoas para darle potencia o un poco de sal ahumada para darle ese punto a brasa. Las opciones, como siempre, tan infinitas como la imaginación permita.

Cómo hacer paté de atún y alcaparras

Ingredientes Atún en aceite de oliva (lata), 120 g

Mahonesa casera de aceite de oliva, 3 cucharadas

Alcaparras, 15 g

Perejil fresco picado, 1 cucharada

Zumo de limón, 1 cucharadita

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Chalota, 1/2 ud

Sal, c/s

Pimienta negra molida, 1/4 cucharadita

Crackers para acompañar Para la mahonesa Huevo campero, 1 ud

Zumo de limón, 1 cucharadita

Aceite de oliva suave, 350 ml

Sal, c/s

Paso 1

Escurrir el aceite que pudiera tener el atún de la lata, con la ayuda de un colador. Reservar y así, se podría utilizar para montar la mahonesa casera, cosa que daría mayor sabor a nuestro paté de atún y alcaparras. Machacar el atún con la ayuda de un tenedor, para que se empiece a formar una pasta con él.

Paso 2

Pelar y picar la chalota muy, muy pequeña. Que casi no se note. Junto con ella, picar muy finamente las alcaparras y el perejil (como toda hierba fresca ha de hacerse con un cuchillo muy afilado y tomándonos todo el tiempo necesario para que no se chafe, sino que se corte). Lo ideal siempre no es machacar sino que el cuchillo se deslice sobre la tabla.

Paso 3

Montar la mahonesa poniendo el huevo en el fondo del vaso, el zumo de limón y la sal. Cubrir con el aceite y accionar la batidora. Ir subiendo poco a poco a medida que el aceite se va emulsionando.

Paso 4

Mezclar en un bol el atún con el zumo de limón. Agregar la chalota, las alcaparras y el perejil y añadir la mahonesa y la mostaza. Corregir sal y pimienta. Este será el momento de machacar bien con el tenedor todo. Debemos conseguir una pasta homogénea, no un atún con mahonesa.

Paso 5

Tapar con papel film de manera que el papel quede en contacto con la preparación y dejar reposar en la nevera durante 2 horas. Servir acompañado de unos cracker o unas tostaditas de pan para untar o dipear. También es una opción fantástica para rellenar cualquier emparedado o bocadillo o para servir con unos crudités de verduras.