Brazo de gitano salado de salmón ahumado, una receta fácil para cualquier ocasión

Total: 25 min

Comensales: 6

Puede que muchos lo conozcan como pastel de salmón ahumado, porque hay muchas casas en las que es normal hacerlo y además con pan de molde. He probado este tipo de brazo de gitano salado de muchas maneras, la verdad, y siempre me fascina el contraste ligeramente dulzón del bizcocho con el relleno salado con el punto ácido del queso crema. Los rellenos, por supuesto, son infinitos. Y el bizcocho no tiene por qué hacerse casero aunque así nos aseguremos que es totalmente natural y sin añadidos, que siempre es algo muy positivo. El bizcocho es de tipo genovés, que no lleva ni grasa ni ningún tipo de levadura y siempre podremos condimentarlo al gusto del cocinero con especias que le pueden ir bien al relleno.

En esta ocasión el relleno es un básico de salmón ahumado, una receta muy navideña perfecta para compartir, con un queso crema al que añado un poco de nata para montar para que quede un resultado más esponjoso y aéreo y luego añadiendo un poco de ralladura de lima, eneldo y poco más. Por encima, indispensable para mis placeres, el añadido de esa mahonesa casera que nos da otros toques a la receta. Es una receta viejuna propia de hace ya bastantes años en España, casi a la par que los canapés, todo hay que decirlo, pero que me encanta que siga perdurando en las celebraciones cuando somos muchos.

Le podréis dar un punto más a vuestro brazo de gitano salado con salmón ahumado casero y si os gusta mucho este producto siempre podréis complementar el pastel con un tartar de salmón ahumado, un aguacate relleno de salmón ahumado o unos bocaditos de salmón ahumado rellenos de queso crema y nueces. Si por el contrario queréis sustuirlo por otro ingrediente, este brazo de gitano salado queda también de maravilla con bacalao o anguila ahumados o pasándonos a la vertiente cárnica con una mezcla de huevo duro y beicon.

Cómo hacer brazo de gitano de salmón ahumado

Ingredientes Plancha fina de bizcocho para enrollar, 1 ud

Queso crema, 250 g

Nata para montar, 80 g

Salmón ahumado, 200 g

Sal, c/s

Eneldo fresco, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Sal, c/s Para la mahonesa Huevo, 1 ud

Limón, unas gotas

Aceite de oliva suave, 200 ml

Sal, c/s

Paso 1

Picar el salmón ahumado hasta que quede muy pequeño. Dejaremos unas cuantas lonchas grandes para terminar por encima el pastel. También picaremos el eneldo finamente. Si quisiéramos añadir algún fruto seco también irá picado en este momento.

Paso 2

Dejar el queso a temperatura ambiente para que se ablande ligeramente. En cambio, la nata habrá que montarla muy fría con la ayuda de unas varillas. Tendremos que batir hasta que al girar el bol no se caiga, pero con cuidado de no pasarnos para que no se haga mantequilla. Reservar en la nevera un par de horas para que se quede bien consistente.

Paso 3

Batir con unas varillas de forma enérgica el queso y mezclarlo con la sal, la pimienta negra, el eneldo y el salmón ahumado bien picado. Añadir si queremos un poco de mostaza. Por último, incorporar la nata montada con movimientos envolventes para que el relleno se quede esponjoso. Ojo con no pasarnos para que no esté muy líquido. Meter el relleno en la nevera y dejar que se enfríe completamente.

Paso 4

Desenrollar la plancha de bizcocho y cortarla al gusto según el tamaño de pastel que queramos. Cubrir toda la plancha con nuestro relleno y enrollar sobre sí misma. Es importante que no apretemos mucho, que a la hora de enrollar se haga suavemente para que el relleno no se salga por los bordes. Una vez que lo tengamos, congelar para que quede bien firme.

Paso 5

Montar la mahonesa emulsionando el huevo con el limón, la sal y el aceite. Cubrir todo el brazo de gitano salado con la mahonesa. Terminar con unas lonchas grandes de salmón ahumado y también con eneldo. Enfriar hasta servir. Se podría añadir un poco de picante en la mahonesa si nos gustara.

