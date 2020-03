15 recetas sanas para no ponerte ceporro durante el aislamiento

El aislamiento que estamos teniendo que vivir es una situación excepcional que hace que, a diferencia de otros años por estas fechas, estemos preparando más recetas de bizcochos que de ensaladas.

Y es que preparar postres resulta que es entretenido y ayuda a combatir el aburrimiento y claro, estando tan ricos, como no te los vas a comer después. Si a eso le sumamos que con el encierro, casi todos estamos obligados a llevar una vida mucho más sedentaria, como no cuidemos un poco la dieta, luego van a venir las lamentaciones, que nos conocemos. Recordad que el chándal y el pijama ceden, pero los vaqueros no, así que no os extrañe que cuando nos dejen salir a la calle se produzca un repunte de la industria textil.

Pasta integral con atún

Un clásico de la cocina de supervivencia y en la versión más saludable posible es esta pasta con atún, digna de encabezar una lista de recetas sanas y fáciles.

Batido verde de kiwi

Si no has encontrado la manera de comer verduras crudas y que te gusten, quizá deberías darle una oportunidad a los batidos verdes, son saciantes, bajos en calorías y están más ricos de lo que piensas.

Ensalada caprese con pollo y aguacate

Otra idea más para que veáis que las recetas sanas también pueden tener buena pinta y estar muy ricas, como podréis comprobar con esta ensalada de pollo y aguacate.

Tortilla de champiñones

Las tortillas o revueltos de champiñones o setas os servirán para una cena fácil de hacer y perfecta para estos días de cuarentena en la que la mayoría estamos quemando menos calorías.

Berenjenas a la plancha con vinagreta

Si la ansiedad hace que sientas más apetito elige alimentos ricos en fibra, como las berenjenas, que son muy saciantes y tienen pocas calorías. Así podrás servirte una ración generosa que te ayudará a calmar la ansiedad y no sentirás nada de hambre.

Postres con chía

Comer sano no tiene por qué ser sinónimo de renunciar a cualquier golosina, simplemente hay que buscar opciones que no estén cargadas de harina, grasas y azúcares como es el caso de las cremas en las que se usan semillas de chía para dar textura, que es lo que hemos usado en este postre de chocolate.

Tostada de aguacate, salmón y huevo poché

O para el desayuno tardío del domingo o para cenar cualquier día de la semana, esta tostada aporta pocos hidratos, mucha proteína y grasas cardiosaludables. Si no estás haciendo ejercicio en casa, no necesitas mucho más para cenar.

Pimientos rellenos de quinoa

Otra receta sencilla, saciante y con un ingrediente principal cargado de nutrientes como es la quinoa, que además es vistosa. Ya sabéis que si entra bien por los ojos, también entra más fácil por la boca.

Espaguetis con mejillones y calamares

Entre un plato de pasta como este, con un acompañamiento rico en proteínas y otro con una salsa grasienta cargada de queso, hay una diferencia de cientos de calorías, pues comer sano no obliga a eliminar la pasta de la dieta, sino a consumirla con sentido.

Bocadillo de caballa

Si una noche te apetece cenar de bocadillo, no será un drama siempre y cuando el bocadillo no sea de Nocilla o lleve toneladas de mayonesa, pero si los panes, preferiblemente integrales, acogen en su interior ingredientes saludables como vegetales o estos filetes de caballa en adobo, acabaréis presumiendo de que disfrutáis de la comida sana.

Batido de avena

Otra idea de desayuno saciante y energético para empezar el día con fuerza y que te ayudará a evitar que al rato de desayunar sientas tentación de ir a ver qué encuentras por la nevera.

Boloñesa vegana con tallarines de calabacín

Incluso puedes plantearte el aislamiento como un reto para comer más sano, planificando bien las compras que haces y comprando solo ingredientes que te permitan preparar recetas sanas, como esta boloñesa de lentejas.

Crema de verduras asadas

Sabrosa y reconfortante, asando todas las verduras que puedas encontrar para potenciar aún más los sabores y elaborar una crema con ellas para que la disfrute toda la familia.

Quinoa con verduras

Otra idea para preparar la quinoa que te ayudará a preparar menús variados y sin repetir platos en mucho tiempo.

Sopa de miso y verduras

El miso es uno de los condimentos más sabrosos de la cocina japonesa, perfecto para que cualquier plato a base de verduras se convierta en algo delicioso.