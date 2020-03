13 recetas fáciles de cosas que siempre compras hechas y procesadas

Seguro que con tanto tiempo como estamos pasando en casa estos días, de repente te entra antojo de cosas de las que justo ahora no tienes a mano en la despensa y que como la mayoría de ellas seguramente no sean de primera necesidad, tampoco deberíamos salir a comprarlas.

En muchos casos se tratará de cosas que la mayoría de la gente compra ya hechas, pero que también se pueden hacer en casa siguiendo recetas fáciles y con ingredientes muy básicos.

Masa para empanadillas

Aunque mucha gente huye de las empanadillas congeladas y prefiere hacerlas casera, lo cierto es que la masa se nos sigue resistiendo y casi todos seguimos tirando de obleas compradas. Pero si no tienes ningún paquete en la nevera y llevas días con ganas de sentir ese crujido al morderlas, hoy te contamos cómo hacer masa casera para empanadillas. Congela fenomenal, por lo que puedes hacer una buena cantidad y tener obleas hechas para todo el tiempo que dure es aislamiento.

Masa wonton

Parecida a la masa de empanadillas, pero más simple y de origen asiático es la masa wonton. Puede cocinarse tanto frita -wonton frito- o al vapor -ravioli chinos-. dim sum.

Masa para gyozas

Y la más sencilla de todas, la masa para gyozas japonesas para la que solo se necesitas harina, agua y sal. Con estas tres masas puedes hacer las empanadillas que se te antojen.

Empanada

Las empanadillas están muy bien, pero una buena empanada cunde más. Es una fantástica manera de reciclar unas sobras para no tener que repetir plato y es perfecta para cenar viendo tu serie favorita. De todas las masas que he probado, al final la que más hago es una de las más simples que os la propuesto en más de una ocasión, como en esta empanada hecha con restos de asado y esta otra de pollo con setas y berenjenas.

Hummus

En Cocinillas siempre nos ha parecido un crimen comprar hummus ya hecho, cuando hacerlo en casa es una de las cosas más fáciles del mundo. Además, se trata de una receta muy saludable que da mucho juego.

Guacamole

Incluso si no se te había antojado, si tienes algún aguacate por casa amenazando con pasar a mejor vida, no le des opción, prepárate guacamole para cenar y verás como el día termina mejor.

Pizza

Aunque sé que cada vez sois más los que os animáis a hacer la masa de pizza en casa, todavía quedáis muchos tirando de pizza congelada o similar y de bases precocinadas. A ver si viendo esta receta de pizza rellena, que ríete tú de las gourmet de Telepizza, se os quita el miedo y os ponéis manos a la obra.

Mayonesa

Otro básico que casi siempre acabamos comprando hecho aún a sabiendas que la hecha en casa está mucho más rica. Y si es por miedo a que se corte, no sufras, hasta hemos hecho un vídeo en el que te contamos cómo hacer mayonesa casera en un momento y sin miedo de que se corte.

Crema de cacao

Si la haces en casa está más rica y es mucho más sana, con muchísimo menos azúcar y con la posibilidad de utilizar grasas más cardiosaludables que las que suelen utilizar la mayoría de los productos comerciales. Deja que sean otros lo que se peleen por la Nocilla y la Nutella y apúntate a la versión casera.

Salsa barbacoa

¿Por qué no aprovechar la cuarentena por el coronavirus para preparar algunas conservas que cuando esto se acabe podamos compartir con nuestros allegados? Para eso, esta salsa barbacoa casera triunfa siempre.

Salsa tártara

La salsa tártara es genial para mojar patatas fritas y para todo tipo de pescados, y cuando la pruebes casera, no vas a ver las compradas con los mismos ojos.

Mermeladas

Si tienes fruta que se está pasando y te has quedado sin mermelada para desayunar, no tienes excusa para no hacer alguna mermelada casera.

Merengues

Si no eres capaz de resistir el antojo de dulce y te pierden los merengues, te proponemos una receta cuyo ingrediente principal es algo que siempre tiras por el fregadero. Me refiero al agua que viene en los botes de legumbres, un líquido que se conoce como aquafava y tiene propiedades muy similares a la clara de huevo, por lo que puedes montarlo y hacer un merengue vegano que no te imaginas lo bien que da el pego. Por supuesto, si prefieres un merengue tradicional, también puedes hacer un merengue tradicional digno de una pastelería.