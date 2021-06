Berberechos al vapor con aliño oriental, una receta fácil y ligera

Total: 15 min

Comensales: 2

Uno de mis moluscos favoritos son los berberechos. Me encantan por su sabor delicado y por su final dulzón, pero conteniendo todo el yodo del mar, ¡me resultan como pipas! Además, los berberechos son ligeros y están llenos de nutrientes muy positivos para todos y prepararlos no puede resultar más sencillo si tenemos una receta fácil que explique algunas cosas importantes.

Aunque en España los conozcamos mucho, los moluscos de concha tipo bivalvos son ampliamente consumidos en muchas partes del mundo y, entre ellas, en Asia. Allí generalmente los hacen al vapor con salsas o los saltean al wok y de ahí surge precisamente la receta de hoy. Nos recordará seguro ligeramente al bacalao al vapor con salsa de soja y jengibre o a esas espectaculares lubinas que los cantoneses suelen preparar así también.

Los berberechos, aunque como mejor se comen es al vapor, también nos servirán para aparecer en un delicioso salpicón a modo de ensalada veraniega o para ser los protagonistas de un arroz caldoso, en lugar de las archiconocidas almejas. Lo importante, además de limpiarlos muy bien para que no quede nada de arena, es que los cocinemos muy levemente para que resulten tremendamente jugosos y no arrugados ni venidos a menos. Algo que vale también para los mejillones o cualquier otro bivalvo.

Si buscáis más recetas para cocinar al vapor, porque es saludable y también permite que el producto se exprese tal y como es, no deberíais dejar de probar la caballa al vapor con patatas Hasselback o el salmón al vapor con cuscús y mojo verde y nunca deberéis echaros para atrás por no tener una vaporera porque hay varias formas de cocinar al vapor sin una vaporera que os permitirán no tener tropecientos trastos en la cocina y seguir innovando en vuestras técnicas de cocina habituales.

Esta misma forma de preparar los berberechos os podrá servir para las navajas, las chirlas o incluso para aliñar ostras dándoles un punto de vapor para atemperarlas. ¡Todo es probar!

Cómo hacer berberechos al vapor con aliño oriental

Ingredientes Berberechos, 500 g

Ajetes o cebolleta china, 2 ud

Cilantro fresco, al gusto

Zumo de limón, 1 cucharada

Sal, c/s

Salsa de soja, 3 cucharadas

Salsa de ostras, 1 cucharadita

Paso 1

Sacar de la malla a los berberechos y colocarlos en un bol con abundante agua muy fría y un puñado de sal. El agua tendrá que estar igual de salada que lo estaría el mar, para que tengáis una referencia. Cuando incorporéis la sal en el agua mezclar bien antes de introducir los berberechos. Llevar los berberechos a la nevera y dejar durante 1 o 2 horas, removiendo un poco con la mano cada 30 minutos, para que suelten toda la arena.

Paso 2

Sacar con cuidado los berberechos del agua, intentando no rascar del fondo para dejar la tierra que hayan soltado y ponerlos en un colador. Accionar el agua muy fría y regar por encima de los berberechos removiéndolos ligeramente con la mano, para intentar que pierdan el resto de la arena que les puede quedar. Es muy desagradable que tengan arena y por eso merece la pena cualquier cuidado que se haga al respecto.

Paso 3

Picar los ajetes finamente, o mejor la cebolleta china si tenemos. También trocear el cilantro.

Paso 4

Mezclar todas las salsas juntas con el zumo de limón y reservar.

Paso 5

Poner en una olla un dedo de agua y llevar a ebullición a fuego a tope. Cuando hierva poner los berberechos y tapar, dejar cocinar no más de 1 minuto, que será lo que tarden en abrirse.

Paso 6

Retirar los berberechos, con la ayuda de una espumadera, al plato donde vayamos a servirlos, y colar el jugo que quede en la olla.

Paso 7

Mezclar la salsa preparada con un par de cucharadas del jugo y verterlo todo por encima de los berberechos.

Paso 8

Terminar con los ajetes picados por encima y también con las hojas de cilantro y comer inmediatamente.