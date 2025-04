Ni pizza ni tortilla: la receta con lo mejor de las dos que preparo en un momento cuando no sé qué cenar

0 votos

Llegas tarde a casa. Tienes sueño. Ha sido un día duro: no has conseguido reservar mesa en el restaurante de moda y se han agotado las palmeritas de chocolate de tu pastelería favorita. No te apetece complicarte la noche cocinando algo demasiado elaborado, pero quieres comer bien. ¿Solución? Esta receta viral que hemos rescatado de TikTok y que se convertirá en uno de tus placeres culpables favoritos.

La receta consiste en un híbrido entre tortilla y pizza. Sí, sí, has leído bien: una tortilla-pizza elaborada a base de tortitas de trigo, jamón york, tomate frito, queso Emmental, queso rayado y, por supuesto, huevos. No suena mal, ¿no? Se cocina rápidamente en la sartén y el resultado es una especie de tortilla rellena y cremosa con varias capas, como si se tratara de una lasaña.

¿Cómo hacer una tortilla-pizza?

Como decimos, este plato es muy sencillo y rápido de hacer. Además, no requiere de muchos ingredientes y los que se necesitan son baratos y bastante fáciles de encontrar en el supermercado o en una tienda de alimentación.

Ingredientes Huevos, 2

Tortitas de trigo, 4

Jamón york, tres o cuatro lonchas

Tomate frito, un chorrito

Queso emmental, tres o cuatro lonchas

Queso rayado, un puñadito

Orégano (al gusto)

Elaboración:

1. Ponemos una sartén a calentar al fuego y echamos un chorrito de aceite de oliva.

2. Rompemos los huevos, los batimos y vertemos la mitad de la mezcla en la sartén.

3. Inmediatamente después colocamos encima de los huevos batidos una tortita de trigo y la cubrimos con un poco de tomate frito.

4. Sobre el tomate agregamos una loncha de jamón york y, justo encima, cuatro trocitos de queso Emmental y un puñado de queso rayado.

5. Encima de esto, ponemos otra tortita de trigo, tomate frito, jamón york y los quesos, creando otra capa idéntica a la anterior.

6. Después de haber colocado la última tortita, echamos por encima la otra mitad de los huevos batidos y dejamos que se cocine un poco todo para que los huevos cojan consistencia.

7. Cuando sea el momento, damos la vuelta a la tortilla ayudándonos con un plato y la cocinamos por la otra cara.

8. Cuando esté lista, servimos en un plato y, si queremos, la rociamos por encima con un poco de orégano.

Otras recetas rápidas para cuando no sabes qué cenar

Sabemos que habrá muchos más días que no tengas fuerzas para preparar algo de comer, por lo que hemos recopilado algunas recetas fáciles y rápidas para esas ocasiones. Por ejemplo, puedes animarte a cocinar estos deliciosos espárragos verdes con jamón y salmorejo; o esta saludable ensalada de verdura gallega con sólo cuatro ingredientes. ¡Las opciones son infinitas!